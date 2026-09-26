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Весела Чернева: Тръмп е в трудна ситуация заради Иран
  Тема: Иранската криза

Весела Чернева: Тръмп е в трудна ситуация заради Иран

26 Септември, 2026 18:26, обновена 26 Септември, 2026 18:28 674 6

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Според заместник-директора на Европейския съвет за външна политика американският президент е подложен и на вътрешнополитически натиск.

Весела Чернева: Тръмп е в трудна ситуация заради Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Войната с Иран поставя Доналд Тръмп в сложна ситуация, тъй като американският президент е изправен едновременно пред натиск от Техеран и от собствените си избиратели. Това заяви заместник-директорът на Европейския съвет за външна политика Весела Чернева в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

Темата беше обсъдена на фона на 81-ата сесия на Общото събрание на ООН, където с особен интерес се очакваше речта на американския президент. Внимание привлече и тридневното посещение на китайския президент Си Дзинпин в Съединените щати.

Условията на Иран усложняват избора на Тръмп

Според Чернева Тръмп е отказал мирно предложение от Иран. Тя посочи, че Техеран поставя като условия размразяване на запорирани ирански авоари, вдигане на ембаргото върху износа на ирански нефт и постоянен контрол върху търговския трафик през Ормузкия проток.

„Това [...] е един доста лош пакет за Тръмп“, каза Весела Чернева.

По думите ѝ контролът върху Ормузкия проток дава на Иран влияние не само върху енергийните доставки, но и върху политическите решения на американския президент.

Вътрешнополитическият натиск в САЩ

Чернева заяви, че действията на Тръмп трябва да се разглеждат и през призмата на вътрешната политика. Според нея заплахите, отправени от американския президент от трибуната на ООН, са имали за цел да убедят избирателите му, че той разполага с възможности за действие.

„Въпросът е има ли наистина такъв или просто в момента е принуден да реагира на събитията“, каза тя, като добави, че Тръмп се опитва да ограничи негативния ефект от войната, от която трудно може да излезе.

Хутите и растящите цени на енергоносителите

Допълнителен фактор са действията на хутите, които според Чернева през последните седмици са въвлекли още по-силно района около Персийския залив във войната. Това е затруднило Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, които са търсили алтернативен маршрут за износ на нефт.

Крайният резултат според Чернева е продължаващ ръст на цените на енергоносителите.

Спорът за реформата на ООН

Чернева коментира и идеите за реформа на ООН и Съвета за сигурност. Тя заяви, че разговорите по темата продължават от години, но промени в разпределението на местата или в правото на вето трудно могат да бъдат постигнати по този начин.

По думите ѝ функцията на Съвета за сигурност е отслабнала, след като две държави с право на вето са започнали войни срещу други членки на ООН. Според Чернева чрез правото си на вето те блокират решенията на организацията.

Източници: Нова


Иран (Ислямска Република)
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Европеец

    16 1 Отговор
    Абе не е това го знаем.... Ама защо тая трябва да ни го казва, вместо да лежи в Сливен за национална измяна...

    Коментиран от #3

    18:33 26.09.2026

  • 2 Дън Бай

    8 4 Отговор
    Чернева, не така! Бай Дончо е супер-дупер президент и е решил всички световни конфликти!

    18:37 26.09.2026

  • 3 Европеец

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Европеец":

    А сега разбрах, никаквицата била заместник директор на Европейски съвет за външна политика.... Явно ПетрохУанци вместо да лежат за национална измяна ги правят заместник директори в Европа....а па се сетих ,че онова недоразумение алфата и него го направили някакъв шеф на европейска фондация...... Сигурно и сегашната лётчика като я махне ще е правят някаква, А пък може да я пратят и за хижарка на хижа Петрохан....

    18:37 26.09.2026

  • 4 Дякон Унуфрий Араллампиев

    5 1 Отговор
    Днес излязоха данни от които ми настръхнаха косите За пет години Русия е увеличила производството на оръжие ДВАДЕСЕТ И ДВА ПЪТИ Явно новите заводи вече бълват продукция По принцип съм Тома Неверни ама и единадесет да са е ужасяващо

    18:38 26.09.2026

  • 5 Тръмп ще ви очатка всичките

    3 0 Отговор
    Само гледай по внимателно

    18:43 26.09.2026

  • 6 Хо-ха-ха

    3 0 Отговор
    Тази трябва да гние в затвора а не да дава мнения по медиите.

    19:03 26.09.2026

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