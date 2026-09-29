Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Всички градове »
Пътна обстановка: ремонти, трафик по границите и условия в планините
  Тема: Трафик

Пътна обстановка: ремонти, трафик по границите и условия в планините

29 Септември, 2026 06:43 505 1

  • пътна обстановка-
  • трафик по границите-
  • апи-
  • кат-
  • планински туризъм

Интензивно е движението на камиони към Турция, а във високите части на планините условията са неподходящи за туризъм.

Пътна обстановка: ремонти, трафик по границите и условия в планините - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пътната обстановка в страната остава натоварена заради ремонти по основни направления и временни ограничения. Най-съществените затруднения са по пътя Враца–Мездра, при гара Яна–Ботевград и в района на Кресна, където Агенция „Пътна инфраструктура“ въвежда поетапна организация на движението.

По път I-1 между Враца и Мездра движението се извършва в една лента заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението е в сила до 30 октомври. В участъка гара Яна–Ботевград движението също е поетапно в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. Срокът на тази организация е до 30 септември.

Промени по пътя за Кулата

От 29 септември до 1 октомври при 397-и километър на път I-1 София–Кулата ще се монтират греди на ново мостово съоръжение от обхода на Кресна. Между 08:00 и 17:00 часа движението в посока Кулата ще бъде ограничавано поетапно в пет интервала, всеки с продължителност около 30 минути. Трафикът ще преминава двупосочно в лентата за София, при скорост до 50 км/ч, съобщава АПИ чрез информация, цитирана от Actualno.

По АМ „Тракия“ са въведени ограничения до 100 км/ч в отделни участъци заради полагане на маркировка и превантивна поддръжка. По АМ „Хемус“ между 22-рия и 29-ия километър в посока Варна скоростта също е ограничена до 100 км/ч.

Затворени или забранени за движение остават проходите „Върбишки“, „Дюлински“, „Златишки“ и „Пампорово“. Ограничения има и по пътища в Родопите, включително по направленията Смолян–Рудозем, Смолян–Средногорци, Пампорово–Стойките и Доспат–Девин.

Трафикът по границите

Най-натоварено е движението на изход за товарни автомобили през ГКПП „Капитан Андреево“ и ГКПП „Лесово“. По границите с Румъния, Гърция, Сърбия и Република Северна Македония трафикът е нормален.

Фериботните връзки Оряхово–Бекет и Свищов–Зимнич са временно преустановени заради ниското ниво на река Дунав. През „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки автомобили и микробуси до 3,5 тона, докато през „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат и автобуси и товарни автомобили, посочва Главна дирекция „Гранична полиция“.

Планините остават рискови във високите части

Условията за туризъм във високите части на планините не са подходящи заради облачност, мъгла и умерен вятър. „Условията във високите части на планините не са подходящи за туризъм, в по-ниските са добри“, предупреждава Планинската спасителна служба към Българския червен кръст.

По прогнозата над 2000 метра са възможни валежи от дъжд, а над 2300 метра – от сняг. Ден по-рано силният вятър е осуетил въздушната евакуация на жена с травма в района на хижа „Синаница“ в Пирин и тя е била транспортирана по земя от планински спасители.

Сводките на КАТ и пожарната

По данни на МВР през 27 септември са регистрирани 19 тежки пътнотранспортни произшествия. Трима души са загинали, а 26 са ранени. От началото на септември тежките катастрофи са 619, с 45 загинали и 770 ранени.

За същото денонощие структурите на пожарната са реагирали на 132 сигнала за произшествия и са ликвидирали 84 пожара. При 16 от тях са нанесени преки материални щети, а 68 са били без материални щети. Екипите са извършили 43 спасителни и помощни дейности. При пожарите няма загинали и пострадали.

Източници: Actualno, Труд, БТА


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 българска турбоджукеса

    0 0 Отговор
    давам гас на беинвето и ма болишундата!

    07:01 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол