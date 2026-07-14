Руслан Трад: Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия

Войната в Украйна е напълно възможно да продължи още поне 3 години. През тези 3 години НАТО също ще се стабилизира и изгражда структури, за които има нужда от време.

Така че за нас не е напълно лоша новина да продължава войната в Украйна, защото иначе ще продължи на наша територия. Това е циничният прочит на войната в Украйна, заяви българският журналист Руслан Трад в подкаста „5stotinki“.

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Трад заяви, че за България кой управлява в Москва в близките 10 години няма значение, защото Русия няма да промени своята политика.

Според анализатора не е изключено войната в Украйна да се пренесе и на територията на НАТО, както показват и оценките на американското разузнаване.

„Няколко пъти вече руски войници навлизат на естонска територия и се връщат, за да видят как ще реагират естонските власти. Украинците очакват тази есен Русия да отвори нов фронт – в Чернигов. [Путин] ще използва територията на Беларус, което ще ескалира целия район“, заяви Руслан Трад.

Според него Полша няма да позволи Беларус да се включи активно във войната, защото Варшава разглежда този сценарий като проблем за националната си сигурност.

Руслан Трад заяви, че Полша ще използва военни действия срещу Беларус, ако този сценарий се сбъдне.

„През последните две години много неща се промениха вътре в НАТО, точно заради проблема около член 5 (за колективната отбрана), който се тълкува абстрактно. Ако се спазваше стриктно, НАТО щеше да се включи на страната на Турция през 2015 г., когато Анкара свали руски самолет. Турция тогава поиска активиране на член 5, но това искане беше игнорирано. Много мои колеги това не го припомнят“, заяви Руслан Трад.

„Хубавият живот, който имаме в Европа, трябва да се отбранява, не може да мислим само от днес за утре и да нямаме никакъв план. Добрата новина е, че България продължава да е в Европейския съюз и НАТО. Отвъд публичните изяви на Румен Радев, той си подписва каквото трябва да си подписва. И слава Богу, защото ако ние сме извън тези два съюза, ще сме много по-притеснени, защото сме в инфарктна част на света. Този път сме от правилната страна на историята“, заяви още Руслан Трад.