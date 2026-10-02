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Дронове атакуваха промишлени обекти във Волгоград
  Тема: Украйна

Дронове атакуваха промишлени обекти във Волгоград

2 Октомври, 2026 05:03 723 8

  • волгоград-
  • украйна-
  • русия-
  • атака с дронове-
  • андрей бочаров

При нападението е възникнал пожар в жилищен блок, а най-малко един човек е ранен. Не е уточнено кои предприятия са били мишени.

Дронове атакуваха промишлени обекти във Волгоград - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна е атакувала с дронове промишлени обекти в руския град Волгоград, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. При нападението е възникнал пожар в жилищен блок, който впоследствие е бил потушен.

„Има най-малко един ранен“, е уточнил Бочаров в публикация в приложението „Телеграм“. Други подробности за състоянието на пострадалия не са съобщени. Информацията е предадена от Ройтерс и цитирана от БТА.

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Губернаторът не е посочил кои точно промишлени обекти са били атакувани. Във Волгоград се намира петролна рафинерия, определяна като една от най-големите в Русия, но няма данни тя да е сред поразените съоръжения. Не са обявени и сведения за размера на щетите по предприятията.

Към момента са потвърдени пожарът в жилищната сграда и наличието на най-малко един ранен. Няма публично уточнение дали атаката е причинила прекъсване на производството или други последици за промишлената инфраструктура във Волгоград.

Източници: БТА, Ройтерс


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Супер

    3 5 Отговор
    А лоши новини има ли?

    05:29 02.10.2026

  • 3 Бункерният пак заплаши гаргите с ЯО

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Добре започва деня!":

    Значи губи войната в Украйна.

    05:30 02.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Емил

    1 3 Отговор
    Украйна нищо не е атакувала!
    Атакували са едни други хора от нейно име!

    05:56 02.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Емил

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Много почва да ме дразни Путин":

    Зощото има много ненацисти, невинни хора!

    05:59 02.10.2026

  • 8 Ами

    1 1 Отговор
    Руския позор няма край. Украйна прави в руската територия каквото си иска.за пореден път

    06:16 02.10.2026

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