Дронове атакуваха промишлени обекти във Волгоград

Украйна е атакувала с дронове промишлени обекти в руския град Волгоград, съобщи губернаторът на Волгоградска област Андрей Бочаров. При нападението е възникнал пожар в жилищен блок, който впоследствие е бил потушен.

„Има най-малко един ранен“, е уточнил Бочаров в публикация в приложението „Телеграм“. Други подробности за състоянието на пострадалия не са съобщени. Информацията е предадена от Ройтерс и цитирана от БТА.

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Губернаторът не е посочил кои точно промишлени обекти са били атакувани. Във Волгоград се намира петролна рафинерия, определяна като една от най-големите в Русия, но няма данни тя да е сред поразените съоръжения. Не са обявени и сведения за размера на щетите по предприятията.

Към момента са потвърдени пожарът в жилищната сграда и наличието на най-малко един ранен. Няма публично уточнение дали атаката е причинила прекъсване на производството или други последици за промишлената инфраструктура във Волгоград.

Източници: БТА, Ройтерс