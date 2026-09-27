Катастрофа на булевард в Пловдив: кола се преобърна по таван

Лек автомобил се е преобърнал по таван след катастрофа на булевард „Цар Борис III Обединител“ в Пловдив. Инцидентът е станал през нощта при мокра пътна настилка, а колата е преминала през разделителната мантинела и я е съборила.

При катастрофата няма пострадали хора, а са нанесени само материални щети, съобщиха от полицията в Пловдив.

„Няма пострадали хора при инцидента, а само материални щети“.

Направеният на водача тест е отчел наличие на алкохол под 1,10 промила. За нарушението му е съставен административен акт, като той не е бил задържан.

Служители на „Пътна полиция“ са останали на мястото до 8:00 часа. Движението по централния пловдивски булевард не е било спирано.

Източници: БНТ