Новини
България »
София »
Правната комисия гласува защита срещу „делата шамари“

Правната комисия гласува защита срещу „делата шамари“

29 Септември, 2026 06:41 837 9

  • правна комисия-
  • народно събрание-
  • дела шамари-
  • граждански процесуален кодекс-
  • свобода на словото

Депутатите ще разгледат на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс, свързани с европейската директива срещу злоупотребата със съдебни дела.

Правната комисия гласува защита срещу „делата шамари“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правната комисия в Народното събрание провежда извънредно заседание, на което депутатите ще гласуват на второ четене промени в Гражданския процесуален кодекс. Текстовете са насочени срещу т.нар. „дела шамари“ – съдебни производства, използвани за натиск и заглушаване на журналисти, общественици и други хора, които участват в дебати по теми от обществен интерес.

Промените са свързани с прилагането на европейската Директива 2024/1069, приета през април 2024 г. Тя предвижда защита за лицата, ангажирани с публично участие, срещу явно неоснователни искове и съдебни производства, с които се злоупотребява. В самата директива е записано, че целта е защита „срещу явно неоснователни искове или съдебни производства, с които се злоупотребява“.

Текстовете са на второ четене

Комисията трябва да се произнесе по законопроекта след като парламентът вече даде принципна подкрепа на въвеждането на специални правила срещу подобни производства. Предвидената защита не е ограничена само до журналисти и медии, а обхваща всички, които упражняват свободата на изразяване и информация.

Европейските правила разглеждат като публично участие журналистически, политически, научни, академични, художествени и коментарни публикации, както и други действия, свързани с въпроси от обществен интерес. Сред целите е да се ограничи използването на съдебния процес като средство за финансов, репутационен или психологически натиск.

Следва разглеждане в пленарната зала

Ако правната комисия одобри промените на второ четене, те ще бъдат внесени за окончателно гласуване от Народното събрание. До приемането им като закон текстовете могат да бъдат променяни в рамките на парламентарната процедура.

Източници: Нова телевизия


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 и.ф. зам главен

    2 0 Отговор
    От прокуратурата, ако обичат, да си плащат обезщетенията по загубените дела от собствения бюджет.

    06:46 29.09.2026

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    В България работещите хора на минимална цена трябва да са ратаи ковски.

    06:51 29.09.2026

  • 4 И тука ли ще одриск@те

    1 0 Отговор
    пейзажа както закона за бързите кредити или ракията или купоните на бедния работещ... или падна дрон ама не е дрон, намерихме заглушаващо ама не е заглушаващо... от 89 насам по големи аматьори не е имала тая държава пропаднала. Ама то е така като гласуваш за комунистически генерал!

    Коментиран от #7

    06:52 29.09.2026

  • 5 Питане

    3 0 Отговор
    Нещо за банкетите на олигарсите от "Разградивна България" на Пампорово ??? - Надменно комунистическо мълчание...

    Коментиран от #6

    06:55 29.09.2026

  • 6 Ще ревете

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Питане":

    за бат Бойко, при него който излезнеше на протест да иска нещо го получаваше само да е мир и тишина и да си върви мандата

    07:02 29.09.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "И тука ли ще одриск@те":

    От 1944г до сега включително НЯМА мин.председател, който да не е комунист, или свързан с ДС, или силно любещ Матушка. ТАКЪВ НЯМА !
    Българо-съветската дружба е като лозето - ти го режеш, то изкарва нови филизи. Неможе само до земята, трябва и корена !

    Коментиран от #8

    07:03 29.09.2026

  • 8 безпартиен

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "АГАТ а Кристи":

    Защото власт се взима с оръжие и се задържа с писалката, както е казал преди много години "Великият кормчия"!И у нас писалката е в ръцете на децата и внуците на тези взели властта с оръжие! На мераклиите за власт нито писалка ще дадат а за оръжие да не си и мислят!Който разбрал-разбрал.

    07:53 29.09.2026

  • 9 Зеленият потник

    1 0 Отговор
    щави яко блеещото стадо. Нека...

    08:33 29.09.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове