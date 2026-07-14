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Руслан Трад: Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия
  Тема: Украйна

Руслан Трад: Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия

14 Юли, 2026 20:20 2 900 104

  • украйна-
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  • русия-
  • война-
  • нато

Полша няма да позволи Беларус да се включи активно във войната, защото Варшава разглежда този сценарий като проблем за националната си сигурност, заяви анализаторът

Руслан Трад: Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Войната в Украйна е напълно възможно да продължи още поне 3 години. През тези 3 години НАТО също ще се стабилизира и изгражда структури, за които има нужда от време.

Така че за нас не е напълно лоша новина да продължава войната в Украйна, защото иначе ще продължи на наша територия. Това е циничният прочит на войната в Украйна, заяви българският журналист Руслан Трад в подкаста „5stotinki“.

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Трад заяви, че за България кой управлява в Москва в близките 10 години няма значение, защото Русия няма да промени своята политика.

Според анализатора не е изключено войната в Украйна да се пренесе и на територията на НАТО, както показват и оценките на американското разузнаване.

„Няколко пъти вече руски войници навлизат на естонска територия и се връщат, за да видят как ще реагират естонските власти. Украинците очакват тази есен Русия да отвори нов фронт – в Чернигов. [Путин] ще използва територията на Беларус, което ще ескалира целия район“, заяви Руслан Трад.

Според него Полша няма да позволи Беларус да се включи активно във войната, защото Варшава разглежда този сценарий като проблем за националната си сигурност.

Руслан Трад заяви, че Полша ще използва военни действия срещу Беларус, ако този сценарий се сбъдне.

„През последните две години много неща се промениха вътре в НАТО, точно заради проблема около член 5 (за колективната отбрана), който се тълкува абстрактно. Ако се спазваше стриктно, НАТО щеше да се включи на страната на Турция през 2015 г., когато Анкара свали руски самолет. Турция тогава поиска активиране на член 5, но това искане беше игнорирано. Много мои колеги това не го припомнят“, заяви Руслан Трад.

„Хубавият живот, който имаме в Европа, трябва да се отбранява, не може да мислим само от днес за утре и да нямаме никакъв план. Добрата новина е, че България продължава да е в Европейския съюз и НАТО. Отвъд публичните изяви на Румен Радев, той си подписва каквото трябва да си подписва. И слава Богу, защото ако ние сме извън тези два съюза, ще сме много по-притеснени, защото сме в инфарктна част на света. Този път сме от правилната страна на историята“, заяви още Руслан Трад.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ко речи?!!

    74 18 Отговор
    "Не е напълно лошо войната в Украйна да продължава, защото иначе ще продължи на наша територия"

    Това е мисъл на пълен ре.тард!

    Коментиран от #21, #39, #47

    20:22 14.07.2026

  • 2 Димитър

    64 24 Отговор
    Злобар с болен и промит мозък!

    Коментиран от #28

    20:23 14.07.2026

  • 3 хаха

    27 57 Отговор
    Последното посещение на Путин в Китай завърши с пълен провал, тъй като преговорите за газопровод се провалиха.

    Китай замрази преговорите с Русия за газопровода „Силата на Сибир 2“. Според The ​​Wall Street Journal, по време на последното посещение на Владимир Путин в Пекин, китайски представители са поискали от руската делегация да не повдига отново въпроса за проекта, докато условията на сделката не се променят.

    Вестникът съобщава, че Пекин е готов да подпише договора само ако Русия се съгласи да доставя газ на вътрешни руски цени – условие, което Москва счита за икономически неприемливо.

    Предложената цена е около 50 долара за 1000 кубически метра, което е далеч под експортните цени на Русия.

    3 години трудно. Путлер вече е до ушите в кафяво.

    Коментиран от #13, #14, #30, #60

    20:23 14.07.2026

  • 4 Прав е дебила

    14 37 Отговор
    Естествено че ще продължи на наша територия!

