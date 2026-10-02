Новини
Свят »
Русия »
Путин на „Валдай“: Русия ще използва всички оръжия при нападение ОБЗОР
  Тема: Украйна

Путин на „Валдай“: Русия ще използва всички оръжия при нападение ОБЗОР

2 Октомври, 2026 05:18 1 133 29

  • владимир путин-
  • валдай-
  • нато-
  • калининград-
  • украйна

Руският президент предупреди за риск от ескалация, защити действията на Москва в Украйна и призова за ново световно устройство.

Путин на „Валдай“: Русия ще използва всички оръжия при нападение ОБЗОР - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Русия ще постави незабавно на дневен ред използването на всички налични оръжия, ако бъде извършено пряко нападение срещу нейна територия, включително Калининградска област. Това заяви Владимир Путин по време на пленарната сесия на XXIII годишно заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

„Това не е заплаха, а отговор на опит да ни заплашат“, каза Путин, отговаряйки на въпрос дали Русия и НАТО се приближават към пряк конфликт. Той не уточни дали става дума задължително за ядрено оръжие, но заяви, че Русия разполага със средства, които „никой друг няма“, и сама ще определи кои от тях да използва.

Още новини от Украйна

Изказването последва предупреждение на Москва към НАТО за възможна блокада или изолиране на Калининградска област. Асошиейтед прес цитира позиция на НАТО, според която алиансът не цели Калининград и военните му дейности не представляват заплаха за Русия.

Путин: светът навлиза в повратен момент

В началото на речта си Путин заяви, че светът е достигнал „решаващ повратен момент“ и рано или късно ще трябва да договори принципите на ново световно устройство. По думите му оттеглянето на западната хегемония ще промени международната система, но преходът ще бъде съпроводен с рискове и продължаващи конфликти.

Руският президент обвини западните държави, че използват темата за руската заплаха, за да отклоняват вниманието на своите граждани от вътрешни проблеми. Той заяви, че Русия не планира нападение срещу европейска държава „нито през 2029-а, нито през 2030-а, нито през 2050 година“.

Путин подкрепи „справедлива реформа“ на ООН. Според него структурата на организацията трябва по-добре да отразява ролята на Азия, Африка и Латинска Америка, а международните институции трябва отново да изпълняват функцията си за ограничаване на конфликтите. Основните тези за многополюсния свят и промяната на ООН бяха обобщени от „Фонтанка“.

Изкуственият интелект и рискът от „цифров тоталитаризъм“

Значителна част от речта беше посветена на изкуствения интелект. Путин предупреди, че бързото му разпространение може да доведе до обезличаване на хората и до превръщането им в единен „общ знаменател“.

Той заяви, че алгоритмите ще поемат все повече отговорности, включително във военната сфера, но окончателните решения трябва да останат човешки. Според него използването на изкуствен интелект във войната може да превърне бойните действия в компютърна игра и да доведе до „одичане“. Путин предупреди и че евентуален цифров тоталитаризъм би бил толкова мрачен и безизходен, колкото тоталитарните режими от миналото.

Украйна, Западът и бъдещето на отношенията

Путин повтори руската версия за причините за войната в Украйна. „Не ние започнахме да воюваме, а започнаха да воюват с нас“, заяви той и обвини Запада, че е поставил Русия в положение, в което тя е била принудена да се защитава с оръжие.

Руският президент каза, че неутралният статут на Украйна остава цел на Москва. Той заяви, че руските сили следят произхода на оръжията, доставяни на Украйна, но това не означава, че Русия ще нанесе незабавни удари по предприятията, които ги произвеждат.

По думите му Русия е готова да възобнови диалога със САЩ за ограничаване на стратегическите въоръжения, както и да разговаря с Европейския съюз и отделни европейски държави без предварителни условия. Путин предложи и обсъждане на тристранен формат между Русия, САЩ и Китай.

Той заяви още, че 98% от руските ядрени сили са модернизирани, и каза, че Москва не иска разпадането на Европейския съюз, макар да смята, че самият блок може да бъде отслабен от вътрешните си икономически и политически проблеми.

Източници: Фонтанка, Mash


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Смях в залата 😁

    37 26 Отговор
    Путлер е параноичен, патологичен лъжец. Не лъже само когато не говори.

    05:25 02.10.2026

  • 2 Констатация

    26 22 Отговор
    Мдаааа....., дедушка Пу очевАдно е получил поредната солидна партия китайски "Червени" флумастери!!! -)))

    05:29 02.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Жужак,

    28 16 Отговор
    Губиш.

    05:31 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Капитулация не държал спаружен!

    23 18 Отговор
    За да остане нещо от Русия.Краснов повече няма да те пази.

    05:39 02.10.2026

  • 8 Kaлпазанин

    16 20 Отговор
    Е то го казва и казва ,ама вещици ,магарета кокошки макарони и англосаксии разбират ли ,от дума ,тва са идиоти

    05:48 02.10.2026

  • 9 При изолиране на Калининградска област

    18 22 Отговор
    От терористичното НАТО на всички е ясно че ще последва война

    05:49 02.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Тая

    7 14 Отговор
    реч не изнася на ЕвроУрсулите !

    05:55 02.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Раша

    11 7 Отговор
    Капут.

    06:01 02.10.2026

  • 15 Харно говори

    8 12 Отговор
    човекът, ама они си знаят техното! Е споко де, Русия нема да ви напада, тъй да знаете, и да престанете да фургате пáре на ветъро, щото мое да потребват за по-полезни неща, а не за оружия...

    06:03 02.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Кафява линя

    8 9 Отговор
    Абе ботокс,за кой век отложи превземането на Донбас.Чувам,че много ви бият там.
    Тия 15 хиляди дето го мобилизира ще стигнат за 10 дни.

    06:06 02.10.2026

  • 19 АТИЛА

    7 5 Отговор
    ПУТИН ще Получи от НАТО, Като Милошевич Обеднен УРАН !

    06:11 02.10.2026

  • 20 АТИЛА

    6 3 Отговор
    ПУТИН ще Получи от Киевските Българи Орден Владо Черноземски Първа СТЕПЕН !

    06:11 02.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 АТИЛА

    5 4 Отговор
    ПУТИН ще Свърши с Белезници в Хага, Като Милошевич Или с Куршум в Москва на Площада, Като КАДАФИ !

    Коментиран от #26

    06:13 02.10.2026

  • 23 венсеремос

    4 4 Отговор
    За ПРАВОСЛАВНИТЕ България и Русия!!! За Румен Радев и Вл. Вл. Путин!!!

    06:15 02.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Артилерист

    1 0 Отговор
    Американците са водили повече от 25 войни след Втората световна, но все отбранителни на териториите на държавите,нали, от които се "защитават". Принудиха Швеция и Финландия да влязат в НАТО, започнаха усилена милитаризация и злостна русофобия срещу всичко руско на Украйна, но това не било агресивно и за нападение, ами да се защитавали от Русия. Русия е подложена на повече от 20 000 санкции от САЩ и запада, но това пак не било агресия срещу нея, а мерки, които да й помогнат да се кротне, усмири и излекува от нападателните си намерения. През периода 2014 и 15-та година запада прие 4 споразумения за мир в Украйна, но не приложи нито едно, за да я накара да ги изпълнява и да спре войнато срещу Донбас. Напротив, те въоръжаваха, подготвяха и поощряваха Украйна да усили агресията си срещу тези рускоезични области. Ето това казва Путин на запада за пореден път...

    06:36 02.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания