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Искра Ангелова от инициативния комитет на Гюров: Колебливото поведение на Йотова във външната политика много ме разочарова

Искра Ангелова от инициативния комитет на Гюров: Колебливото поведение на Йотова във външната политика много ме разочарова

27 Септември, 2026 10:04 707 28

  • илияна йотова-
  • андрей гюров-
  • искра ангелова-
  • борис панкин

Какви са посланията на Илияна Йотова и Андрей Гюров в предизборната кампания

Искра Ангелова от инициативния комитет на Гюров: Колебливото поведение на Йотова във външната политика много ме разочарова - 1
Стопкадър: NOVA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кой ще надделее в битката за „Дондуков” 2. Темата коментират представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев в студиото на „Събуди се” по NOVA.

По думите на Искра Ангелова, част от ИК на Гюров и Кандев сме чакали много години да се появи министър-председател, който да стои достойно и да бъде равен с останалите. „Това се случи по време на служебното правителство на Андрей Гюров. Стана ясно, че институциите могат да работят, когато има хора, които да знаят как да ги управляват. Той обръща много голямо внимание и на културата”, смята той.

В отговор на това, Борис Панкин от ИК на Йотова и Вълчев заяви, че тя в качеството си и на вицепрезидент, и на президент няма културно събитие, което да не е посетила в последните 10 години.

Двамата коментираха и позициите на кандидатите по отношение на външната политика на страната ни.

„Гюров и Кандев имат поглед за независима България. Аз бих искала да имаме ясен курс във външната си политика. България не влиза сега в ЕС и това не е повод за спор. Колебливото поведение на Йотова много ме разочарова. Съюзничеството в този свят и свободата да стоиш на масата, на която се взимат тези решения, е голямо постижение на българската демокрация”, каза Ангелова.

„Йотова и Вълчев започнаха кампанията си с нещо важно – всеки българин е важен. Аз не смятам, че тя има колеблива позиция. Тя много точно разграничава волята на България от ролята на всички останали. Ние не сме получавали послание, че ще отидем в определена посока – дали на изток, или на запад”, каза Панкин.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СДС

    26 3 Отговор
    Либералите или бившите седесари, само външната политика ги влече, защото във вътрешната направиха погром и нищо сега не може да направят.

    10:06 27.09.2026

  • 2 Лелке

    27 6 Отговор
    За това пък Джукондата гюрюков дари на икраййна млн. Добре ли е така?

    Коментиран от #8

    10:06 27.09.2026

  • 3 Че кога

    18 3 Отговор
    е била конкретна , честна , с позиция и отговорност ? Точно НИКОГА !

    10:07 27.09.2026

  • 4 Питам

    21 4 Отговор
    Имали и един да повярва ,че Гюров ще да е .

    10:08 27.09.2026

  • 5 Леле

    20 4 Отговор
    Тия какъв погром ги чака. Със глас ще се смея!

    10:08 27.09.2026

  • 6 Инициативен

    15 4 Отговор
    комитет е създаден да подкрепя кандидата, да разяснява неговите виждания и политики. А не да оплюва съперника, така оставаш в неговата сянка.

    10:10 27.09.2026

  • 7 Ти си разочарована

    23 2 Отговор
    А пък аз съм отвратена от такива като теб !

    10:10 27.09.2026

  • 8 Йоца Помилващата

    8 10 Отговор

    До коментар #2 от "Лелке":

    Аз дарих повече. Ама ви казах, че нищо не съм подписвала.

    10:10 27.09.2026

  • 9 Някой

    17 1 Отговор
    Хвалите служебно правителство, което дори не разбра каква криза започна и се завихри под носовете им? Човек, който публично и знаейки истината, обвини хора в нещо, което не са извършили. Този човек няма никакъв морал, показно се гаври с българина! По-добре химера между най-големите мутри и волен сидеров - те поне не ни желаят смъртта (не щото им пука, а защото няма да има откъде да крадат)!

    10:12 27.09.2026

  • 10 КОЛЬО ПАРЪМА

    11 3 Отговор
    КОНДЬО ПРИЗИДЕНТ АЗИС ВИЦЕ ПРИЗИДЕНТ

    10:12 27.09.2026

  • 11 Роки

    9 9 Отговор
    Но пък Йотова уверено помилва наркотрафиканти, убийци и престъпници! Че и продава българско гражданство за по 5000 евро с Райна Манджукова и Краси Каракачанов.

    10:14 27.09.2026

  • 12 РЕАЛИСТ

    20 0 Отговор
    Този соросоиден лакей Гюров ли бил равен с останалите , като служебен премиер , ма моме проста. Видяхме, как продаде България на Зеленски. Веднага се затича с грозното Наде към Украйна, да покаже на началниците, колко вярно кученце е и после да го погалят по кухата главичка.

    10:16 27.09.2026

  • 13 Искра Бангелова

    12 0 Отговор
    Искра Бангелова: Гюрова е по-красива жена от мене!

    10:16 27.09.2026

  • 14 Абе,

    16 0 Отговор
    Гяуров за два месеца подари 20 милиона на укристан , стана гарант за 90 милиарда и подписа договор за слугинаж на зеленият шмъркач! Пък за цял мандат що ще стори ...

    10:16 27.09.2026

  • 15 Трол

    15 0 Отговор
    Така като гледам, г-жа Ангелова изглежда разочарована от всичко.

    10:17 27.09.2026

  • 16 Гост

    16 0 Отговор
    Искре, и ти одъртя ама акъла ти е все като на домашен лебед.

    10:17 27.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 ШЕФА

    12 1 Отговор
    Искра,като си разочарована искрено гласувай за педоф.... Гяуров,а пък аз искрено няма да гласувам нито за Петроханеца нито за Идиотова !

    10:20 27.09.2026

  • 19 ЕДНА "ИСКРА" УГАСНА

    11 0 Отговор
    В ПОДКРЕПА НА ЛАМАГЮРО И КОНДЬОма

    10:21 27.09.2026

  • 20 гост

    9 0 Отговор
    Тъпо парче, която е намерила начин да се покаже пак по телевизията.

    10:23 27.09.2026

  • 21 Прилича

    7 0 Отговор
    На жена, която по скоро е разочарована от колебливото поведение на пениса, който и поднасят!

    10:27 27.09.2026

  • 22 Поведението на кобилата

    3 2 Отговор
    Не е е колебливо.
    Това е поведение на невежа. Тая турта се търкаля, накъдето я побутнат!
    Всъщност, назъбеното й поведение, съвпада с това на Радев. И той се върти, като ветропоказател.

    10:27 27.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Петричкия приятел

    2 0 Отговор
    Само Йотова

    10:31 27.09.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Крокодила Гена

    0 0 Отговор
    Чудя се колко ли пари трябва да е взела тая за да ги плещи тия глупости, при положение че чудесно разбира че са в канала?

    10:39 27.09.2026

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