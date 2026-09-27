Студентка разреши един от най-големите проблеми на електромобилите

Пробив в инженерните изследвания на съвременните електромобили обещава да разреши едно от най-старите и упорити предизвикателства при развитието на електрическото задвижване. Млада изследователка предложи новаторско и изключително ефективно решение на проблема с критичното повишаване на температурата в ротора на електрическите двигатели, което отваря врата към по-висока дългосрочна мощност и значително редуциране на зависимостта от скъпи и дефицитни суровини.

Досега ефективното охлаждане на въртящите се вътрешни части на електромоторите представляваше сериозна пречка пред инженерите, тъй като екстремните термични натоварвания при продължително натоварване или динамично шофиране водят до спад в производителността и налагат използването на повече тежки редкоземни елементи в магнитните структури. Предложената нова методика за прецизно следене и овладяване на температурата директно в сърцевината на ротора – чрез усъвършенствано разположение на сензорни елементи като добре познатите сензори на Хол – позволява интелигентно софтуерно управление на топлинния баланс в реално време.

Подобни технологични пробиви дават основания на анализаторите да очакват следващо поколение електрически агрегати, които ще бъдат едновременно по-леки, по-евтини за производство и способни да поддържат максимални динамични характеристики без риск от термично претоварване.