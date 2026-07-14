Руслан Трад: Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия

Войната в Украйна е напълно възможно да продължи още поне 3 години. През тези 3 години НАТО също ще се стабилизира и изгражда структури, за които има нужда от време.
Така че за нас не е напълно лоша новина да продължава войната в Украйна, защото иначе ще продължи на наша територия. Това е циничният прочит на войната в Украйна, заяви българският журналист Руслан Трад в подкаста „5stotinki“.
Трад заяви, че за България кой управлява в Москва в близките 10 години няма значение, защото Русия няма да промени своята политика.
Според анализатора не е изключено войната в Украйна да се пренесе и на територията на НАТО, както показват и оценките на американското разузнаване.
„Няколко пъти вече руски войници навлизат на естонска територия и се връщат, за да видят как ще реагират естонските власти. Украинците очакват тази есен Русия да отвори нов фронт – в Чернигов. [Путин] ще използва територията на Беларус, което ще ескалира целия район“, заяви Руслан Трад.
Според него Полша няма да позволи Беларус да се включи активно във войната, защото Варшава разглежда този сценарий като проблем за националната си сигурност.
Руслан Трад заяви, че Полша ще използва военни действия срещу Беларус, ако този сценарий се сбъдне.
„През последните две години много неща се промениха вътре в НАТО, точно заради проблема около член 5 (за колективната отбрана), който се тълкува абстрактно. Ако се спазваше стриктно, НАТО щеше да се включи на страната на Турция през 2015 г., когато Анкара свали руски самолет. Турция тогава поиска активиране на член 5, но това искане беше игнорирано. Много мои колеги това не го припомнят“, заяви Руслан Трад.
„Хубавият живот, който имаме в Европа, трябва да се отбранява, не може да мислим само от днес за утре и да нямаме никакъв план. Добрата новина е, че България продължава да е в Европейския съюз и НАТО. Отвъд публичните изяви на Румен Радев, той си подписва каквото трябва да си подписва. И слава Богу, защото ако ние сме извън тези два съюза, ще сме много по-притеснени, защото сме в инфарктна част на света. Този път сме от правилната страна на историята“, заяви още Руслан Трад.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ко речи?!!
Това е мисъл на пълен ре.тард!
Коментиран от #21, #39, #47
20:22 14.07.2026
2 Димитър
Коментиран от #28
20:23 14.07.2026
3 хаха
Китай замрази преговорите с Русия за газопровода „Силата на Сибир 2“. Според The Wall Street Journal, по време на последното посещение на Владимир Путин в Пекин, китайски представители са поискали от руската делегация да не повдига отново въпроса за проекта, докато условията на сделката не се променят.
Вестникът съобщава, че Пекин е готов да подпише договора само ако Русия се съгласи да доставя газ на вътрешни руски цени – условие, което Москва счита за икономически неприемливо.
Предложената цена е около 50 долара за 1000 кубически метра, което е далеч под експортните цени на Русия.
3 години трудно. Путлер вече е до ушите в кафяво.
Коментиран от #13, #14, #30, #60
20:23 14.07.2026
4 Прав е дебила
20:23 14.07.2026
5 Kaлпазанин
20:24 14.07.2026
6 Дудов
20:24 14.07.2026
7 665
Коментиран от #93
20:24 14.07.2026
8 Морски
Коментиран от #17, #50
20:24 14.07.2026
9 Иван
20:24 14.07.2026
10 Сандо
20:25 14.07.2026
11 Аз съм веган
Коментиран от #18
20:25 14.07.2026
12 Баце
Коментиран от #57
20:25 14.07.2026
13 Бай той Толстой
До коментар #3 от "хаха":Ти си гледай твоята паничка-там е 350долара!
20:25 14.07.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 хаха
Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.
„Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.
Дерзайте блятници ориенталски. ХАХАХА
20:26 14.07.2026
16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ИЗДАВА СЕРИОЗНИ СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
ИЗВЪРШЕНИ И ОТ ДВАМАТА МУ РОДИТЕЛИ :)
20:27 14.07.2026
17 Корабният лекар
До коментар #8 от "Морски":Да нямаш морска болест бре?
20:27 14.07.2026
18 Аз съм тъпкач на , вегани
До коментар #11 от "Аз съм веган":Ни съ бой,не боли!
