Захарова: Срещата на Вадефул с Лавров е била опит да се повиши рейтингът на Мерц

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че срещата между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в Ню Йорк е била организирана основно с цел да демонстрира дипломатическа активност пред германската общественост, предава Фокус.

По думите на Захарова именно германската страна е поискала разговорите между двамата министри. Тя заяви, че срещата не е довела до съществени резултати и представлявала по-скоро публична демонстрация на активност от страна на Берлин.

„Имам предположение, че тези преговори, които те поискаха и които се изродиха в просто четене на текст от лист хартия, бяха необходими единствено за да се демонстрира някаква активност пред германците“, каза Захарова, цитирана от ТАСС.

Говорителката на руското външно министерство свърза инициативата и с вътрешнополитическата ситуация в Германия. Според нея целта е била да бъде подкрепен рейтингът на германския канцлер Фридрих Мерц, който по думите ѝ е в спад.

Срещата между Вадефул и Лавров се състоя в Ню Йорк на фона на продължаващите дипломатически усилия около войната в Украйна и различията между Москва и Берлин относно начина за прекратяване на конфликта.

Оценките на Захарова за мотивите на германското правителство представляват позиция на руската страна.