    20:23 14.07.2026

  • 5 Kaлпазанин

    53 19 Отговор
    ЕС се управлява от алчни идиоти

    20:24 14.07.2026

  • 6 Дудов

    28 13 Отговор
    Ще почнат да се сещат и други освен поляците....Войната трябва да сърши най-късно догодина.Колкото повече се точи толкова по-сигурно е че ще има ТСВ

    20:24 14.07.2026

  • 7 665

    49 17 Отговор
    Тоя пиян, дрогиран ли е или и двете ?! "Не е напълно лошо войната да продължи.."

    Коментиран от #93

    20:24 14.07.2026

  • 8 Морски

    19 44 Отговор
    Респект г-н Трад

    Коментиран от #17, #50

    20:24 14.07.2026

  • 9 Иван

    35 20 Отговор
    Кой ще се бие за Полша ? Руснаците вече избиха в украйна войнствено настроените поляци

    20:24 14.07.2026

  • 10 Сандо

    44 13 Отговор
    Дали този е българин?Като му чета името - явно не!И що за пропаганда е сътворил?Не разбира ли това мижава човече,че пътя,очертан от него води до война с Русия,и която няма да се води с такива оръжия.Този вреден елемент и подобните му веднага трябва да се пращат на фронта,там сами да усетят вкуса на войната и ако имат късмет да оцелеят,да разкажат на всички в какъв Ад са били.Там,на фронта,е единственото място,където може да се излекуват всички войнолюбци и техните пропагандатори.

    20:25 14.07.2026

  • 11 Аз съм веган

    16 25 Отговор
    Зеленски да внимава с ударите по Сибир, че все пак това вече е китайски протекторат.

    Коментиран от #18

    20:25 14.07.2026

  • 12 Баце

    31 14 Отговор
    Спрях на половината. Надявам се този тотално неизвестен "анал-и-затор" да е получил добър хонорар за тези небивалици, или е прекалил с пудрата захар и салфетките.

    Коментиран от #57

    20:25 14.07.2026

  • 13 Бай той Толстой

    7 12 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Ти си гледай твоята паничка-там е 350долара!

    20:25 14.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 хаха

    14 19 Отговор
    Севернокорейски чистачи на улици отказаха да работят в Русия заради ниските заплати

    Кметът на Оренбург Алберт Юмадилов заяви, че не е в състояние да привлече работници от Северна Корея, защото те не желаят да работят за много ниско заплащане.

    „Работниците от Северна Корея няма да дойдат за заплата от 55 000 рубли. Нивото на заплатите им там е два до три пъти по-високо. Очевидно е, че и тяхната ефективност е по-висока - те работят като роботи, видях го с очите си, наистина са като роботи... Но ние просто не можем да се конкурираме с тях по отношение на заплатата“, каза той.


    Дерзайте блятници ориенталски. ХАХАХА

    20:26 14.07.2026

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    23 12 Отговор
    ИМЕТО НА ЖУРНАЛИСТА
    ИЗДАВА СЕРИОЗНИ СЕКСУАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
    ИЗВЪРШЕНИ И ОТ ДВАМАТА МУ РОДИТЕЛИ :)

    20:27 14.07.2026

  • 17 Корабният лекар

    7 10 Отговор

    До коментар #8 от "Морски":

    Да нямаш морска болест бре?

    20:27 14.07.2026

  • 18 Аз съм тъпкач на , вегани

    3 10 Отговор

    До коментар #11 от "Аз съм веган":

    Ни съ бой,не боли!

    Коментиран от #22, #49

    20:27 14.07.2026

  • 19 малоумнокопеле трад

    17 12 Отговор
    просто уруд

    20:27 14.07.2026

  • 20 Да бе

    29 13 Отговор
    Руслан Трад не е ли сириец? За коя "родина" говори? Иначе статията му има нулева, даже минусова стойност.

