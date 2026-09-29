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Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври

Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври

29 Септември, 2026 06:39 482 7

  • сирени-
  • софия-
  • мвр-
  • ранно предупреждение

Сигналите ще прозвучат от 11:00 часа. Столична община уточнява, че гражданите не трябва да предприемат действия.

Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври - 1
Снимка: Нова телевизия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври от 11:00 часа. Ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, като целта е да се провери техническата ѝ готовност и функционирането ѝ.

Тестът се провежда по указания на Министерството на вътрешните работи. Столична община е създала организация за провеждането му, а районните администрации, училищата, детските градини и останалите институции в града са уведомени предварително.

„Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство“, уточнява Столична община.

Предварителното съобщаване на проверката има за цел да информира жителите и гостите на столицата и да не се създава излишно напрежение при включването на сирените. След приключването на теста не се очакват действия от страна на гражданите.

Източници: Дарикнюз


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 в кратце

    4 0 Отговор
    Столична община уточнява, че гражданите не трябва да предприемат действия за изваждане на пищови и автомати.

    Коментиран от #4

    07:11 29.09.2026

  • 3 хаберих

    2 0 Отговор
    С една сирена на морския плаж в Бургас се целувахме,смяхме се и се забавлявахме! Тя ме прегръщаше силно.

    07:21 29.09.2026

  • 4 След сирените

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "в кратце":

    да тестват и сирената.. че много вода и сухо мляко..

    07:23 29.09.2026

  • 5 Анонимен

    4 0 Отговор
    Оставка, Педроханецо!

    07:25 29.09.2026

  • 6 Май ни подготвят

    2 0 Отговор
    за война и военни действия...

    07:29 29.09.2026

  • 7 оня с коня

    0 0 Отговор
    нагответе си по едни памперси кравешките тролчета

    07:51 29.09.2026

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