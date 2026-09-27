Зеленски: Путин търси претекст да продължи войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната срещу Украйна. Във вечерното си видеообръщение в събота той каза, че Русия „не се готви да сложи край на войната – поне не в този момент“, предаде ДПА.
Според Зеленски Путин използва различни поводи, за да отказва срещи и разговори, вместо да търси прекратяване на бойните действия.„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, заяви украинският президент.
Зеленски допълни, че в това отношение нищо не се е променило от години. По думите му последната му среща с президента на САЩ също показва, че руският лидер продължава да търси основания да води война.
Киев настоява за по-силен натиск срещу Русия
Украинският президент заяви, че в Русия трябва да се появи воля средствата да се насочват „не за смърт, а за нещо друго“, което да създаде желание за прекратяване на войната. Той каза, че Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по света.
Зеленски призова за по-силно прилагане на американския законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, наред с останалите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоки от държави, които внасят руска енергия.
По-рано в събота Зеленски съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари. Той призова САЩ и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия.
Източници: БТА, ДПА
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Майдан 2014 г.
03:48 27.09.2026
2 Лопата Орешник
03:51 27.09.2026
3 оня с коня
03:51 27.09.2026
4 оня с коня
И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесим руснаци?
Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.
03:52 27.09.2026
5 оня с коня
Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.
03:52 27.09.2026
6 оня с коня
И защо ТРЯБВА да ти помагаме? Ние ли скачахме с тенджери на главите и викахме, че ще се къпем в руска кръв и ще бесимРуснаци?
Когато се репчехте изобщо не говорехте, че някой трябва да ви издържа.
03:53 27.09.2026
7 Нннн
Коментиран от #8
03:59 27.09.2026
8 кажете нещо за протестите
До коментар #7 от "Нннн":даа.. финландците нали пращат пари и оръжие, другите вече не ми се връзват
04:03 27.09.2026
9 нннн
04:12 27.09.2026
10 ссср
04:23 27.09.2026