Коментиран от #22, #49
20:27 14.07.2026
19 малоумнокопеле трад
20:27 14.07.2026
20 Да бе
20:28 14.07.2026
21 Бай Руслан
До коментар #1 от "Ко речи?!!":Неговото изказване е все едно да каже някой българин в Испания примерно или където се случи да е, че е по-добре българите да си седят в България за да не прехвърлят безпаричието и нищетата у Испания или където се намира въпросният човек за пример.
20:29 14.07.2026
22 Аз съм веган
До коментар #18 от "Аз съм тъпкач на , вегани":Ти знаеш. Няма да споря с профи
20:29 14.07.2026
23 Мимч
20:29 14.07.2026
24 Хасковски каунь
Хъ сига де! Значи хем ни сгадат , ама хем не е унетре. Такова нещо нама. ТЧК
20:30 14.07.2026
25 ?????
Иначе да - той говори тва което си е, че Европа воюва с Русия до последния украинец.
След тва следват другите абдали - прибалти и източноевропейци.
20:31 14.07.2026
26 Витя
20:36 14.07.2026
27 Малее колко е ументия
20:36 14.07.2026
28 Да се знае
До коментар #2 от "Димитър":си ти!
Коментиран от #41
20:37 14.07.2026
29 Павел Пенев
20:40 14.07.2026
30 Без име
До коментар #3 от "хаха":Преговорите се вършат от екипи, есичко се уточнява до най-малката подробност, после държавните глави четат договореностите в собствените си канцеларии и ако ги харесат и са съгласни с тях, се организира държавно посещение. На самите срещи нищо не се договаря. Охлюв.
20:41 14.07.2026
31 Някой
20:43 14.07.2026
32 И Сега Какво
печелят добре плашейки ни с война на "наша територия". На всички останали дали им е добре ,когато "изплашени " ще трябва да отделят още пари изнудвани от политици и коментатори като трад . От продължаващата война едни печелят много пари , други намират смъртта си . За трад не било лошо .
20:44 14.07.2026
33 ?????
Дълго е и е сложно.
Не е за всеки - Emmanuel Todd : Y a-t-il une vie sociale après la religion ?
Коментиран от #58
20:46 14.07.2026
34 дали
20:48 14.07.2026
35 az СВО Победа 81
Очевидно Трад е получил пореден хонорар, за да ретранслира целия набор от пропагандни клишета, че даже след това клоунадата му да бъде тиражирана от контролните пропагандни ресурси във виртуалното пространство...
Жалка история ....
20:49 14.07.2026
36 Факт
20:49 14.07.2026
37 Сатана Z
Коментиран от #54, #102
20:51 14.07.2026
38 Всеки ден
20:53 14.07.2026
39 Шега бе, Уйли!
До коментар #1 от "Ко речи?!!":Може да е някой бъдещ Дмитрий Иванов или даже Гарелов..
20:54 14.07.2026
40 Русланчо, ти си един
Тоя живот дет го имаш трябва да го браниш от архитектите и инженерите, който Меркел покани, не от руснаците.
20:54 14.07.2026
41 Опааа
До коментар #28 от "Да се знае":автора се засегна..
20:55 14.07.2026
42 стоян георгиев
20:56 14.07.2026
43 az СВО Победа 81
Пропагандата е сменила основните лозунги. От "Украйна побеждава!" и "Русия търпи стратегическо поражение!" сега ландират лозунга: "Войната в Украйна трябва да продължава, защото иначе ще продължи в Европа!"
🤣🤣🤣
Коментиран от #62
20:57 14.07.2026
44 Фарс
Коментиран от #61
20:58 14.07.2026
45 Трад ,
Или сме готови да ги жертваме ако продължаващата война ще донесе още повече пари.
20:59 14.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Не е напълно лошо..?!?
До коментар #1 от "Ко речи?!!":А защо финландците са подготвили и оборудвали за последните години повече от 500 големи скривалища и бункери. Те дали знаят нещо?
Коментиран от #52
21:01 14.07.2026
48 Хе хе...
Найс, а?
Евала руслан, машаллах трад! До последния xoxoл!!!
Коментиран от #53, #56
21:02 14.07.2026
49 Бай Асан
До коментар #18 от "Аз съм тъпкач на , вегани":Кат не боли що тъй крещя ,симулант.Другия път като идваш вземи васселин
21:06 14.07.2026
50 Бургас, морето и неговите трудови хора..
До коментар #8 от "Морски":Морски ли си, горски..ли, ама и мачовете не познаваш..
21:06 14.07.2026
51 Ушатия титулен да се маха .
