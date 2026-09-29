Пътна обстановка: ремонти, трафик по границите и условия в планините

Пътната обстановка в страната остава натоварена заради ремонти по основни направления и временни ограничения. Най-съществените затруднения са по пътя Враца–Мездра, при гара Яна–Ботевград и в района на Кресна, където Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда поетапна организация на движението.

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в сила до 30 октомври. В участъка гара Яна–Ботевград движението също е поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срокът на тази организация е до 30 септември.

Промени по пътя за Кулата

От 29 септември до 1 октомври при 397-и километър на път I-1 София–Кулата ще се монтират греди на ново мостово съоръжение от обхода на Кресна. Между 08:00 и 17:00 часа движението в посока Кулата ще бъде ограничавано поетапно в пет интервала, всеки с продължителност около 30 минути. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София, при скорост до 50 км/ч, съобщава АПИ чрез информация, цитирана от Actualno.

По АМ „Тракия“ са въведени ограничения до 100 км/ч в отделни участъци заради полагане на маркировка и превантивна поддръжка. По АМ „Хемус“ между 22-рия и 29-ия километър в посока Варна скоростта също е ограничена до 100 км/ч.

Затворени или забранени за движение остават проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. Ограничения има и по пътища в Родопите, включително по направленията Смолян–Рудозем, Смолян–Средногорци, Пампорово–Стойките и Доспат–Девин.

Трафикът по границите

Най-натоварено е движението на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили, посочва Главна дирекция „Гранична полиция“.

Планините остават рискови във високите части

Условията за туризъм във високите части на планините не са подходящи заради облачност, мъгла и умерен вятър. „Условията във високите части на планините не са подходящи за туризъм, в по-ниските са добри“, предупреждава Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

По прогнозата над 2000 метра са възможни валежи от дъжд, а над 2300 метра – от сняг. Ден по-рано силният вятър е осуетил въздушната евакуация на жена с травма в района на хижа „Синаница“ в Пирин и тя е била транспортирана по земя от планински спасители.

Сводките на КАТ и пожарната

По данни на МВР през 27 септември са регистрирани 19 тежки пътнотранспортни произшествия. Трима души са загинали, а 26 са ранени. От началото на септември тежките катастрофи са 619, с 45 загинали и 770 ранени.

За същото денонощие структурите на пожарната са реагирали на 132 сигнала за произшествия и са ликвидирали 84 пожара. При 16 от тях са нанесени преки материални щети, а 68 са били без материални щети. Екипите са извършили 43 спасителни и помощни дейности. При пожарите няма загинали и пострадали.

Източници: Actualno, Труд, БТА