Новини
Авто »
Знаете ли, че освен декоративна функция, пластмасовите капаци над двигателя имат и друга роля?

Знаете ли, че освен декоративна функция, пластмасовите капаци над двигателя имат и друга роля?

27 Септември, 2026 10:30 445 3

  • двигател-
  • кора-
  • капак-
  • пластмасс

Така наречените "кори" не са само за украса

Знаете ли, че освен декоративна функция, пластмасовите капаци над двигателя имат и друга роля? - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Автомобилните ентусиасти често пренебрегват масивните пластмасови панели под предния капак като ги определят чисто като козметична маскировка, но тяхното присъствие в съвременните автомобили е резултат от прецизно инженерно мислене. Тези компоненти изпълняват няколко ключови функции, които далеч надхвърлят ползите от подреден външен вид на двигателния отсек, като дори остават този аспект на доста заден план.

На първо място, основна роля на пластмасовия капак е ефективното обезшумяване. Съвременните двигатели с високо налягане на впръскване, сложни механизми и турбокомпресори генерират специфични механични вибрации и високочестотни звуци, а благодарение на вградените шумоизолиращи материали от вътрешната страна на капака, тези дразнещи шумове се абсорбират успешно, осигурявайки по-добър комфорт и тишина в купето и извън автомобила.

Освен това панелите осигуряват важна защитна функция. Под капака на съвременната кола е разположена сложна мрежа от чувствителни електронни сензори, запалителни бобини, кабелни снопове и горивни магистрали под високо налягане. Пластмасовият капак донякъде предпазва тези уязвими елементи от прах, влага, пътни замърсявания и евентуални неволни удари при рутинна поддръжка или проверка на течностите.

Въпреки разпространеното схващане, че тези капаци задържат опасна топлина, инженерите ги проектират така, че да оптимизират термичния баланс и въздушния поток в двигателния отсек. Интегрираните въздушни канали спомагат за насочването на топлината далеч от критичните компоненти, поддържайки стабилен работен режим. В крайна сметка макар много водачи да мислят, че тези капаци имат основно козметична функция и да пренебрегват тяхното използване, истината е, че това най-често е спомагателна функция, наред с няколко други основни.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Калоян

    3 2 Отговор
    Първата работа като купя кола, е да изхвърля всичките пластмасови капаци и кори под колата. Задържат прах, топлина и колата става развъдник за гризачи и котки.

    10:33 27.09.2026

  • 2 гост

    0 0 Отговор
    пълни глупости!

    10:42 27.09.2026

  • 3 Немските бараки тракат и им

    0 0 Отговор
    слагат легени върху двигателите.
    Да задържат яко топлина и да ти изпуши някой датчик излят в всмукателният пластмасов колектор.За целта се сменя целият на цена без труд 3600лв.Няма не искам няма недей колата умира и всички ламби светват.

    10:43 27.09.2026