Всичко е фалшифицирано .
Цената ще я плащаме ние .
Данъкоплатците .
21:06 14.07.2026
52 Баце,
До коментар #47 от "Не е напълно лошо..?!?":Днес руснаците показаха местоположението и схемата на един от въпросните бункери във Финландия. Просто ей тъй, от чисто академична гледна точка, да не речеш, че нещо намекват...
Коментиран от #70
21:07 14.07.2026
53 Я Кажи
До коментар #48 от "Хе хе...":МУСКАЛИЕТО
КАК НАМАЛЯ .
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
НАД 1000 НОВИ КЛАДБИЩА
НАД 500 НОВИ ПОГРЕБАЛНИ БЮРА.
ВЪВ РУСКИЯ ПРОЕКТ
ХО.ЧУ НАЙ.ТИ
СЕ ИЗДИРВАТ
НАД 200 ХИЛЯДИ МЛАДИ РУСНАЦИ
МЕЖДУ 19-24 ГОДИНИ.
БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ.
ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
Коментиран от #72
21:08 14.07.2026
54 Евгени Минчев
До коментар #37 от "Сатана Z":Ах ти палавнико ,кога ще се видим в Лондон
21:08 14.07.2026
55 РУСЛАНЕ РУСЛАНЕ
21:08 14.07.2026
56 Факт
До коментар #48 от "Хе хе...":Сега при сво имат специален статут на политически бежанци,безплатен транспорт до всяка точка на света,безплатна квартира,храна и пари в кеш за харчалак,кой бяга от такива подаръци
21:09 14.07.2026
57 Някой
До коментар #12 от "Баце":Виж къде публикува и не се чуди на това, което ръси.
21:09 14.07.2026
58 Не се хаби, бе човек
До коментар #33 от "?????":Аудиторията е на впиянчени русофобни дъртаци, които имат проблем с българския език, а ти ги мъчиш с френски.
ПП Аз съм бил дълги години в Монреал, Квебек и честно казано ми прави огромно удоволствие като чуя чист френски език като този в линка, който даваш. Ще изгледам подкаста в следващите вечери защото е дълъг.
Приятна вечер и успех!
21:10 14.07.2026
59 Крес
Коментиран от #63
21:10 14.07.2026
60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #3 от "хаха":Министъра на Нефта на Иран е заявил ,че сделка а за строежа на газопровода Русия -Иран ,върви към приключване.Говорим за 55 млрд м³.Това е новия път на руската газ към Азия.Честито на Фольксваген ,Бош ,Басф и други т п н ри с каски на главите
21:11 14.07.2026
61 Не се коси
До коментар #44 от "Фарс":Всички копеи са така ,пия по една парцуца и започват да си мислят кОмуниЗама и как са ги обладавали като млади
Коментиран от #64
21:11 14.07.2026
62 голем смех
До коментар #43 от "az СВО Победа 81":От Киев за два дня, Русия не може да бъде победена.
Абе откъде ви копат?
Коментиран от #68
21:11 14.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #61 от "Не се коси":Обладават вас и Сега.Чак пола си сменяте и Навремето прайдове нямаше.
21:14 14.07.2026
65 ТРАД ЛИ СИ, ТРЪД ЛИ СИ
21:14 14.07.2026
66 Радев
21:15 14.07.2026
67 Исторически парк
21:15 14.07.2026
68 az СВО Победа 81
До коментар #62 от "голем смех":Руснаците бяха в Киев още на първия ден на СВО.
Коментиран от #73, #76, #81
21:15 14.07.2026
69 Стьопа из крим
21:16 14.07.2026
70 Всички бункери и дупки на Путлето
До коментар #52 от "Баце,":Са картографирани и са на масата в Рамщайн,на масата на Буданов...да не си помисли нещо де.
Коментиран от #87, #90
21:16 14.07.2026
71 НАЙ ТЕЖКИ
ОТ 3 ДНЕВНАТА ОБОСРАЦИЯ
НА БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО ПУТКЕР.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА
Коментиран от #74
21:16 14.07.2026
72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Я Кажи":Писането тип твоето с големи букви и и много интервали много точно показва какви ветрове имаш в главата си.Не съм виждал такива кадри за мобилизацията в Русия ,като тези от Укрия.Ходи на лекар,ама нема Ти помогне много
21:18 14.07.2026
73 Сметах,сметах
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":Вече трябваше да са някъде около Вашингтон,не пред Мала Токмачка.
