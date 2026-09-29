Фронтова сводка! Украинската армия отвоюва ключово село край Купянск, руснаците напредват в Донецка област

Калиново, докато руските войски са постигнали напредък на други участъци от фронта в Донецка област, съобщават анализаторите от украинския проект DeepState.
Според актуализираната карта на бойните действия украинските части са напреднали в т.нар. сива зона край Калиново и са изместили спорната територия на изток, по-близо до река Оскол.
Калиново се намира в Купянското направление, южно от Западное, където DeepState по-рано също съобщи за възстановяване на украинския контрол.
Същевременно анализаторите отчитат руско настъпление в непосредствена близост до две населени места - Василевка и Шевченко. И двете се намират южно от Доброполе, откъдето руските сили се опитват да развият настъплението си към важни украински отбранителни позиции.
Информацията за промените на фронтовата линия не може да бъде независимо потвърдена в реално време.
Операция "Вивалди"
Новото украинско придвижване идва на фона на продължаващата операция "Вивалди". На 28 септември DeepState съобщи, че украинските сили са освободили още три населени места в района на Лиман - Родкодуб, Новое и Катериновка.
От Трети армейски корпус, който участва в операцията, съобщиха, че през последния период украинските военнослужещи са пленили повече от 250 руски военни. Според украинските данни от началото на операцията е възстановен контролът върху общо 176 кв. км украинска територия.
Ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий коментира, че при операцията украинските сили не разчитат основно на класически щурмови действия.
По думите му широко се използват безпилотни летателни апарати, с чиято помощ руските подразделения са принуждавани да напускат позициите си. След изтеглянето им украински части навлизат в освободените позиции и прочистват населените места.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сандо
Коментиран от #56
15:22 29.09.2026
3 Айдааа ,
15:23 29.09.2026
4 "Има нещо
15:24 29.09.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Сатанизирания
До коментар #1 от "Сатана Z":Наметни белия чаршаф и се движи бавно , не бързай .. На Шипка всё спакойна .
Коментиран от #18
15:26 29.09.2026
7 Вашето мнение
Коментиран от #9, #64
15:27 29.09.2026
8 Симона
Коментиран от #12, #16
15:29 29.09.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Беее,
До коментар #8 от "Симона":не ветрувам и 2 да стигнат...
15:32 29.09.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Дзак
15:33 29.09.2026
15 Бочко
15:34 29.09.2026
16 Симонче ,
До коментар #8 от "Симона":Мен ме интересува дали зелените чорапи на премиера още са официални ?
15:35 29.09.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Боко
До коментар #6 от "Сатанизирания":А искаш ли аз да ти метна чаршав чето?
Коментиран от #24
15:36 29.09.2026
19 Мишел
Коментиран от #22, #25
15:36 29.09.2026
20 Дикий маниак
15:36 29.09.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Мишел Я
До коментар #19 от "Мишел":Доста Веселое , а ? 😁
Коментиран от #46
15:40 29.09.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Брачет
До коментар #18 от "Боко":ЧАРШАФИ БЕ , ЧАЧРШАФИ
15:42 29.09.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 От Хага
15:46 29.09.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Детайли
Украйна нанесе серия дълбоки удари по руска отбранителна и горивна инфраструктура. Поразени са два отбранителни завода в Тулска и Воронежка област, а дронове на СБУ са подпалили четири горивни обекта в Краснодарски край.
ГУР съобщи за унищожени руски радари, РЕБ, разузнавателни и комуникационни системи, включително Nebo-U, П-18 „Терек“ и два Kasta-2E, както и самолет L-39 и три бързоходни катера.
„Нептун“ отново удари Азовския оптико-механичен завод край Ростов. Документи свързват предприятието с поне 7 руски ракетни програми, включително Х-101, Р-37М и „Орешник“.
Украинска ПВО извърши първото успешно бойно използване на нов реактивен дрон-прехващач, свалил Geran-5 при скорост 425 км/ч и височина над 3 км.
