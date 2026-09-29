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Фронтова сводка! Украинската армия отвоюва ключово село край Купянск, руснаците напредват в Донецка област
  Тема: Украйна

Фронтова сводка! Украинската армия отвоюва ключово село край Купянск, руснаците напредват в Донецка област

29 Септември, 2026 15:16 1 125 64

  • русия-
  • украйна-
  • донецка област-
  • ракети-
  • дронове-
  • купянск-
  • володимир зеленски

Ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий коментира, че при операцията украинските сили не разчитат основно на класически щурмови действия

Фронтова сводка! Украинската армия отвоюва ключово село край Купянск, руснаците напредват в Донецка област - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Axios Axios

Калиново, докато руските войски са постигнали напредък на други участъци от фронта в Донецка област, съобщават анализаторите от украинския проект DeepState.

Според актуализираната карта на бойните действия украинските части са напреднали в т.нар. сива зона край Калиново и са изместили спорната територия на изток, по-близо до река Оскол.

Калиново се намира в Купянското направление, южно от Западное, където DeepState по-рано също съобщи за възстановяване на украинския контрол.

Същевременно анализаторите отчитат руско настъпление в непосредствена близост до две населени места - Василевка и Шевченко. И двете се намират южно от Доброполе, откъдето руските сили се опитват да развият настъплението си към важни украински отбранителни позиции.

Информацията за промените на фронтовата линия не може да бъде независимо потвърдена в реално време.

Операция "Вивалди"

Новото украинско придвижване идва на фона на продължаващата операция "Вивалди". На 28 септември DeepState съобщи, че украинските сили са освободили още три населени места в района на Лиман - Родкодуб, Новое и Катериновка.

От Трети армейски корпус, който участва в операцията, съобщиха, че през последния период украинските военнослужещи са пленили повече от 250 руски военни. Според украинските данни от началото на операцията е възстановен контролът върху общо 176 кв. км украинска територия.

Ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий коментира, че при операцията украинските сили не разчитат основно на класически щурмови действия.

По думите му широко се използват безпилотни летателни апарати, с чиято помощ руските подразделения са принуждавани да напускат позициите си. След изтеглянето им украински части навлизат в освободените позиции и прочистват населените места.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сандо

    38 5 Отговор
    Тъкмо бях повярвал за новите огромни укроперемоги и видях името Дикий.Ентусиазма ми беше убит!

    Коментиран от #56

    15:22 29.09.2026

  • 3 Айдааа ,

    22 2 Отговор
    Пак ерекция ..

    15:23 29.09.2026

  • 4 "Има нещо

    15 4 Отговор
    гнило в Дания"! Новините днес са много несвързани! "Ще доживеем ще видим"

    15:24 29.09.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сатанизирания

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Наметни белия чаршаф и се движи бавно , не бързай .. На Шипка всё спакойна .

    Коментиран от #18

    15:26 29.09.2026

  • 7 Вашето мнение

    20 3 Отговор
    Укроуспехите са само в главите на изпилените мозъчета на жълтопаветните и в писанията на платената пропаганда. Цяла европа и щатите воюват срещу Русия и ядът пердах.

    Коментиран от #9, #64

    15:27 29.09.2026

  • 8 Симона

    12 1 Отговор
    Мен ме интересува гюро, дали ще прехвърлят 7% заедно с олицитворението на интелекта неговото вице.

    Коментиран от #12, #16

    15:29 29.09.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Беее,

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Симона":

    не ветрувам и 2 да стигнат...

    15:32 29.09.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дзак

    7 0 Отговор
    Вече фронтова държава ли сме?

    15:33 29.09.2026

  • 15 Бочко

    0 0 Отговор
    Модчета гълтачи🤮💩😁 изтрийте ми каламбаците с език👌

    15:34 29.09.2026

  • 16 Симонче ,

    3 7 Отговор

    До коментар #8 от "Симона":

    Мен ме интересува дали зелените чорапи на премиера още са официални ?

    15:35 29.09.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Боко

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Сатанизирания":

    А искаш ли аз да ти метна чаршав чето?

    Коментиран от #24

    15:36 29.09.2026

  • 19 Мишел

    10 1 Отговор
    Руската армия превзе Веселое поле, Донецка област, Уланово Сумска област, Крейдянка, Харковска област.

