12 младежи са ранени при престрелка в парк в Джорджия

Дванадесет младежи са ранени при престрелка между две групи в парк в Мейкън, щата Джорджия. Стрелбата е избухнала малко след полунощ на 27 септември в парк „Керълин Крейтън“, съобщи шерифът на окръг Биб Дейвид Дейвис.

Пострадалите са един 19-годишен мъж, четирима 18-годишни мъже, петима 17-годишни мъже и две 18-годишни жени. Двама от ранените са в критично състояние, а останалите са стабилни. Те са били откарани до близка болница с частни автомобили.

Конфликтът започнал след преместване на празненството

Група младежи се събрала в парка, за да отпразнува 18-ия рожден ден на момиче. Няколко часа по-рано участниците били принудени да напуснат наета за партито къща и преместили празненството на друго място.

По-късно в парка пристигнала втора група. Между двете компании възникнал словесен конфликт, след което били извадени огнестрелни оръжия.

„Двете групи са си разменили реплики, извадили са огнестрелни оръжия и след това са започнали да стрелят едни срещу други“, каза Дейвид Дейвис.

Записи от охранителните камери показват интензивна стрелба, продължила около 30 секунди. На видеото се вижда как хора напускат парка, докато се чуват изстрели.

Няма арести, иззети са седем автомобила

Към момента няма извършени арести. Разследващите са установили няколко лица, представляващи интерес, и се опитват да изяснят каква е връзката между двете групи и какво е предизвикало конфликта.

Полицията е иззела четири автомобила, с които ранените са били транспортирани до болницата, както и три превозни средства, оставени в парка. Разпитани са около десет свидетели.

„На този етап няма данни някой от ранените да е участвал в стрелбата“, заяви шерифът.

Дейвис съобщи, че през следващите дни ще има засилено полицейско присъствие на определени места в района. По думите му властите се подготвят за арести.

Отделно при стрелба в стриптийз клуб в Детройт трима души са загинали, а четирима са ранени. Според наличната информация и по този случай няма обявени арести.

Източници: Дарикнюз