Fire Point представи ново семейство оръжия: FP-1 с обсег до 3400 км, FP-2 до 700 км, Flamingo до 3000 км, FP-7 до 250 км, FP-9 до 850 км и противоракетния FREYJA със скорост до 2000 м/сек.
Украински дронове удариха железопътна инфраструктура в Брянска област. Част от мост се е срутила, а 10 вагона са дерайлирали. Други 18 празни вагона са дерайлирали в района на Унечски.
Украинските сили удариха товарния кораб Aroyat, пътуващ към руско пристанище. На борда е имало екипаж от Египет, Сирия и Турция, като има ранени.
15:47 29.09.2026
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31 Този коментар е премахнат от модератор.
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33 Баа Гицка
Коментиран от #47, #48
15:49 29.09.2026
34 Илюзионист маг Путин
15:51 29.09.2026
35 000
15:52 29.09.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 итината
списъци. Те това е Украинското превземане. Шепа украински войници превземат някое село за няколко часа. На другия ден изметени.
Украинците губят всеки месец по 27 хиляди, опитват се да мобилизират поне 30 хиляди, но мъже вече няма, мобилизират ж ени по улиците, по магазините. Става вече до последната украинка. Това са последни издихания.
Коментиран от #52
15:53 29.09.2026
38 Комунистическа Украйна
Коментиран от #53
15:53 29.09.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
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43 Лука
Коментиран от #49
15:58 29.09.2026
44 Боби Баламата
15:59 29.09.2026
45 az СВО Победа 81
15:59 29.09.2026
46 Мишел
До коментар #22 от "Мишел Я":Зад Веселое поле на картата е град Добро поле, който е цел на тази руска операция.
16:01 29.09.2026
47 Васил
До коментар #33 от "Баа Гицка":Викаш Русия произвеждал гаС !? Поне да беше използвал изкуствен интелект да си пишеш по-грамотно глупостите!
16:01 29.09.2026
48 Пенсионер 69 годишен
До коментар #33 от "Баа Гицка":Бабе, тебе май те е ударила артерията☝️😁❗
Ти къде си видяла средновековна държава с танкове, подводници, космически сили, атомно оръжие?
16:01 29.09.2026
49 Е, кво..
До коментар #43 от "Лука":У Йло изфъфли че са го ОБ МОН УЛИ и на ду ли
Хихихихи
16:01 29.09.2026
50 Иван
16:01 29.09.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #37 от "итината":Нещо подобно се случва Пак започнаха с контранаступите и перемогите Щеше да е тъжно ако не е жалко Двама трима тука гърмят за някой си Вивалди ама забравят че зимата ще има ария на ИВАН СУСАНИН в съпровод на камерният оркестър на СИБИРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАКАФОНИЯ
16:03 29.09.2026
53 Мало умието НЕ Е
До коментар #38 от "Комунистическа Украйна":Повод за гордост!
Питай ..И. И.... Кога за първи път се споменава името Украйна в историята и КОГА.. русия
Ааааахахаха
Коментиран от #61
16:03 29.09.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Една друга тема
До коментар #2 от "Сандо":Ето, една забравена дума, сводка, производна от сведение. Защо да употребяваме англицизми, когато имане свои, български, славянски думи? Сведение, знание, мълва, дума, вест, вдичко това дава много повече от думата информация. Получих ново сведение, уведомление, вест.. и т. н.. Братья българи, говорете български!
16:04 29.09.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Къв..мечок ма педрила? )))
До коментар #55 от "Както се усеща":ГЛАВКОМ педофила избега по трусики от некаков готвач
)))
Абе...2 д ня и вс е ))
16:07 29.09.2026
59 Гресирана ватенка
16:08 29.09.2026
60 Руснак без крак
Коментиран от #63
16:09 29.09.2026
61 доктор
До коментар #53 от "Мало умието НЕ Е":Руска нация няма.
16:10 29.09.2026
62 Украинска ПРАВДА
16:10 29.09.2026
63 Димяща ушанка
До коментар #60 от "Руснак без крак":4 пъти превзеха село Весолое!
16:11 29.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.