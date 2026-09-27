Зеленски: Путин търси претекст да продължи войната

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не вижда признаци руският лидер Владимир Путин да е готов скоро да сложи край на войната срещу Украйна. Във вечерното си видеообръщение в събота той каза, че Русия „не се готви да сложи край на войната – поне не в този момент“, предаде ДПА.

Според Зеленски Путин използва различни поводи, за да отказва срещи и разговори, вместо да търси прекратяване на бойните действия.

„Путин винаги има някакъв претекст – да отхвърли среща, да не проведе тристранна среща, да не разговаря, да не сложи край на тези убийства“, заяви украинският президент.

Зеленски допълни, че в това отношение нищо не се е променило от години. По думите му последната му среща с президента на САЩ също показва, че руският лидер продължава да търси основания да води война.

Киев настоява за по-силен натиск срещу Русия

Украинският президент заяви, че в Русия трябва да се появи воля средствата да се насочват „не за смърт, а за нещо друго“, което да създаде желание за прекратяване на войната. Той каза, че Киев работи по този въпрос заедно с партньорите си по света.

Зеленски призова за по-силно прилагане на американския законодателен пакет, известен като Закона „Линдзи Греъм“, наред с останалите механизми за натиск срещу Русия. Законът позволява на американския президент да налага мита до 100 процента върху стоки от държави, които внасят руска енергия.

По-рано в събота Зеленски съобщи за цивилни жертви и ранени в Украйна след руски въздушни удари. Той призова САЩ и Европейския съюз да наложат по-строги санкции срещу Русия.

Източници: БТА, ДПА