Лавров проведе около 50 срещи за три дни в Ню Йорк

Руският външен министър Сергей Лавров е провел около 50 срещи по време на трите непълни дни, прекарани от него в Ню Йорк. 42 от тях са били пълноценни преговори с министри, премиери и държавни ръководители, съобщи говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред „Вести“.

„За тези три непълни дни при Сергей Викторович Лавров се състояха около 50 срещи. От тях 42 бяха пълноценни преговори“, каза Захарова. По думите ѝ представителите на 42 държави са идвали в залата на руската делегация за традиционни двустранни разговори.

Освен официалните преговори руският министър е провел и кратки разговори в движение. Програмата му е включвала изказване на заседание на Съвета за сигурност на ООН, реч пред Общото събрание и повече от час пресконференция за чуждестранни и руски журналисти, акредитирани в световната организация.

„Около 50 срещи, изказвания в Съвета за сигурност и в Общото събрание. А след това и повече от час пресконференция с отговори на всички въпроси“, заяви Мария Захарова.

Лавров оглавява руската делегация по време на седмицата на високо равнище на 81-вата сесия на Общото събрание на ООН. В Ню Йорк той разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, с генералния секретар на ООН Антониу Гутериш и с иранския външен министър Абас Арагчи. Проведе и първа от години среща с германския външен министър Йохан Вадефул.

Срещата с Вадефул е продължила около 22 минути. Германският министър заяви, че бъдещи разговори с Москва зависят от готовността на Русия за конструктивен диалог и за прекратяване на войната в Украйна.

По-рано, в интервю за „Вести“, Захарова описа един от работните дни на Лавров като особено натоварен и говори за около 15 пълноценни срещи само в рамките на този ден. Новата равносметка обхваща целия тридневен престой на руския министър в Ню Йорк.

„Така приблизително преминаха тези три дни, а след това и нощта в самолета“, обобщи говорителят на руското външно министерство.

Източници: Вести, РБК, Интерфакс