Коментиран от #80, #94
21:18 14.07.2026
74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #71 от "НАЙ ТЕЖКИ":Айде тукашния не нормалник дойде...
Факти,сваляте и без Това никакаото ниво на форума
21:19 14.07.2026
75 РУСЛАН ТУПАН
21:19 14.07.2026
76 ДА БЯХА В ГОСТОМЕЛ
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":ВЕЛИКИЯ СПЕЦНАЗ
ЯДЕ ВЕЛИКАТА ХУРКА .
ПРАВ СИ .
Коментиран от #84
21:19 14.07.2026
77 Майстора
21:19 14.07.2026
78 Прав е донякъде
21:20 14.07.2026
79 ПОРЕДНИЯ МАЛОУМНИК
21:20 14.07.2026
80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #73 от "Сметах,сметах":Не знам за токмачка,ама Красный лиман е готов и той,хахах
А укрите сё славят с номера да отричат превзетите от руснаците населени места.
Почна се още от ДАП.
Коментиран от #96
21:21 14.07.2026
81 голем смех
До коментар #68 от "az СВО Победа 81":И там си останаха завинаги.Цял сет гледаше по телевизията хвърчащите куполи на руските танкове.
21:21 14.07.2026
82 ТОЯ ТРАД
21:22 14.07.2026
83 ти да видиш
Коментиран от #88, #91
21:23 14.07.2026
84 Гостомел, летище Антоново
До коментар #76 от "ДА БЯХА В ГОСТОМЕЛ":Там путин загуби войната.
21:26 14.07.2026
85 Така Така
21:27 14.07.2026
86 Да се изредим дружно
21:28 14.07.2026
87 Атина Палада
До коментар #70 от "Всички бункери и дупки на Путлето":Преди известно време над Рамщайн се разхождаха дронове и никой не можа да ги идентифицира а дроновете след разходката над Рамщайн си заминаха по живо и по здраво...:)
21:28 14.07.2026
88 Отстрани
До коментар #83 от "ти да видиш":Рамзан Кадиров руско име ли е?
Коментиран от #92
21:29 14.07.2026
89 ВОЙНАТА НЯМА
ПУТИН знае ..
Спре ли войната
Ще го обесят на някоя Башня.
Докато не скапе Руската Кочина
Няма да спре .
Дори още 2-3 Милиона
Руски Роби да умрат
Окото му няма да мигне.
Още при Потъването на Курск
Се разбра
ПУТИН е САДИСТИЧЕН СОЦИОПАТ.
21:29 14.07.2026
90 Дума дупка не прави..
До коментар #70 от "Всички бункери и дупки на Путлето":Рамщайн са застаряваща метал група, ще подрънкат малко и ще спрат.
21:30 14.07.2026
91 хихи
До коментар #83 от "ти да видиш":Шойгу какво име е 😂😂😂
21:30 14.07.2026
92 Е Как
До коментар #88 от "Отстрани":Адам КАДИРОВ
има повече Медали
От Сталин .
Хаха хахаха хахаха хахаха
АХМАК СИЛА СЕ БИЯТ ЗА РУСИЯ
И ПРАВОСЛАВИЕТО.
21:31 14.07.2026
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 СКАБЕЕВА
До коментар #73 от "Сметах,сметах":В СТУДИОТО УМУВАШЕ....
С ТИЯ ТЕМПОВЕТЕ
РУСКАТА АРМИЯ
ЩЕ ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС
СЛЕД 33 ГОДИНИ.
ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА
21:34 14.07.2026
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 стоян георгиев
До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Красний лиман беше руски.или си го забравил заедно с изюм как украйна ги прибра .там украинците плениха над 500 здрави руски танка.още.ги ползват.
21:36 14.07.2026
97 В България
21:36 14.07.2026
98 Руслан Трад
Коментиран от #100
21:38 14.07.2026
99 Така стоят нещата
21:41 14.07.2026
100 Хмм
До коментар #98 от "Руслан Трад":сириец
21:42 14.07.2026
101 Той Путин ще ги чака
21:46 14.07.2026
102 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф
До коментар #37 от "Сатана Z":Ние и другаря Путин сме в същата групичка 😘
21:51 14.07.2026
103 Мдааа Дааа..
Д-р Гълъбова прибирайте си ги о време....
21:59 14.07.2026
104 ДЕБИЛ ХРИСТОВ
21:59 14.07.2026