    20:28 14.07.2026

  • 21 Бай Руслан

    15 8 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?!!":

    Неговото изказване е все едно да каже някой българин в Испания примерно или където се случи да е, че е по-добре българите да си седят в България за да не прехвърлят безпаричието и нищетата у Испания или където се намира въпросният човек за пример.

    20:29 14.07.2026

  • 22 Аз съм веган

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм тъпкач на , вегани":

    Ти знаеш. Няма да споря с профи

    20:29 14.07.2026

  • 23 Мимч

    11 9 Отговор
    Абе що,ние в начало винаги сме били на правилната уж страна и в края винаги сме се оказвали в неправилната губещата страна.Що сега да не се повтори,портрети или по нататък...

    20:29 14.07.2026

  • 24 Хасковски каунь

    9 9 Отговор
    Войната трябвало да свършва , ама без капитулация за Украйна.
    Хъ сига де! Значи хем ни сгадат , ама хем не е унетре. Такова нещо нама. ТЧК

    20:30 14.07.2026

  • 25 ?????

    17 11 Отговор
    А кой и що е Руслан Трад?
    Иначе да - той говори тва което си е, че Европа воюва с Русия до последния украинец.
    След тва следват другите абдали - прибалти и източноевропейци.

    20:31 14.07.2026

  • 26 Витя

    15 10 Отговор
    Невероятно е какви евроолигофрени ражда нашата земя .Този идиот сигурно се е задавил от жлъч.Трябва да си дебил за да дрънкаш тези простии.

    20:36 14.07.2026

  • 27 Малее колко е ументия

    14 6 Отговор
    От къде се пръкнаха толкова болни мозъци?

    20:36 14.07.2026

  • 28 Да се знае

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Димитър":

    си ти!

    Коментиран от #41

    20:37 14.07.2026

  • 29 Павел Пенев

    13 8 Отговор
    Прав си,тъкмо ще се запишеш като доброволец и ще ни защитаваш. Но по вероятно е да не си ходил войник като психично болен и да избягаш на запад при изродите на Сорос.

    20:40 14.07.2026

  • 30 Без име

    13 5 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Преговорите се вършат от екипи, есичко се уточнява до най-малката подробност, после държавните глави четат договореностите в собствените си канцеларии и ако ги харесат и са съгласни с тях, се организира държавно посещение. На самите срещи нищо не се договаря. Охлюв.

    20:41 14.07.2026

  • 31 Някой

    13 5 Отговор
    На тоя и украинците биха му плеснали един такъв, че сам ще избере да замине на фронта, за да се укрие.

    20:43 14.07.2026

  • 32 И Сега Какво

    10 5 Отговор
    Не било лошо войната да продължи ? Анализаторите като трад
    печелят добре плашейки ни с война на "наша територия". На всички останали дали им е добре ,когато "изплашени " ще трябва да отделят още пари изнудвани от политици и коментатори като трад . От продължаващата война едни печелят много пари , други намират смъртта си . За трад не било лошо .

    20:44 14.07.2026

  • 33 ?????

    4 3 Отговор
    На който му се гледа.
    Дълго е и е сложно.
    Не е за всеки - Emmanuel Todd : Y a-t-il une vie sociale après la religion ?

    Коментиран от #58

    20:46 14.07.2026

  • 34 дали

    4 10 Отговор
    Дали Елин Пелин, Ран Босилек и м.д. Ама де у копейка акъл. Ае маршшшшш.

    20:48 14.07.2026

  • 35 az СВО Победа 81

    10 7 Отговор
    Накратко:

    Очевидно Трад е получил пореден хонорар, за да ретранслира целия набор от пропагандни клишета, че даже след това клоунадата му да бъде тиражирана от контролните пропагандни ресурси във виртуалното пространство...

    Жалка история ....

    20:49 14.07.2026

  • 36 Факт

    3 4 Отговор
    НУ танка НУ Украине НУ Криме НУ газа

    20:49 14.07.2026

  • 37 Сатана Z

    9 7 Отговор
    Интересно е ,дали хомосексуалист като лицето Руслан Трад ще се запише доброволно на фронта или ще си бърка по дупките с неговия любовник?

