Американската армия ще се изтегли напълно от Ирак до 30 септември, заяви иракският премиер Али аз Зайди по време на среща с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, цитиран от ДПА, предаде БТА.
"Е, ние не смятаме, че има нужда военните да бъдат там повече", каза Тръмп в Белия дом. Той добави, че САЩ са готови да помогнат, ако Ирак има нужда, но не вярва това да се наложи.
Тръмп и Аз Зайди потвърдиха предварително обявения график за дълго обсъжданото изтегляне. Броят на американските войници вече е намален през последните месеци.
През януари американските войски напуснаха напълно ключовата база Айн ал Асад и предадоха контрола на иракските сили за сигурност.
Преди това около 2500 американски военнослужещи бяха разположени в страната според данни на САЩ. След изтеглянето от Айн ал Асад американски войски останаха в Ербил в кюрдския регион, в база близо до летището в Багдад и в правителствения район на столицата, известен като Зелената зона.
Правителството на Аз Зайди обвързва планираното изтегляне на САЩ с разоръжаването на милиции, които имат значително военно и политическо влияние в Ирак и са подкрепяни от Иран в различна степен.
Това разоръжаване трябва да бъде завършено до 30 септември — огромно предизвикателство, тъй като най-влиятелните милиции в страната го отхвърлят.
Въоръжените групировки няма да имат право да съществуват след тази дата, заяви Аз Зайди.
През 2014 г. САЩ създадоха международна коалиция в Ирак и съседна Сирия за борба с терористичната групировка "Ислямска държава". Операцията започна, след като милицията превзе големи територии там.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 и Ко Маро,
22:52 14.07.2026
2 Тръмп
22:53 14.07.2026
3 Дзак
22:56 14.07.2026
4 .адеви представи
22:59 14.07.2026
5 Бай Дончо слуша и изпълнява
22:59 14.07.2026
6 иван костов
23:00 14.07.2026
7 Летец пешеходец
23:02 14.07.2026
8 име
23:03 14.07.2026
9 Боруна Лом
Коментиран от #14
23:11 14.07.2026
10 Констатация
23:12 14.07.2026
11 Факт
23:13 14.07.2026
12 Kaлпазанин
23:15 14.07.2026
13 А50
23:17 14.07.2026
14 градинар
До коментар #9 от "Боруна Лом":Само люцерна и четирилистни детелини!
23:25 14.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Анонимен
Коментиран от #18
23:34 14.07.2026
17 С американците си тръгват
23:36 14.07.2026
18 Там са да
До коментар #16 от "Анонимен":И Башарката се е върнал дегизиран като ислямист
23:37 14.07.2026