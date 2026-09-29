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Специалният пратеник на Путин! Кирил Дмитриев разговаря във Вашингтон за Украйна и бъдещи енергийни проекти
  Тема: Украйна

Специалният пратеник на Путин! Кирил Дмитриев разговаря във Вашингтон за Украйна и бъдещи енергийни проекти

29 Септември, 2026 15:46 604 12

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Така се оформя паралелен преговорен канал, при който евентуалното прекратяване на войната в Украйна се обсъжда едновременно с икономическите отношения между Москва и Вашингтон след конфликта

Специалният пратеник на Путин! Кирил Дмитриев разговаря във Вашингтон за Украйна и бъдещи енергийни проекти - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Reuters Reuters

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин Кирил Дмитриев е провел "конструктивни" разговори с представители на американската администрация за прекратяване на войната в Украйна и за възможни съвместни американско-руски енергийни проекти след нейния край, съобщи "Ройтерс", позовавайки се на американски представител.

Дмитриев, който оглавява и Руския фонд за преки инвестиции (РФПИ), е бил във Вашингтон в понеделник, за да продължи прекия диалог между Москва и администрацията на президента Доналд Тръмп.

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"Целта беше да продължат конструктивните дискусии за мирно разрешаване на руско-украинския конфликт и за възможни американско-руски енергийни инициативи след края на войната", заяви американският представител.

Посещението идва след срещата на Тръмп с украинския президент Володимир Зеленски в Ню Йорк миналата седмица. След нея Зеленски съобщи, че двамата са обсъдили възможно взаимно прекратяване на ударите срещу енергийни обекти.

По-рано през септември американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър посетиха Москва и разговаряха повече от три часа с Путин в Кремъл. Дмитриев участва в срещата заедно с външнополитическия съветник на руския президент Юрий Ушаков.

Тогава Кремъл определи разговорите като "изключително полезни", но не беше обявен пробив по основните спорни въпроси. Според Ушаков срещата не се е ограничила до войната в Украйна, а подробно са били обсъждани и потенциални големи икономически проекти между Русия и САЩ.

Дмитриев - икономическият канал между Кремъл и Белия дом

През последната година Кирил Дмитриев постепенно се превърна в един от основните преки канали между Кремъл и екипа на Тръмп.

За разлика от традиционната руска дипломация, Дмитриев води значителна част от разговорите през икономиката - енергетика, инвестиции, санкции и възможни съвместни проекти. Това позволява на Москва и Вашингтон да поддържат контакт дори когато официалните преговори за Украйна са в застой.

Дмитриев е учил в САЩ и преди завръщането си в Русия е работил за Goldman Sachs и консултантската компания McKinsey. "Ройтерс" отбелязва, че в Москва той е възприеман като един от руските представители с най-добри контакти и разбиране за американската страна.

През март той посети САЩ за разговори с американска делегация, в която участваха Уиткоф и Къшнър. Основна тема тогава беше енергийната криза и възможността за временно облекчаване на американските санкции срещу руския петрол.

Дмитриев отново беше в САЩ през април, когато разговаря с представители на администрацията на Тръмп за Украйна, икономическото сътрудничество и санкционния режим. Впоследствие Вашингтон неколкократно удължи временни изключения, позволяващи определени покупки на руски петрол с аргумента за стабилизиране на световните енергийни пазари.

Самият Дмитриев заяви през юни, че контактите му с Уиткоф и Къшнър продължават постоянно дори когато формалният мирен процес е спрял.

Освен енергийните въпроси той участва и в договарянето на размени на затворници между Русия и САЩ.

Нова визита след Общото събрание на ООН

Настоящото посещение е поредното на Дмитриев в САЩ. То беше предварително съгласувано с Путин и започна миналата седмица в Ню Йорк покрай Общото събрание на ООН.

Там Дмитриев трябваше да разговаря с Уиткоф, Къшнър и други представители на администрацията за Украйна, енергетиката и бъдещото икономическо сътрудничество между двете държави.

Разговорите последваха срещата на Путин с Уиткоф и Къшнър в Москва на 5 септември. Преди да бъдат приети от руския президент, двамата американски представители проведоха и около тричасов работен обяд с Дмитриев.

Така се оформя паралелен преговорен канал, при който евентуалното прекратяване на войната в Украйна се обсъжда едновременно с икономическите отношения между Москва и Вашингтон след конфликта.

Фактът, че сега американската страна открито говори за "възможни американско-руски енергийни инициативи след края на войната", показва, че разговорите вече засягат не само условията за прекратяване на бойните действия, но и възможните икономически отношения между двете държави след евентуално мирно споразумение.

Засега не се съобщава какви конкретни енергийни проекти са били обсъждани.

Русия и Украйна продължават да имат съществени разногласия за условията за прекратяване на войната, а проведените през последните месеци американски посреднически усилия все още не са довели до цялостно мирно споразумение.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 да питам

    2 0 Отговор
    Жирафа ли ?

    15:49 29.09.2026

  • 2 този

    5 4 Отговор
    боклушар що не си седи в москалията, ами мърси света?

    15:50 29.09.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Робот

    1 0 Отговор
    Мършиии търкайте докато още можете ..И вас ще ви изтъркат скоро.

    15:57 29.09.2026

  • 5 Ами

    4 0 Отговор
    Бизнесът си е бизнес.
    Всичко друго е за шоу на простолюдието.

    Коментиран от #9

    16:07 29.09.2026

  • 6 Да разговаря във Киев

    6 1 Отговор
    Няма как да продават петролни продукти без разрешението на Зеленски

    16:08 29.09.2026

  • 7 Гина Рускина

    5 0 Отговор
    Харесвам САЩ всички мои братовчедки са по бардаците в Маями и са много доволни

    Коментиран от #12

    16:09 29.09.2026

  • 8 Накратко

    6 2 Отговор
    Ролята на този кремълски подлец е само да лъже американците за хипотетични сделки с надеждата да спаси Русия от санкциите на САЩ.

    Коментиран от #10

    16:09 29.09.2026

  • 9 Така е

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ами":

    Така е. Руснаците разбраха, че Тръмп не е много у ред и си го мотат както си искат.

    16:09 29.09.2026

  • 10 Орк

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Накратко":

    То 3500 санкции са работят срещу Румия. От какво да се страхува? Няма страх

    16:16 29.09.2026

  • 11 Кирил Дмитриев

    0 0 Отговор
    Управлява руския държавен Фонд за чуждестранни инвестиции, който разполага с $1000 МИЛИАРДА! Но това е само върхът на айсберга. Руските частни активи в чужбина са над $5000 МИЛИАРДА. Само Китайската народна република и РФ имат кинти. Всички останали имат само дългове.

    16:17 29.09.2026

  • 12 В САЩ проституцията е забранена

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гина Рускина":

    Какви бардаци сънуваш? Това да не ти е Европа?

    16:20 29.09.2026