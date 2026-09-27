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Зеленски: Путин търси претекст да продължи войната
  Тема: Украйна

Зеленски: Путин търси претекст да продължи войната

27 Септември, 2026 03:37 399 10

  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • войната в украйна-
  • санкции срещу русия-
  • законът линдзи греъм

Украинският президент заяви, че не вижда признаци Русия да е готова скоро да прекрати бойните действия. Той призова за по-силен натиск чрез санкции и американския закон „Линдзи Греъм“.

Зеленски: Путин търси претекст да продължи войната - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната срещу Украйна. Във вечерното си видеообръщение в събота той каза, че Русия „не се готви да сложи край на войната – поне не в този момент“, предаде ДПА.

Според Зеленски Путин използва различни поводи, за да отказва срещи и разговори, вместо да търси прекратяване на бойните действия.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, заяви украинският президент.

Зеленски допълни, че в това отношение нищо не се е променило от години. По думите му последната му среща с президента на САЩ също показва, че руският лидер продължава да търси основания да води война.

Киев настоява за по-силен натиск срещу Русия

Украинският президент заяви, че в Русия трябва да се появи воля средствата да се насочват „не за смърт, а за нещо друго“, което да създаде желание за прекратяване на войната. Той каза, че Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по света.

Зеленски призова за по-силно прилагане на американския законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, наред с останалите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоки от държави, които внасят руска енергия.

По-рано в събота Зеленски съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари. Той призова САЩ и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия.

Източници: БТА, ДПА


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майдан 2014 г.

    2 1 Отговор
    За войната вина има както този който я започнал така и този който я предизвикал.

    03:48 27.09.2026

  • 2 Лопата Орешник

    1 1 Отговор
    А ти с наглите си и неуважителни изказвания му даваш нови и нови причини да Ви маризи, Вовата!! Като не слушаш Путин, чуй папата! Нали се отрекохте от православието и биете на католици! Попеско ти каза, белия байряк! Дрогерия недна!

    03:51 27.09.2026

  • 3 оня с коня

    2 1 Отговор
    трай пък ти бе просяк, нали сте щитът, който пази европа от Русия! Загивайте мъжествено, докато си пием ракията, а гейовете се чекнат по гейпарадите. Много поздрави от НАТО и гейсъюз, ДРЪЖТЕ СЕ ЕЙ !

    03:51 27.09.2026

  • 4 оня с коня

    0 0 Отговор
    Не стига, че е просяк, ами е и нагъл просяк.
    И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесим руснаци?
    Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.

    03:52 27.09.2026

  • 5 оня с коня

    0 0 Отговор
    Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесим руснаци?
    Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.

    03:52 27.09.2026

  • 6 оня с коня

    2 1 Отговор
    Не стига, че е просяк, ами е и нагъл просяк.
    И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесимРуснаци?
    Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.

    03:53 27.09.2026

  • 7 Нннн

    0 0 Отговор
    На този ковчежник на " Курабийка и сие" някой обръща ли му вече внимание?

    Коментиран от #8

    03:59 27.09.2026

  • 8 кажете нещо за протестите

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Нннн":

    даа.. финландците нали пращат пари и оръжие, другите вече не ми се връзват

    04:03 27.09.2026

  • 9 нннн

    0 0 Отговор
    Работните групи да уточнят условията и Путин ще дойде за подписването на мирния договор. Друга причина да се среща със Зеленски не виждам.

    04:12 27.09.2026

  • 10 ссср

    1 0 Отговор
    ти досега си мислеше че всичко е игра,от сега на татък ще се наиграеш ми се струва.

    04:23 27.09.2026

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