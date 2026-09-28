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"Национален сбор" за първи път ще има собствена група във френския Сенат

"Национален сбор" за първи път ще има собствена група във френския Сенат

28 Септември, 2026 10:45 261 0

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RN и съюзниците му от UDR на Ерик Сиоти вече разполагат с достатъчно сенатори, за да сформират парламентарна група в горната камара

"Национален сбор" за първи път ще има собствена група във френския Сенат - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Френската партия „Национален сбор“ (RN) за първи път ще може да създаде парламентарна група в Сената след изборите за частично обновяване на горната камара. Заедно със съюзниците си от „Съюз на десницата за Републиката“ (UDR) на Ерик Сиоти формацията разполага с необходимия брой сенатори за създаването на група, предава Фокус.

Вотът на 27 септември обнови 178 от общо 348 места в Сената. Според френски медии RN и UDR могат да разчитат на най-малко 14 места, което надхвърля необходимия праг за парламентарна група.

Лидерът на RN Жордан Бардела потвърди намерението за съвместна група с UDR и благодари на кандидатите и местните представители, участвали в изборите. Той заяви, че новите сенатори ще представляват интересите на регионите, селските райони и кметовете пред националните институции.

Марин Льо Пен определи резултата като „важна стъпка“ за партията. Според нея представителството в Сената показва разширяването на присъствието на RN в различни части на Франция. Тя заяви също, че новоизбраните сенатори ще имат роля в предстоящата президентска кампания през 2027 г.

RN спечели места в няколко департамента, включително в южната част на страната. В Буш дю Рон партията получи два от осемте мандата, а представители на формацията бяха избрани и във Вар, Гар и Сен Маритим.

Сред новите сенатори е и зам.-председателката на RN Едвиж Диас, избрана в департамента Жиронд.

Промяната идва на фона на запазването на мнозинството на традиционната десница в Сената. Според „Льо Монд“ „Републиканците“ остават най-голямата политическа сила с 123 сенатори, а центристите разполагат със 72 места.

Създаването на група на RN и UDR ще даде на двете формации по-структурирано парламентарно присъствие в Сената и ще бъде един от политическите фактори преди президентските избори във Франция през 2027 г.


Франция
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