Силен трус с магнитуд 6,2 разтърси бреговете на Камчатка

22 Януари, 2026 16:24 558 2

Епицентърът е в акваторията на Тихия океан, над 100 км от Петропавловск-Камчатски

Силен трус с магнитуд 6,2 разтърси бреговете на Камчатка - 1
Снимка: БГНЕС
Земетресение с магнитуд 6,2 по скалата на Рихтер бе регистрирано край Камчатка, показват данни на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC), цитирани от ФОКУС, предава Фокус.

Според справката на сеизмолозите епицентърът на труса се намира на около 130 километра южно от Петропавловск-Камчатски и на 115 километра югоизточно от Вилючинск. Дълбочината на земетресението е отчетена на 66 километра.


