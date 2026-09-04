Чистки в украинските спецслужби след стрелба в Киев

В ръководството на специалните служби на Украйна започнаха мащабни уволнения след скандален въоръжен инцидент в Днепровския район на Киев. Президентът Володимир Зеленски официално обяви, че заместник-ръководителите на Службата за сигурност на Украйна (СБУ) и на Главното управление за разузнаване (ГУР), които отговарят за ситуацията, ще бъдат освободени от длъжност. Държавният глава определи престрелката като „абсолютно позорна ситуация“, при която и двете ведомства са действали по недопустим начин.

Как се стигна до сблъсъка между СБУ и ГУР?

Ескалацията е свързана със задържането и изчезването на Степан Каплунов, заместник-командир на „Руския доброволчески корпус“ (РДК) – подразделение от руски граждани, биещи се на страната на Украйна под шапката на военното разузнаване. СБУ обяви, че е предотвратила готвен от руската ФСБ атентат срещу руски опозиционен лидер в Киев, като обвини Каплунов в сътрудничество с Москва.

Конфликтът избухва на улица „Юрий Шумски“, когато служители на СБУ водят Каплунов за следствени действия в жилището му, където обаче ги чакат бойци, свързани с ГУР. Ситуацията бързо излиза извън контрол, извикани са специалните части на СБУ „Алфа“ и се стига до стрелба, при която трима разузнавачи от ГУР са ранени.

Първите паднали глави в сивия сектор

Разследването на случая е поето от Държавното бюро за разследване (ГБР) и Офиса на главния прокурор Руслан Кравченко. Паралелно с подготвяните уволнения на заместник-директорите, Зеленски вече подписа указ за отстраняването на Олег Храмов – шеф на Департамента за защита на държавната тайна и лицензиране в СБУ.

Настоящият ръководител на Офиса на президента и бивш началник на ГУР, Кирило Буданов, призова за пълно и безпристрастно разследване, като подчерта, че никой няма право безнаказано да отвлича военнослужещи и да открива огън по улиците на украинските градове. Позициите на замесените структури остават коренно противоположни – от РДК твърдят, че признанията на Каплунов за връзки с ФСБ са изтръгнати под физически натиск с цел дискредитация на военното разузнаване.