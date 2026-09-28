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Захарова: Срещата на Вадефул с Лавров е била опит да се повиши рейтингът на Мерц

Захарова: Срещата на Вадефул с Лавров е била опит да се повиши рейтингът на Мерц

28 Септември, 2026 09:24, обновена 28 Септември, 2026 09:24 634 9

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  • йохан вадефул-
  • германия-
  • мерц-
  • рейтинг

Говорителката на Руското външно министерство заяви, че Берлин е търсил публичен ефект от разговорите в Ню Йорк

Захарова: Срещата на Вадефул с Лавров е била опит да се повиши рейтингът на Мерц - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителката на Руското външно министерство Мария Захарова заяви, че срещата между германския външен министър Йохан Вадефул и руския му колега Сергей Лавров в Ню Йорк е била организирана основно с цел да демонстрира дипломатическа активност пред германската общественост, предава Фокус.

По думите на Захарова именно германската страна е поискала разговорите между двамата министри. Тя заяви, че срещата не е довела до съществени резултати и представлявала по-скоро публична демонстрация на активност от страна на Берлин.

„Имам предположение, че тези преговори, които те поискаха и които се изродиха в просто четене на текст от лист хартия, бяха необходими единствено за да се демонстрира някаква активност пред германците“, каза Захарова, цитирана от ТАСС.

Говорителката на руското външно министерство свърза инициативата и с вътрешнополитическата ситуация в Германия. Според нея целта е била да бъде подкрепен рейтингът на германския канцлер Фридрих Мерц, който по думите ѝ е в спад.

Срещата между Вадефул и Лавров се състоя в Ню Йорк на фона на продължаващите дипломатически усилия около войната в Украйна и различията между Москва и Берлин относно начина за прекратяване на конфликта.

Оценките на Захарова за мотивите на германското правителство представляват позиция на руската страна.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Маша

    9 5 Отговор
    Е Велика !!!

    09:25 28.09.2026

  • 2 Сър Пичук

    6 3 Отговор
    Захарова е качила килограми и вече не изглежда така плоска, поне визуално, де. Ментално си е на същото ниво.

    09:31 28.09.2026

  • 3 Овчар

    5 6 Отговор
    Украинската политическа хунта обсъжда възможност за юноши между 15 и 18 г. че могат да носят достойно пушка и да бъдат изпратени на фронта..!

    09:34 28.09.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Трудно ще е

    3 2 Отговор
    Мерц вече трудно ще си вдигне не само рейтинга.

    09:47 28.09.2026

  • 6 100

    1 1 Отговор
    Преяла е с хайвер.

    09:47 28.09.2026

  • 7 Търновец

    1 4 Отговор
    Допреди войната в Украйна Руските енергийни фирми купуваха нефт и газ от Каспия и Средна Азия и ги транспортираха до ЕС а с новия проект на ЕС на стойност 12 милиарда евра енерго носителите от Средна Азия и Каспия ще заобикалят РФ. А след около 2 години Германия започва да получава тръбна газ от Северна Африка и тези нови проекти още повече намаляват икономическото и политическо влияние на РФ в ЕС. А преди около 5 години Газпром имаше повече от 55% от Немския пазар.

    09:49 28.09.2026

  • 8 СВИНЕТЕ

    0 1 Отговор
    ПРЕДЛАГАТ НАФТА С МАЛКА КОМИСИОНКА ПРЕЗ ТРЪБАТА ЗА СОЛУН :)

    09:53 28.09.2026

  • 9 КОЛЬО ПАРЪМА

    1 1 Отговор
    Мерц падна в канала вече

    10:03 28.09.2026

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