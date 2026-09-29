Специалният пратеник на Путин! Кирил Дмитриев разговаря във Вашингтон за Украйна и бъдещи енергийни проекти

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев е провел "конструктивни" разговори с представители на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна и за възможни съвместни американско-руски енергийни проекти след нейния край, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на американски представител.
Дмитриев, който оглавява и Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), е бил във Вашингтон в понеделник, за да продължи прекия диалог между Москва и администрацията на президента Доналд Тръмп.
"Целта беше да продължат конструктивните дискусии за мирно разрешаване на руско-украинския конфликт и за възможни американско-руски енергийни инициативи след края на войната", заяви американският представител.
Посещението идва след срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк миналата седмица. След нея Зеленски съобщи, че двамата са обсъдили възможно взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти.
По-рано през септември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и разговаряха повече от три часа с Путин в Кремъл. Дмитриев участва в срещата заедно с външнополитическия съветник на руския президент Юрий Ушаков.
Тогава Кремъл определи разговорите като "изключително полезни", но не беше обявен пробив по основните спорни въпроси. Според Ушаков срещата не се е ограничила до войната в Украйна, а подробно са били обсъждани и потенциални големи икономически проекти между Русия и САЩ.
Дмитриев - икономическият канал между Кремъл и Белия дом
През последната година Кирил Дмитриев постепенно се превърна в един от основните преки канали между Кремъл и екипа на Тръмп.
За разлика от традиционната руска дипломация, Дмитриев води значителна част от разговорите през икономиката - енергетика, инвестиции, санкции и възможни съвместни проекти. Това позволява на Москва и Вашингтон да поддържат контакт дори когато официалните преговори за Украйна са в застой.
Дмитриев е учил в САЩ и преди завръщането си в Русия е работил за Goldman Sachs и консултантската компания McKinsey. "Ройтерс" отбелязва, че в Москва той е възприеман като един от руските представители с най-добри контакти и разбиране за американската страна.
През март той посети САЩ за разговори с американска делегация, в която участваха Уиткоф и Къшнър. Основна тема тогава беше енергийната криза и възможността за временно облекчаване на американските санкции срещу руския петрол.
Дмитриев отново беше в САЩ през април, когато разговаря с представители на администрацията на Тръмп за Украйна, икономическото сътрудничество и санкционния режим. Впоследствие Вашингтон неколкократно удължи временни изключения, позволяващи определени покупки на руски петрол с аргумента за стабилизиране на световните енергийни пазари.
Самият Дмитриев заяви през юни, че контактите му с Уиткоф и Къшнър продължават постоянно дори когато формалният мирен процес е спрял.
Освен енергийните въпроси той участва и в договарянето на размени на затворници между Русия и САЩ.
Нова визита след Общото събрание на ООН
Настоящото посещение е поредното на Дмитриев в САЩ. То беше предварително съгласувано с Путин и започна миналата седмица в Ню Йорк покрай Общото събрание на ООН.
Там Дмитриев трябваше да разговаря с Уиткоф, Къшнър и други представители на администрацията за Украйна, енергетиката и бъдещото икономическо сътрудничество между двете държави.
Разговорите последваха срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър в Москва на 5 септември. Преди да бъдат приети от руския президент, двамата американски представители проведоха и около тричасов работен обяд с Дмитриев.
Така се оформя паралелен преговорен канал, при който евентуалното прекратяване на войната в Украйна се обсъжда едновременно с икономическите отношения между Москва и Вашингтон след конфликта.
Фактът, че сега американската страна открито говори за "възможни американско-руски енергийни инициативи след края на войната", показва, че разговорите вече засягат не само условията за прекратяване на бойните действия, но и възможните икономически отношения между двете държави след евентуално мирно споразумение.
Засега не се съобщава какви конкретни енергийни проекти са били обсъждани.
Русия и Украйна продължават да имат съществени разногласия за условията за прекратяване на войната, а проведените през последните месеци американски посреднически усилия все още не са довели до цялостно мирно споразумение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 да питам
15:49 29.09.2026
2 този
15:50 29.09.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Робот
15:57 29.09.2026
5 Ами
Всичко друго е за шоу на простолюдието.
Коментиран от #9
16:07 29.09.2026
6 Да разговаря във Киев
16:08 29.09.2026
7 Гина Рускина
Коментиран от #12
16:09 29.09.2026
8 Накратко
Коментиран от #10
16:09 29.09.2026
9 Така е
До коментар #5 от "Ами":Така е. Руснаците разбраха, че Тръмп не е много у ред и си го мотат както си искат.
16:09 29.09.2026
10 Орк
До коментар #8 от "Накратко":То 3500 санкции са работят срещу Румия. От какво да се страхува? Няма страх
16:16 29.09.2026
11 Кирил Дмитриев
16:17 29.09.2026
12 В САЩ проституцията е забранена
До коментар #7 от "Гина Рускина":Какви бардаци сънуваш? Това да не ти е Европа?
16:20 29.09.2026