    Коментиран от #54, #102

    20:51 14.07.2026

  • 38 Всеки ден

    9 5 Отговор
    все по уникални b0клуци се появяват.

    20:53 14.07.2026

  • 39 Шега бе, Уйли!

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?!!":

    Може да е някой бъдещ Дмитрий Иванов или даже Гарелов..

    20:54 14.07.2026

  • 40 Русланчо, ти си един

    9 7 Отговор
    t.ъп пропагандист.
    Тоя живот дет го имаш трябва да го браниш от архитектите и инженерите, който Меркел покани, не от руснаците.

    20:54 14.07.2026

  • 41 Опааа

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Да се знае":

    автора се засегна..

    20:55 14.07.2026

  • 42 стоян георгиев

    9 10 Отговор
    Много готин и точен както винаги е руслан Трад.респект към поредния му точен анализ!

    20:56 14.07.2026

  • 43 az СВО Победа 81

    8 7 Отговор
    И още нещо, което прави впечатление:

    Пропагандата е сменила основните лозунги. От "Украйна побеждава!" и "Русия търпи стратегическо поражение!" сега ландират лозунга: "Войната в Украйна трябва да продължава, защото иначе ще продължи в Европа!"

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #62

    20:57 14.07.2026

  • 44 Фарс

    0 8 Отговор
    Русланчо е типичния диванен експерт русофилче,не е ходил извън Калотина а тука коментира сложни международни отношения

    Коментиран от #61

    20:58 14.07.2026

  • 45 Трад ,

    4 7 Отговор
    Животът на украинците има ли някакво значение за ""нас западняците""?
    Или сме готови да ги жертваме ако продължаващата война ще донесе още повече пари.

    20:59 14.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Не е напълно лошо..?!?

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Ко речи?!!":

    А защо финландците са подготвили и оборудвали за последните години повече от 500 големи скривалища и бункери. Те дали знаят нещо?

    Коментиран от #52

    21:01 14.07.2026

  • 48 Хе хе...

    7 8 Отговор
    Преди около два месеца депутат от трибуната на радата обяви официалната статистика на населението на у крайна. През 1991 недодържавата е имала 48млн жители, през 2022 е имала 41млн, към днешна дата са под 22млн включително жителите на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области, има няма 5-6 млн човека дето бандерчетата си ги броят за у краинци.
    Найс, а?
    Евала руслан, машаллах трад! До последния xoxoл!!!

    Коментиран от #53, #56

    21:02 14.07.2026

  • 49 Бай Асан

    2 2 Отговор

    До коментар #18 от "Аз съм тъпкач на , вегани":

    Кат не боли що тъй крещя ,симулант.Другия път като идваш вземи васселин

    21:06 14.07.2026

  • 50 Бургас, морето и неговите трудови хора..

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Морски":

    Морски ли си, горски..ли, ама и мачовете не познаваш..

    21:06 14.07.2026

  • 51 Ушатия титулен да се маха .

    2 8 Отговор
    Никой не го е избрал .
    Всичко е фалшифицирано .
    Цената ще я плащаме ние .
    Данъкоплатците .

    21:06 14.07.2026

  • 52 Баце,

    6 6 Отговор

    До коментар #47 от "Не е напълно лошо..?!?":

    Днес руснаците показаха местоположението и схемата на един от въпросните бункери във Финландия. Просто ей тъй, от чисто академична гледна точка, да не речеш, че нещо намекват...

    Коментиран от #70

    21:07 14.07.2026

  • 53 Я Кажи

    6 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хе хе...":

    МУСКАЛИЕТО

    КАК НАМАЛЯ .

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    НАД 1000 НОВИ КЛАДБИЩА

    НАД 500 НОВИ ПОГРЕБАЛНИ БЮРА.

