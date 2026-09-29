Сирените в София ще бъдат тествани на 1 октомври от 11:00 часа. Ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението, като целта е да се провери техническата ѝ готовност и функционирането ѝ.
Тестът се провежда по указания на Министерството на вътрешните работи. Столична община е създала организация за провеждането му, а районните администрации, училищата, детските градини и останалите институции в града са уведомени предварително.„Гражданите не трябва да предприемат действия и няма причина за безпокойство“, уточнява Столична община.
Предварителното съобщаване на проверката има за цел да информира жителите и гостите на столицата и да не се създава излишно напрежение при включването на сирените. След приключването на теста не се очакват действия от страна на гражданите.
Източници: Дарикнюз
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 в кратце
Коментиран от #4
07:11 29.09.2026
3 хаберих
07:21 29.09.2026
4 След сирените
До коментар #2 от "в кратце":да тестват и сирената.. че много вода и сухо мляко..
07:23 29.09.2026
5 Анонимен
07:25 29.09.2026
6 Май ни подготвят
07:29 29.09.2026
7 оня с коня
07:51 29.09.2026