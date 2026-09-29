Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври от 11:00 часа. Ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, като целта е да се провери техническата ѝ готовност и функционирането ѝ.

Тестът се провежда по указания на Министерството на вътрешните работи. Столична община е създала организация за провеждането му, а районните администрации, училищата, детските градини и останалите институции в града са уведомени предварително.

„Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство“, уточнява Столична община.

Предварителното съобщаване на проверката има за цел да информира жителите и гостите на столицата и да не се създава излишно напрежение при включването на сирените. След приключването на теста не се очакват действия от страна на гражданите.

Източници: Дарикнюз