    Коментиран от #22, #25

    15:36 29.09.2026

  • 20 Дикий маниак

    13 2 Отговор
    „Бандеровецът е особен вид маниак; прилича на човек и изглежда като един от нас, но ако го пощадиш или проявиш съжаление към него, той все пак рано или късно ще убие нечия майка, съпруга или дете. Запомни това. Съжалението ще ти струва скъпо!“

    15:36 29.09.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Мишел Я

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мишел":

    Доста Веселое , а ? 😁

    Коментиран от #46

    15:40 29.09.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Брачет

    0 2 Отговор

    До коментар #18 от "Боко":

    ЧАРШАФИ БЕ , ЧАЧРШАФИ

    15:42 29.09.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 От Хага

    2 1 Отговор
    Ало, бай Митьо сам, коги ша га довадяти оня пакостник, плeшивецо? Веке сам готов с шпакловката на килията и по желание на клиента вече повече от полувинътъ сам буйдисал с чарвено, съде на петолъчки. Миндера съм сковал, кофата за хигиeната е под чешмътъ, решетки на квадрати, чекаме га! Айде, лека!

    15:46 29.09.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Детайли

    6 8 Отговор
    Операция „Вивалди“ продължава по Лиманското направление: освободени са Ридкодуб, Нове и Катеринівка, а контролът е възстановен над Карпивка и Новомихайлівка. Новите 51 кв. км увеличават общото украинско настъпление до 176 кв. км.
    Украйна нанесе серия дълбоки удари по руска отбранителна и горивна инфраструктура. Поразени са два отбранителни завода в Тулска и Воронежка област, а дронове на СБУ са подпалили четири горивни обекта в Краснодарски край.
    ГУР съобщи за унищожени руски радари, РЕБ, разузнавателни и комуникационни системи, включително Nebo-U, П-18 „Терек“ и два Kasta-2E, както и самолет L-39 и три бързоходни катера.
    „Нептун“ отново удари Азовския оптико-механичен завод край Ростов. Документи свързват предприятието с поне 7 руски ракетни програми, включително Х-101, Р-37М и „Орешник“.
    Украинска ПВО извърши първото успешно бойно използване на нов реактивен дрон-прехващач, свалил Geran-5 при скорост 425 км/ч и височина над 3 км.
    Fire Point представи ново семейство оръжия: FP-1 с обсег до 3400 км, FP-2 до 700 км, Flamingo до 3000 км, FP-7 до 250 км, FP-9 до 850 км и противоракетния FREYJA със скорост до 2000 м/сек.
    Украински дронове удариха железопътна инфраструктура в Брянска област. Част от мост се е срутила, а 10 вагона са дерайлирали. Други 18 празни вагона са дерайлирали в района на Унечски.
    Украинските сили удариха товарния кораб Aroyat, пътуващ към руско пристанище. На борда е имало екипаж от Египет, Сирия и Турция, като има ранени.

    15:47 29.09.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Баа Гицка

    3 5 Отговор
    Какви стоки произвежда Русия? Русия произвежда петрол, гас, въглища, дърва, диаманти, злато, стомана, тор, жито, дива риба, танкове, бомби. Нещо да ви прави впечатление? Изостанала средновековна държава! Руснака е само консуматор на земните богатства и ги ограбва и разхищава без да има полза и развитие!

    Коментиран от #47, #48

    15:49 29.09.2026

  • 34 Илюзионист маг Путин

    3 5 Отговор
    До 2030 г Русия ще стане първата икономика в света, като ще изпреваря 30 държави, вкл Америка и Китай! Ще произвеждам руски масквичи, кампютари, па дори и талавизии, всички коли ще бачкат на руски суров петрол, потому что електричките все повече излизат от употреба, ще има леп, яйца и салам для народа! CВO ще будет към кoнчината си! Слава Украине!

    15:51 29.09.2026

  • 35 000

    2 3 Отговор
    Никакви преговори. Само мир със сила. Браво на нато. Поцедата е въпрос само на няколко десетилетия. Ура.

    15:52 29.09.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 итината

    5 1 Отговор
    Партизаните превзеха Едикое си село и изгориха общинските данъчни
    списъци. Те това е Украинското превземане. Шепа украински войници превземат някое село за няколко часа. На другия ден изметени.
    Украинците губят всеки месец по 27 хиляди, опитват се да мобилизират поне 30 хиляди, но мъже вече няма, мобилизират ж ени по улиците, по магазините. Става вече до последната украинка. Това са последни издихания.

