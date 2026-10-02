Дронове атакуваха промишлени обекти във Волгоград

Украйна е атакувала с дронове промишлени обекти в руския град Волгоград, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. При нападението е възникнал пожар в жилищен блок, който впоследствие е бил потушен.
„Има най-малко един ранен“, е уточнил Бочаров в публикация в приложението „Телеграм“. Други подробности за състоянието на пострадалия не са съобщени. Информацията е предадена от Ройтерс и цитирана от БТА.
Губернаторът не е посочил кои точно промишлени обекти са били атакувани. Във Волгоград се намира петролна рафинерия, определяна като една от най-големите в Русия, но няма данни тя да е сред поразените съоръжения. Не са обявени и сведения за размера на щетите по предприятията.
Към момента са потвърдени пожарът в жилищната сграда и наличието на най-малко един ранен. Няма публично уточнение дали атаката е причинила прекъсване на производството или други последици за промишлената инфраструктура във Волгоград.
Източници: БТА, Ройтерс
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Супер
05:29 02.10.2026
3 Бункерният пак заплаши гаргите с ЯО
До коментар #1 от "Добре започва деня!":Значи губи войната в Украйна.
05:30 02.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Емил
Атакували са едни други хора от нейно име!
05:56 02.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Емил
До коментар #4 от "Много почва да ме дразни Путин":Зощото има много ненацисти, невинни хора!
05:59 02.10.2026
8 Ами
06:16 02.10.2026