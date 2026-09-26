Весела Чернева: Тръмп е в трудна ситуация заради Иран

Войната с Иран поставя Доналд Тръмп в сложна ситуация, тъй като американският президент е изправен едновременно пред натиск от Техеран и от собствените си избиратели. Това заяви заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.
Темата беше обсъдена на фона на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, където с особен интерес се очакваше речта на американския президент. Внимание привлече и тридневното посещение на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати.
Условията на Иран усложняват избора на Тръмп
Според Чернева Тръмп е отказал мирно предложение от Иран. Тя посочи, че Техеран поставя като условия размразяване на запорирани ирански авоари, вдигане на ембаргото върху износа на ирански нефт и постоянен контрол върху търговския трафик през Ормузкия проток.
По думите ѝ контролът върху Ормузкия проток дава на Иран влияние не само върху енергийните доставки, но и върху политическите решения на американския президент.
Вътрешнополитическият натиск в САЩ
Чернева заяви, че действията на Тръмп трябва да се разглеждат и през призмата на вътрешната политика. Според нея заплахите, отправени от американския президент от трибуната на ООН, са имали за цел да убедят избирателите му, че той разполага с възможности за действие.
„Въпросът е има ли наистина такъв или просто в момента е принуден да реагира на събитията“, каза тя, като добави, че Тръмп се опитва да ограничи негативния ефект от войната, от която трудно може да излезе.
Хутите и растящите цени на енергоносителите
Допълнителен фактор са действията на хутите, които според Чернева през последните седмици са въвлекли още по-силно района около Персийския залив във войната. Това е затруднило Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които са търсили алтернативен маршрут за износ на нефт.
Крайният резултат според Чернева е продължаващ ръст на цените на енергоносителите.
Спорът за реформата на ООН
Чернева коментира и идеите за реформа на ООН и Съвета за сигурност. Тя заяви, че разговорите по темата продължават от години, но промени в разпределението на местата или в правото на вето трудно могат да бъдат постигнати по този начин.
По думите ѝ функцията на Съвета за сигурност е отслабнала, след като две държави с право на вето са започнали войни срещу други членки на ООН. Според Чернева чрез правото си на вето те блокират решенията на организацията.
Източници: Нова
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1 Европеец
Коментиран от #3
18:33 26.09.2026
2 Дън Бай
18:37 26.09.2026
3 Европеец
До коментар #1 от "Европеец":А сега разбрах, никаквицата била заместник директор на Европейски съвет за външна политика.... Явно ПетрохУанци вместо да лежат за национална измяна ги правят заместник директори в Европа....а па се сетих ,че онова недоразумение алфата и него го направили някакъв шеф на европейска фондация...... Сигурно и сегашната лётчика като я махне ще е правят някаква, А пък може да я пратят и за хижарка на хижа Петрохан....
18:37 26.09.2026
4 Дякон Унуфрий Араллампиев
18:38 26.09.2026
5 Тръмп ще ви очатка всичките
18:43 26.09.2026
6 Хо-ха-ха
19:03 26.09.2026