Фронтова сводка! Украинската армия отвоюва ключово село край Купянск, руснаците напредват в Донецка област

Калиново, докато руските войски са постигнали напредък на други участъци от фронта в Донецка област, съобщават анализаторите от украинския проект DeepState.

Според актуализираната карта на бойните действия украинските части са напреднали в т.нар. сива зона край Калиново и са изместили спорната територия на изток, по-близо до река Оскол.

Калиново се намира в Купянското направление, южно от Западное, където DeepState по-рано също съобщи за възстановяване на украинския контрол.

Същевременно анализаторите отчитат руско настъпление в непосредствена близост до две населени места - Василевка и Шевченко. И двете се намират южно от Доброполе, откъдето руските сили се опитват да развият настъплението си към важни украински отбранителни позиции.

Информацията за промените на фронтовата линия не може да бъде независимо потвърдена в реално време.

Операция "Вивалди"

Новото украинско придвижване идва на фона на продължаващата операция "Вивалди". На 28 септември DeepState съобщи, че украинските сили са освободили още три населени места в района на Лиман - Родкодуб, Новое и Катериновка.

От Трети армейски корпус, който участва в операцията, съобщиха, че през последния период украинските военнослужещи са пленили повече от 250 руски военни. Според украинските данни от началото на операцията е възстановен контролът върху общо 176 кв. км украинска територия.

Ветеранът от руско-украинската война Евгений Дикий коментира, че при операцията украинските сили не разчитат основно на класически щурмови действия.

По думите му широко се използват безпилотни летателни апарати, с чиято помощ руските подразделения са принуждавани да напускат позициите си. След изтеглянето им украински части навлизат в освободените позиции и прочистват населените места.