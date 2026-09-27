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Студентка разреши един от най-големите проблеми на електромобилите

Студентка разреши един от най-големите проблеми на електромобилите

27 Септември, 2026 12:01 879 7

  • температура-
  • контрол-
  • електромотор-
  • електромобили

Контролирането на температурата може да увеличи КПД-то

Студентка разреши един от най-големите проблеми на електромобилите - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Пробив в инженерните изследвания на съвременните електромобили обещава да разреши едно от най-старите и упорити предизвикателства при развитието на електрическото задвижване. Млада изследователка предложи новаторско и изключително ефективно решение на проблема с критичното повишаване на температурата в ротора на електрическите двигатели, което отваря врата към по-висока дългосрочна мощност и значително редуциране на зависимостта от скъпи и дефицитни суровини.

Досега ефективното охлаждане на въртящите се вътрешни части на електромоторите представляваше сериозна пречка пред инженерите, тъй като екстремните термични натоварвания при продължително натоварване или динамично шофиране водят до спад в производителността и налагат използването на повече тежки редкоземни елементи в магнитните структури. Предложената нова методика за прецизно следене и овладяване на температурата директно в сърцевината на ротора – чрез усъвършенствано разположение на сензорни елементи като добре познатите сензори на Хол – позволява интелигентно софтуерно управление на топлинния баланс в реално време.

Подобни технологични пробиви дават основания на анализаторите да очакват следващо поколение електрически агрегати, които ще бъдат едновременно по-леки, по-евтини за производство и способни да поддържат максимални динамични характеристики без риск от термично претоварване.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Бай той Толстой

    5 2 Отговор
    И -какво ще направят?Ще намалят мощността предварително?И?Лаф да става,а?

    12:22 27.09.2026

  • 3 Гащаров

    3 0 Отговор
    Гледам,първият коментар е изтрит.Може би човекът е написал за пълните глупости в статията.Такава ще е съдбата и на моя коментар.

    12:26 27.09.2026

  • 4 ГУМЕН КРАДЕВ

    1 1 Отговор
    КПД на електрическите двигатели дори стари надхвърля 96 % ! Та с колко го е увеличила ?!

    12:31 27.09.2026

  • 5 456

    0 3 Отговор
    Браво на студентката. Но защо не се споменава националността й? На 100% ,че не от Европа ,ФАЩ или Канада.

    12:31 27.09.2026

  • 6 Гащаров

    2 0 Отговор
    "Въртящите се вътрешни части на електромотора"!? Ами това е само ротора!И датчиците(сензори) на Хол реагират на магнитно поле,а не на температура.И как се захранват и подават информация,щом са монтирани в ротора?

    12:37 27.09.2026

  • 7 Буха ха

    1 0 Отговор
    Празни думи, общи приказки, изобщо не става ясно как точно функционира и с колко се увеличава КПД-то ама айде, неделя е.

    12:45 27.09.2026