    Коментиран от #52

    15:53 29.09.2026

  • 38 Комунистическа Украйна

    2 2 Отговор
    УССР беше създадена от вожда на пролетариата Владимир Илич Ленин, а бандеровска украйна от ЦК на КПСС в Благовежката гора. Комуняките Горбачов, Елцин и бандеровците си разделиха СССР.

    Коментиран от #53

    15:53 29.09.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Лука

    1 2 Отговор
    Какво стана с двете села Работино и Клещеевка които укронацистите геройски превзеха преди две години, нищо не се чува по въпроса, а тогава шест месеца ни проглушихте ушите всеки ден!?

    Коментиран от #49

    15:58 29.09.2026

  • 44 Боби Баламата

    2 1 Отговор
    Така и не разбрах, защо 23 ядрени монгольяк републики, Фюрера Пиздюх и Ким,..вече 13 год превземат херойски Донбас и не МОГАТ да победят една малка Украйна?!?

    15:59 29.09.2026

  • 45 az СВО Победа 81

    1 1 Отговор
    Киев засипва с месо бойната линия в опит да спечели време,, докато отминат есенните мъгли, които успешно се използват от руската армия като прикритие за настъпателни действия. ..

    15:59 29.09.2026

  • 46 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Мишел Я":

    Зад Веселое поле на картата е град Добро поле, който е цел на тази руска операция.

    16:01 29.09.2026

  • 47 Васил

    2 0 Отговор

    До коментар #33 от "Баа Гицка":

    Викаш Русия произвеждал гаС !? Поне да беше използвал изкуствен интелект да си пишеш по-грамотно глупостите!

    16:01 29.09.2026

  • 48 Пенсионер 69 годишен

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Баа Гицка":

    Бабе, тебе май те е ударила артерията☝️😁❗
    Ти къде си видяла средновековна държава с танкове, подводници, космически сили, атомно оръжие?

    16:01 29.09.2026

  • 49 Е, кво..

    2 3 Отговор

    До коментар #43 от "Лука":

    У Йло изфъфли че са го ОБ МОН УЛИ и на ду ли
    Хихихихи

    16:01 29.09.2026

  • 50 Иван

    1 1 Отговор
    Терена готов ли е за кибуц селище?

    16:01 29.09.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Дякон Унуфрий Араллампиев

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "итината":

    Нещо подобно се случва Пак започнаха с контранаступите и перемогите Щеше да е тъжно ако не е жалко Двама трима тука гърмят за някой си Вивалди ама забравят че зимата ще има ария на ИВАН СУСАНИН в съпровод на камерният оркестър на СИБИРСКАТА НАЦИОНАЛНА КАКАФОНИЯ

    16:03 29.09.2026

  • 53 Мало умието НЕ Е

    2 2 Отговор

    До коментар #38 от "Комунистическа Украйна":

    Повод за гордост!
    Питай ..И. И.... Кога за първи път се споменава името Украйна в историята и КОГА.. русия
    Ааааахахаха

    Коментиран от #61

    16:03 29.09.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Една друга тема

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сандо":

    Ето, една забравена дума, сводка, производна от сведение. Защо да употребяваме англицизми, когато имане свои, български, славянски думи? Сведение, знание, мълва, дума, вест, вдичко това дава много повече от думата информация. Получих ново сведение, уведомление, вест.. и т. н.. Братья българи, говорете български!

    16:04 29.09.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Къв..мечок ма педрила? )))

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "Както се усеща":

    ГЛАВКОМ педофила избега по трусики от некаков готвач
    )))
    Абе...2 д ня и вс е ))

    16:07 29.09.2026

  • 59 Гресирана ватенка

    2 0 Отговор
    Мумията на Ленин нещо мухляса😁

    16:08 29.09.2026

  • 60 Руснак без крак

    1 0 Отговор
    От Купянск ме изгониха.

    Коментиран от #63

    16:09 29.09.2026

  • 61 доктор

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Мало умието НЕ Е":

    Руска нация няма.

    16:10 29.09.2026

  • 62 Украинска ПРАВДА

    0 1 Отговор
    Ние вече не сме комуняки, а бандеровци. Пребоядисахме се!

    16:10 29.09.2026

  • 63 Димяща ушанка

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Руснак без крак":

    4 пъти превзеха село Весолое!

    16:11 29.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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