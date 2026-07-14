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Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак

Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак

14 Юли, 2026 22:50 746 18

  • ирак-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • али аз зайди-
  • ислямска държава

През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава"

Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракският премиер Али аз Зайди по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Е, ние не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече", каза Тръмп в Белия дом. Той добави, че САЩ са готови да помогнат, ако Ирак има нужда, но не вярва това да се наложи.

Тръмп и Аз Зайди потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци.

През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност.

Преди това около 2500 американски военнослужещи бяха разположени в страната според данни на САЩ. След изтеглянето от Айн ал Асад американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона.

Правителството на Аз Зайди обвързва планираното изтегляне на САЩ с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепяни от Иран в различна степен.

Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември — огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят.

Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата, заяви Аз Зайди.

През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава". Операцията започна, след като милицията превзе големи територии там.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 и Ко Маро,

    19 1 Отговор
    победиха ли Ислямска държава или се изтеглят като бити пеееееали.

    22:52 14.07.2026

  • 2 Тръмп

    17 1 Отговор
    Мароканските скакалци опоскаха всичко в Ирак, и сега ги пращам да унищожат друга нива!

    22:53 14.07.2026

  • 3 Дзак

    12 0 Отговор
    А кюрдите ще се разоръжат ли?

    22:56 14.07.2026

  • 4 .адеви представи

    5 1 Отговор
    В интерес на хамериканците и за намаляне на хамериканския бюджетен свръх дефицит, може да се изтеглят напълно от Близкия изток и в полза на мира да приложат "силна дипломация" без военни харчове за оръжие.

    22:59 14.07.2026

  • 5 Бай Дончо слуша и изпълнява

    3 0 Отговор
    Договореното в Анкара.

    22:59 14.07.2026

  • 6 иван костов

    15 0 Отговор
    Нормално е да избягат, нека не забравяме, че са страхливци, които не могат да се бият с истинска армия, а не с опълченци и партизани!

    23:00 14.07.2026

  • 7 Летец пешеходец

    13 0 Отговор
    Краварите бягат позорно от Ирак след като ядоха пердах от иранците. За пореден път!

    23:02 14.07.2026

  • 8 име

    14 0 Отговор
    Има ли достатъчно самолети за евакуацията или пак ще има висящи по колесника? А да не се окаже, че има недостиг на керосин?! Залагам, че Ирак ще е следващата мюсюлманска държава, която да се обърне срещу краварите. След Ирак е Сирия, там хората продължават да гладуват и скоро ще има недоволни, а не е като да нямат оръжия. В страните от залива е друга работата, там прокси-монархиите държат всички местни ила близки до властта, или прости или необразовани, няма как да си сменят управляващите.

    23:03 14.07.2026

  • 9 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    КЪДЕТО МИНЕ КРАВАТА, ТРЕВА НЕ НИКВА!

    Коментиран от #14

    23:11 14.07.2026

  • 10 Констатация

    0 3 Отговор
    ДругарЕ, не съ заблуждавайте, американската армия си тръгва, но остава американското ЧВК!!! -)))))

    23:12 14.07.2026

  • 11 Факт

    2 2 Отговор
    Ирак е колония на сащ ,ще оставят някой местен еничар да командва парада

    23:13 14.07.2026

  • 12 Kaлпазанин

    2 0 Отговор
    Петрола ли е свършил че се изтеглят

    23:15 14.07.2026

  • 13 А50

    4 0 Отговор
    А някои си спомняме как соросоидите сладко ни говореха, че като изпратим военен контингент в Ирак след това български фирми ще участват във възстановяването на Ирак. Това беше една от поредните им лъжи, всички знаем какво получихме, но никой не стой зад думите си, включително и националната телевизия която работи като рупор на либеролите. Към днешно време ни заливат с мантрите за коалицията на желаещите, аман от желаещи центаджии

    23:17 14.07.2026

  • 14 градинар

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Само люцерна и четирилистни детелини!

    23:25 14.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Анонимен

    0 0 Отговор
    Ква стана тя, руснаците са си още в Сирия, а краварите бягат отново през глава бити и ебαни.

    Коментиран от #18

    23:34 14.07.2026

  • 17 С американците си тръгват

    0 0 Отговор
    И остатъците от ИД... за ужас на тел авив

    23:36 14.07.2026

  • 18 Там са да

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    И Башарката се е върнал дегизиран като ислямист

    23:37 14.07.2026