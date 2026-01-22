Силен трус с магнитуд 6,2 разтърси бреговете на Камчатка

Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано край Камчатка, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), цитирани от ФОКУС, предава Фокус.

Според справката на сеизмолозите епицентърът на труса се намира на около 130 километра южно от Петропавловск-Камчатски и на 115 километра югоизточно от Вилючинск. Дълбочината на земетресението е отчетена на 66 километра.