Правната комисия гласува защита срещу „делата шамари“

Правната комисия в Народното събрание провежда извънредно заседание, на което депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Текстовете са насочени срещу т.нар. „дела шамари“ – съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и други хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива 2024/1069, приета през април 2024 г. Тя предвижда защита за лицата, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. В самата директива е записано, че целта е защита „срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява“.

Текстовете са на второ четене

Комисията трябва да се произнесе по законопроекта след като парламентът вече даде принципна подкрепа на въвеждането на специални правила срещу подобни производства. Предвидената защита не е ограничена само до журналисти и медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация.

Европейските правила разглеждат като публично участие журналистически, политически, научни, академични, художествени и коментарни публикации, както и други действия, свързани с въпроси от обществен интерес. Сред целите е да се ограничи използването на съдебния процес като средство за финансов, репутационен или психологически натиск.

Следва разглеждане в пленарната зала

Ако правната комисия одобри промените на второ четене, те ще бъдат внесени за окончателно гласуване от Народното събрание. До приемането им като закон текстовете могат да бъдат променяни в рамките на парламентарната процедура.

Източници: Нова телевизия