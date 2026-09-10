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Самолет кацна принудително в Солун заради агресивни британски пътници

Самолет кацна принудително в Солун заради агресивни британски пътници

10 Септември, 2026 13:20 1 125 12

  • аварийно кацане-
  • самолет-
  • солун-
  • гърция

Двамата британски граждани са били задържани от служители на полицията на летището

Самолет кацна принудително в Солун заради агресивни британски пътници - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Самолет, изпълняващ полет от Манчестър за Родос, е извършил принудително кацане на летище „Македония“ в Солун снощи заради двама британски пътници, които създавали безредици на борда, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ, предаде БТА.

Двамата мъже, на 39 и 42 години, проявявали агресивно поведение към членове на екипажа и други пътници и отказвали да изпълняват разпорежданията на командира на самолета, се посочва в инфорамцията.

Според информация на обществената медия 39-годишният мъж снимал с камера, а кабинният екипаж установил, че 42-годишният по-рано е пушил в тоалетната на самолета, което е строго забранено.

Заради създадената ситуация самолетът е извършил извънредно кацане на летище „Македония“ в Солун. Двамата британски граждани са били задържани от служители на полицията на летището. Те ще бъдат изправени пред компетентните съдебни власти, посочва ЕРТ.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    22 7 Отговор
    Гърция и Кипър никога не са били и няма да бъдат срещу Руската федерация.! Всякакви спекулации може да имат обратен ЕФЕКТ..!

    13:22 10.09.2026

  • 2 Дрогирани

    20 2 Отговор
    бАклуци.
    Марш на Изт.фронт, на 🔪 срещу руснаците:))

    13:24 10.09.2026

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    6 1 Отговор
    Да им дръпнат по една глоба

    13:24 10.09.2026

  • 4 Някой

    28 2 Отговор
    Британците са известни със своята арогантност и агресивност. Ненапразно известно време имаше забрана за посещение на футболни мачове за англичани.
    Явно трябва да се забрани и пътуването със самолет за англета.

    Коментиран от #9

    13:26 10.09.2026

  • 5 наглоcaкcи сър

    14 1 Отговор
    Как смеят тия гърци така да се отнасят с господарите клониалисти, как? Веднага да се извинят и наведат!

    13:36 10.09.2026

  • 6 Пападопулу

    8 1 Отговор
    Сига, ще ги токоват през гачите.
    Ако беше в БГ да са ги освободили вече с намесата на осраинската или ингилизката посланничка

    13:43 10.09.2026

  • 7 Успокойте се, копейки,

    1 9 Отговор
    знаем, че мразите Британия.

    Хулигани има навсякъде, никоя нация не е застрахована!

    Коментиран от #8

    13:46 10.09.2026

  • 8 НО ЛЮБИМИТЕ ТИ БРИТАНЦИ

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Успокойте се, копейки,":

    Са гай-големите цървули и алкохолици от всички.

    Коментиран от #12

    13:51 10.09.2026

  • 9 Техните

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    "ултраси" са шишкави чичаци-бираджии, които като срещнат реални ултраси от Русия, Полша или Украйна основно лежат на земята в насипно състояние. Иначе те и израелците са най-отвратителните туристи - възпитание, обноски, нещо, сравнително близко до нормално поведение са все непознати неща за тях. Принципно за една прослойка при тях е традиция да се маскират от петък привечер до неделя на маймуни, и това поведение и култура е станало особено популярно последните десетилетия. Гърците сигурно са ги били, ама по-леко и без следи, че все пак милиони такива ги посещават.

    13:51 10.09.2026

  • 10 пропуснали са

    0 0 Отговор
    летище междене и са се изнервили

    14:02 10.09.2026

  • 11 Лиз ач евроатлантик

    1 1 Отговор
    Сигурно са се прибирали от Слънчака.Те англетата там здраво мяткат и после падат от балконите.

    14:05 10.09.2026

  • 12 Любимите ми британци

    1 2 Отговор

    До коментар #8 от "НО ЛЮБИМИТЕ ТИ БРИТАНЦИ":

    да създали цивилизация, а любимите ти руснаци са създали затвор.

    За това руснаците днес емигрират в Британия, а не обратното.

    14:09 10.09.2026

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