    ВЪВ РУСКИЯ ПРОЕКТ

    ХО.ЧУ НАЙ.ТИ

    СЕ ИЗДИРВАТ

    НАД 200 ХИЛЯДИ МЛАДИ РУСНАЦИ

    МЕЖДУ 19-24 ГОДИНИ.

    БЕЗСЛЕДНО ИЗЧЕЗНАЛИ.

    ХА ХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    Коментиран от #72

    21:08 14.07.2026

  • 54 Евгени Минчев

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Ах ти палавнико ,кога ще се видим в Лондон

    21:08 14.07.2026

  • 55 РУСЛАНЕ РУСЛАНЕ

    10 6 Отговор
    ДА ТЕ ЧАЛА СТРИ КОЙ ТЕ ХВА НЕ.

    21:08 14.07.2026

  • 56 Факт

    3 4 Отговор

    До коментар #48 от "Хе хе...":

    Сега при сво имат специален статут на политически бежанци,безплатен транспорт до всяка точка на света,безплатна квартира,храна и пари в кеш за харчалак,кой бяга от такива подаръци

    21:09 14.07.2026

  • 57 Някой

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Баце":

    Виж къде публикува и не се чуди на това, което ръси.

    21:09 14.07.2026

  • 58 Не се хаби, бе човек

    4 7 Отговор

    До коментар #33 от "?????":

    Аудиторията е на впиянчени русофобни дъртаци, които имат проблем с българския език, а ти ги мъчиш с френски.

    ПП Аз съм бил дълги години в Монреал, Квебек и честно казано ми прави огромно удоволствие като чуя чист френски език като този в линка, който даваш. Ще изгледам подкаста в следващите вечери защото е дълъг.
    Приятна вечер и успех!

    21:10 14.07.2026

  • 59 Крес

    5 4 Отговор
    Войната ще продължи до тогава, до като потомствените крепостни не се събудят от дълбокия си сибирски сън и не пометат тази дива и бездарна хунта, която им трови живота от четвърт век, насам.

    Коментиран от #63

    21:10 14.07.2026

  • 60 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор

    До коментар #3 от "хаха":

    Министъра на Нефта на Иран е заявил ,че сделка а за строежа на газопровода Русия -Иран ,върви към приключване.Говорим за 55 млрд м³.Това е новия път на руската газ към Азия.Честито на Фольксваген ,Бош ,Басф и други т п н ри с каски на главите

    21:11 14.07.2026

  • 61 Не се коси

    6 4 Отговор

    До коментар #44 от "Фарс":

    Всички копеи са така ,пия по една парцуца и започват да си мислят кОмуниЗама и как са ги обладавали като млади

    Коментиран от #64

    21:11 14.07.2026

  • 62 голем смех

    7 3 Отговор

    До коментар #43 от "az СВО Победа 81":

    От Киев за два дня, Русия не може да бъде победена.
    Абе откъде ви копат?

    Коментиран от #68

    21:11 14.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 7 Отговор

    До коментар #61 от "Не се коси":

    Обладават вас и Сега.Чак пола си сменяте и Навремето прайдове нямаше.

    21:14 14.07.2026

  • 65 ТРАД ЛИ СИ, ТРЪД ЛИ СИ

    4 4 Отговор
    От къде ми намират такива малоумни бе?

    21:14 14.07.2026

  • 66 Радев

    3 4 Отговор
    Тоя сириец от ал кайда ще го депортирам обратно в Сирия при баща му ал джулани 😡💀

    21:15 14.07.2026

  • 67 Исторически парк

    2 5 Отговор
    Насрулан Гейтрад

    21:15 14.07.2026

  • 68 az СВО Победа 81

    2 6 Отговор

    До коментар #62 от "голем смех":

    Руснаците бяха в Киев още на първия ден на СВО.

