Катастрофа на булевард в Пловдив: кола се преобърна по таван

Лек автомобил се е преобърнал по таван след катастрофа на булевард „Цар Борис III Обединител“ в Пловдив. Инцидентът е станал през нощта при мокра пътна настилка, а колата е преминала през разделителната мантинела и я е съборила.
При катастрофата няма пострадали хора, а са нанесени само материални щети, съобщиха от полицията в Пловдив.„Няма пострадали хора при инцидента, а само материални щети“.
Направеният на водача тест е отчел наличие на алкохол под 1,10 промила. За нарушението му е съставен административен акт, като той не е бил задържан.
Служители на „Пътна полиция“ са останали на мястото до 8:00 часа. Движението по централния пловдивски булевард не е било спирано.
Източници: БНТ
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1 Да умират
10:36 27.09.2026
2 Милена
10:37 27.09.2026
3 Жужето-каратист
10:42 27.09.2026
4 Валентина
0 8 7 8 1 8 8 1 9 0
10:42 27.09.2026
5 РЕАЛИСТ
Така съм и аз. Израсъл съм в този град и с имената на неговите улици.
10:43 27.09.2026