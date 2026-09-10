Самолет кацна принудително в Солун заради агресивни британски пътници

Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Родос, е извършил принудително кацане на летище „Македония“ в Солун снощи заради двама британски пътници, които създавали безредици на борда, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предаде БТА.
Двамата мъже, на 39 и 42 години, проявявали агресивно поведение към членове на екипажа и други пътници и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира на самолета, се посочва в инфорамцията.
Според информация на обществената медия 39-годишният мъж снимал с камера, а кабинният екипаж установил, че 42-годишният по-рано е пушил в тоалетната на самолета, което е строго забранено.
Заради създадената ситуация самолетът е извършил извънредно кацане на летище „Македония“ в Солун. Двамата британски граждани са били задържани от служители на полицията на летището. Те ще бъдат изправени пред компетентните съдебни власти, посочва ЕРТ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
13:22 10.09.2026
2 Дрогирани
Марш на Изт.фронт, на 🔪 срещу руснаците:))
13:24 10.09.2026
3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
13:24 10.09.2026
4 Някой
Явно трябва да се забрани и пътуването със самолет за англета.
Коментиран от #9
13:26 10.09.2026
5 наглоcaкcи сър
13:36 10.09.2026
6 Пападопулу
Ако беше в БГ да са ги освободили вече с намесата на осраинската или ингилизката посланничка
13:43 10.09.2026
7 Успокойте се, копейки,
Хулигани има навсякъде, никоя нация не е застрахована!
Коментиран от #8
13:46 10.09.2026
8 НО ЛЮБИМИТЕ ТИ БРИТАНЦИ
До коментар #7 от "Успокойте се, копейки,":Са гай-големите цървули и алкохолици от всички.
Коментиран от #12
13:51 10.09.2026
9 Техните
До коментар #4 от "Някой":"ултраси" са шишкави чичаци-бираджии, които като срещнат реални ултраси от Русия, Полша или Украйна основно лежат на земята в насипно състояние. Иначе те и израелците са най-отвратителните туристи - възпитание, обноски, нещо, сравнително близко до нормално поведение са все непознати неща за тях. Принципно за една прослойка при тях е традиция да се маскират от петък привечер до неделя на маймуни, и това поведение и култура е станало особено популярно последните десетилетия. Гърците сигурно са ги били, ама по-леко и без следи, че все пак милиони такива ги посещават.
13:51 10.09.2026
10 пропуснали са
14:02 10.09.2026
11 Лиз ач евроатлантик
14:05 10.09.2026
12 Любимите ми британци
До коментар #8 от "НО ЛЮБИМИТЕ ТИ БРИТАНЦИ":да създали цивилизация, а любимите ти руснаци са създали затвор.
За това руснаците днес емигрират в Британия, а не обратното.
14:09 10.09.2026