    Коментиран от #73, #76, #81

    21:15 14.07.2026

  • 69 Стьопа из крим

    6 2 Отговор
    Няма кво да лапаме в Крим,рафтовете празни ,на супермаркета има само сол и оцет,хляб един път седмично,ток има само 2 часа,10 часа стоим на тъмно и студено

    21:16 14.07.2026

  • 70 Всички бункери и дупки на Путлето

    7 2 Отговор

    До коментар #52 от "Баце,":

    Са картографирани и са на масата в Рамщайн,на масата на Буданов...да не си помисли нещо де.

    Коментиран от #87, #90

    21:16 14.07.2026

  • 71 НАЙ ТЕЖКИ

    7 2 Отговор
    СА ПЪРВИТЕ 5 ГОДИНИ

    ОТ 3 ДНЕВНАТА ОБОСРАЦИЯ

    НА БУНКЕРНИЯ ПЕ.НДЕХО ПУТКЕР.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    Коментиран от #74

    21:16 14.07.2026

  • 72 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 6 Отговор

    До коментар #53 от "Я Кажи":

    Писането тип твоето с големи букви и и много интервали много точно показва какви ветрове имаш в главата си.Не съм виждал такива кадри за мобилизацията в Русия ,като тези от Укрия.Ходи на лекар,ама нема Ти помогне много

    21:18 14.07.2026

  • 73 Сметах,сметах

    6 2 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    Вече трябваше да са някъде около Вашингтон,не пред Мала Токмачка.

    Коментиран от #80, #94

    21:18 14.07.2026

  • 74 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 5 Отговор

    До коментар #71 от "НАЙ ТЕЖКИ":

    Айде тукашния не нормалник дойде...
    Факти,сваляте и без Това никакаото ниво на форума

    21:19 14.07.2026

  • 75 РУСЛАН ТУПАН

    4 7 Отговор
    България няма да воюва срещу Русия в поредната британска война.

    21:19 14.07.2026

  • 76 ДА БЯХА В ГОСТОМЕЛ

    8 3 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    ВЕЛИКИЯ СПЕЦНАЗ

    ЯДЕ ВЕЛИКАТА ХУРКА .

    ПРАВ СИ .

    Коментиран от #84

    21:19 14.07.2026

  • 77 Майстора

    3 6 Отговор
    Този младеж с руско име напоследък се изживява като голям спец в международната политика.Но ние знаем кой му зарежда банковата сметка.

    21:19 14.07.2026

  • 78 Прав е донякъде

    5 2 Отговор
    защото този конфликт не може да бъде решен чрез преговори. Остава само един вариант- продължаване на войната.

    21:20 14.07.2026

  • 79 ПОРЕДНИЯ МАЛОУМНИК

    4 4 Отговор
    Дето го изкарват експерт.

    21:20 14.07.2026

  • 80 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 7 Отговор

    До коментар #73 от "Сметах,сметах":

    Не знам за токмачка,ама Красный лиман е готов и той,хахах
    А укрите сё славят с номера да отричат превзетите от руснаците населени места.
    Почна се още от ДАП.

    Коментиран от #96

    21:21 14.07.2026

  • 81 голем смех

    6 4 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 81":

    И там си останаха завинаги.Цял сет гледаше по телевизията хвърчащите куполи на руските танкове.

    21:21 14.07.2026

  • 82 ТОЯ ТРАД

    4 5 Отговор
    Е голям глупак.

    21:22 14.07.2026

  • 83 ти да видиш

    3 5 Отговор
    Руслан Трад Българско име ли е???? Абе защо давате трибуна на такива првокатори бе? Маринковаааа!!!!!!

    Коментиран от #88, #91

    21:23 14.07.2026

  • 84 Гостомел, летище Антоново

    6 3 Отговор

    До коментар #76 от "ДА БЯХА В ГОСТОМЕЛ":

    Там путин загуби войната.

    21:26 14.07.2026

  • 85 Така Така

    3 4 Отговор
    Този не мъж няма нищо и в главата

    21:27 14.07.2026

  • 86 Да се изредим дружно

    4 1 Отговор
    На Блогъра от Максуда!

