Искра Ангелова от инициативния комитет на Гюров: Колебливото поведение на Йотова във външната политика много ме разочарова

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2. Темата коментират представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев в студиото на „Събуди се” по NOVA.
По думите на Искра Ангелова, част от ИК на Гюров и Кандев сме чакали много години да се появи министър-председател, който да стои достойно и да бъде равен с останалите. „Това се случи по време на служебното правителство на Андрей Гюров. Стана ясно, че институциите могат да работят, когато има хора, които да знаят как да ги управляват. Той обръща много голямо внимание и на културата”, смята той.
В отговор на това, Борис Панкин от ИК на Йотова и Вълчев заяви, че тя в качеството си и на вицепрезидент, и на президент няма културно събитие, което да не е посетила в последните 10 години.
Двамата коментираха и позициите на кандидатите по отношение на външната политика на страната ни.
„Гюров и Кандев имат поглед за независима България. Аз бих искала да имаме ясен курс във външната си политика. България не влиза сега в ЕС и това не е повод за спор. Колебливото поведение на Йотова много ме разочарова. Съюзничеството в този свят и свободата да стоиш на масата, на която се взимат тези решения, е голямо постижение на българската демокрация”, каза Ангелова.
„Йотова и Вълчев започнаха кампанията си с нещо важно – всеки българин е важен. Аз не смятам, че тя има колеблива позиция. Тя много точно разграничава волята на България от ролята на всички останали. Ние не сме получавали послание, че ще отидем в определена посока – дали на изток, или на запад”, каза Панкин.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СДС
10:06 27.09.2026
2 Лелке
Коментиран от #8
10:06 27.09.2026
3 Че кога
10:07 27.09.2026
4 Питам
10:08 27.09.2026
5 Леле
10:08 27.09.2026
6 Инициативен
10:10 27.09.2026
7 Ти си разочарована
10:10 27.09.2026
8 Йоца Помилващата
До коментар #2 от "Лелке":Аз дарих повече. Ама ви казах, че нищо не съм подписвала.
10:10 27.09.2026
9 Някой
10:12 27.09.2026
10 КОЛЬО ПАРЪМА
10:12 27.09.2026
11 Роки
10:14 27.09.2026
12 РЕАЛИСТ
10:16 27.09.2026
13 Искра Бангелова
10:16 27.09.2026
14 Абе,
10:16 27.09.2026
15 Трол
10:17 27.09.2026
16 Гост
10:17 27.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 ШЕФА
10:20 27.09.2026
19 ЕДНА "ИСКРА" УГАСНА
10:21 27.09.2026
20 гост
10:23 27.09.2026
21 Прилича
10:27 27.09.2026
22 Поведението на кобилата
Това е поведение на невежа. Тая турта се търкаля, накъдето я побутнат!
Всъщност, назъбеното й поведение, съвпада с това на Радев. И той се върти, като ветропоказател.
10:27 27.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Петричкия приятел
10:31 27.09.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Крокодила Гена
10:39 27.09.2026