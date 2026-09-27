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Катастрофа на булевард в Пловдив: кола се преобърна по таван
  Тема: Войната на пътя

Катастрофа на булевард в Пловдив: кола се преобърна по таван

27 Септември, 2026 10:30, обновена 27 Септември, 2026 10:32 397 5

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  • булевард „цар борис iii обединител“-
  • пътна полиция-
  • алкохол

Автомобилът е съборил разделителната мантинела на булевард „Цар Борис III Обединител“. При инцидента няма пострадали.

Катастрофа на булевард в Пловдив: кола се преобърна по таван - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Лек автомобил се е преобърнал по таван след катастрофа на булевард „Цар Борис III Обединител“ в Пловдив. Инцидентът е станал през нощта при мокра пътна настилка, а колата е преминала през разделителната мантинела и я е съборила.

При катастрофата няма пострадали хора, а са нанесени само материални щети, съобщиха от полицията в Пловдив.

„Няма пострадали хора при инцидента, а само материални щети“.

Направеният на водача тест е отчел наличие на алкохол под 1,10 промила. За нарушението му е съставен административен акт, като той не е бил задържан.

Служители на „Пътна полиция“ са останали на мястото до 8:00 часа. Движението по централния пловдивски булевард не е било спирано.

Източници: БНТ


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да умират

    0 0 Отговор
    Не ми пука!

    10:36 27.09.2026

  • 2 Милена

    0 0 Отговор
    Това не е новина! Това е ежеднение!

    10:37 27.09.2026

  • 3 Жужето-каратист

    0 0 Отговор
    Колата е стара и не отговаряна екоизискванията ми

    10:42 27.09.2026

  • 4 Валентина

    0 0 Отговор
    Пpoмоция! 50 e пълнаа пppoгpaмa. 15 e caмо за cfиpka!

    0 8 7 8 1 8 8 1 9 0

    10:42 27.09.2026

  • 5 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Къв този булевард "Цар Борис III Обединител, бе? Това да не е булевард Георги Димитров? Дето Дмитри Иванов каза" Новите имена на улици не ги знам и не искам да ги знам?
    Така съм и аз. Израсъл съм в този град и с имената на неговите улици.

    10:43 27.09.2026