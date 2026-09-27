Искра Ангелова от инициативния комитет на Гюров: Колебливото поведение на Йотова във външната политика много ме разочарова

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2. Темата коментират представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев в студиото на „Събуди се” по NOVA.

По думите на Искра Ангелова, част от ИК на Гюров и Кандев сме чакали много години да се появи министър-председател, който да стои достойно и да бъде равен с останалите. „Това се случи по време на служебното правителство на Андрей Гюров. Стана ясно, че институциите могат да работят, когато има хора, които да знаят как да ги управляват. Той обръща много голямо внимание и на културата”, смята той.

В отговор на това, Борис Панкин от ИК на Йотова и Вълчев заяви, че тя в качеството си и на вицепрезидент, и на президент няма културно събитие, което да не е посетила в последните 10 години.

Двамата коментираха и позициите на кандидатите по отношение на външната политика на страната ни.

„Гюров и Кандев имат поглед за независима България. Аз бих искала да имаме ясен курс във външната си политика. България не влиза сега в ЕС и това не е повод за спор. Колебливото поведение на Йотова много ме разочарова. Съюзничеството в този свят и свободата да стоиш на масата, на която се взимат тези решения, е голямо постижение на българската демокрация”, каза Ангелова.

„Йотова и Вълчев започнаха кампанията си с нещо важно – всеки българин е важен. Аз не смятам, че тя има колеблива позиция. Тя много точно разграничава волята на България от ролята на всички останали. Ние не сме получавали послание, че ще отидем в определена посока – дали на изток, или на запад”, каза Панкин.