    21:28 14.07.2026

  • 87 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #70 от "Всички бункери и дупки на Путлето":

    Преди известно време над Рамщайн се разхождаха дронове и никой не можа да ги идентифицира а дроновете след разходката над Рамщайн си заминаха по живо и по здраво...:)

    21:28 14.07.2026

  • 88 Отстрани

    6 1 Отговор

    До коментар #83 от "ти да видиш":

    Рамзан Кадиров руско име ли е?

    Коментиран от #92

    21:29 14.07.2026

  • 89 ВОЙНАТА НЯМА

    5 5 Отговор
    Да Спре .

    ПУТИН знае ..

    Спре ли войната

    Ще го обесят на някоя Башня.

    Докато не скапе Руската Кочина

    Няма да спре .

    Дори още 2-3 Милиона
    Руски Роби да умрат

    Окото му няма да мигне.

    Още при Потъването на Курск
    Се разбра

    ПУТИН е САДИСТИЧЕН СОЦИОПАТ.

    21:29 14.07.2026

  • 90 Дума дупка не прави..

    1 6 Отговор

    До коментар #70 от "Всички бункери и дупки на Путлето":

    Рамщайн са застаряваща метал група, ще подрънкат малко и ще спрат.

    21:30 14.07.2026

  • 91 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #83 от "ти да видиш":

    Шойгу какво име е 😂😂😂

    21:30 14.07.2026

  • 92 Е Как

    5 1 Отговор

    До коментар #88 от "Отстрани":

    Адам КАДИРОВ

    има повече Медали

    От Сталин .

    Хаха хахаха хахаха хахаха

    АХМАК СИЛА СЕ БИЯТ ЗА РУСИЯ

    И ПРАВОСЛАВИЕТО.

    21:31 14.07.2026

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 СКАБЕЕВА

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Сметах,сметах":

    В СТУДИОТО УМУВАШЕ....

    С ТИЯ ТЕМПОВЕТЕ
    РУСКАТА АРМИЯ
    ЩЕ ПРЕВЗЕМЕ ДОНБАС
    СЛЕД 33 ГОДИНИ.

    ХАХА ХАХАХА ХАХАХА ХАХАХА

    21:34 14.07.2026

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 стоян георгиев

    4 2 Отговор

    До коментар #80 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Красний лиман беше руски.или си го забравил заедно с изюм как украйна ги прибра .там украинците плениха над 500 здрави руски танка.още.ги ползват.

    21:36 14.07.2026

  • 97 В България

    2 4 Отговор
    лудите са в заведения! Никога няма да воюваме срещу Русия! Ако дойдат,добре дошли са!

    21:36 14.07.2026

  • 98 Руслан Трад

    2 3 Отговор
    е толкова българин,колкото аз съм марсиянец!

    Коментиран от #100

    21:38 14.07.2026

  • 99 Така стоят нещата

    3 2 Отговор
    Всичко започна от един Майдан на Киев. Цветна революция, еврейска американка, курабийки, снайперисти, жертви сред протестиращите. Желание за членство в НАТО и отбранителни ракети по границата с предполагаемия агресор Русия. Плюеш многократно някого е лицето и чакаш да ти удари шамар.

    21:41 14.07.2026

  • 100 Хмм

    1 2 Отговор

    До коментар #98 от "Руслан Трад":

    сириец

    21:42 14.07.2026

  • 101 Той Путин ще ги чака

    1 2 Отговор
    Три години да се стабилизира НАТО. До края на годината ще ги думка с атом. Тогава какво правим.

    21:46 14.07.2026

  • 102 Волгата, Копейката и Евгени Минчеф

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Ние и другаря Путин сме в същата групичка 😘

    21:51 14.07.2026

  • 103 Мдааа Дааа..

    1 0 Отговор
    И тоя даде фира... изперка и почна сам да си говори.
    Д-р Гълъбова прибирайте си ги о време....

    21:59 14.07.2026

  • 104 ДЕБИЛ ХРИСТОВ

    0 0 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    21:59 14.07.2026