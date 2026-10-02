Путин на „Валдай“: Русия ще използва всички оръжия при нападение ОБЗОР

Русия ще постави незабавно на дневен ред използването на всички налични оръжия, ако бъде извършено пряко нападение срещу нейна територия, включително Калининградска област. Това заяви Владимир Путин по време на пленарната сесия на XXIII годишно заседание на Международния дискусионен клуб „Валдай“.

„Това не е заплаха, а отговор на опит да ни заплашат“, каза Путин, отговаряйки на въпрос дали Русия и НАТО се приближават към пряк конфликт. Той не уточни дали става дума задължително за ядрено оръжие, но заяви, че Русия разполага със средства, които „никой друг няма“, и сама ще определи кои от тях да използва.

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Изказването последва предупреждение на Москва към НАТО за възможна блокада или изолиране на Калининградска област. Асошиейтед прес цитира позиция на НАТО, според която алиансът не цели Калининград и военните му дейности не представляват заплаха за Русия.

Путин: светът навлиза в повратен момент

В началото на речта си Путин заяви, че светът е достигнал „решаващ повратен момент“ и рано или късно ще трябва да договори принципите на ново световно устройство. По думите му оттеглянето на западната хегемония ще промени международната система, но преходът ще бъде съпроводен с рискове и продължаващи конфликти.

Руският президент обвини западните държави, че използват темата за руската заплаха, за да отклоняват вниманието на своите граждани от вътрешни проблеми. Той заяви, че Русия не планира нападение срещу европейска държава „нито през 2029-а, нито през 2030-а, нито през 2050 година“.

Путин подкрепи „справедлива реформа“ на ООН. Според него структурата на организацията трябва по-добре да отразява ролята на Азия, Африка и Латинска Америка, а международните институции трябва отново да изпълняват функцията си за ограничаване на конфликтите. Основните тези за многополюсния свят и промяната на ООН бяха обобщени от „Фонтанка“.

Изкуственият интелект и рискът от „цифров тоталитаризъм“

Значителна част от речта беше посветена на изкуствения интелект. Путин предупреди, че бързото му разпространение може да доведе до обезличаване на хората и до превръщането им в единен „общ знаменател“.

Той заяви, че алгоритмите ще поемат все повече отговорности, включително във военната сфера, но окончателните решения трябва да останат човешки. Според него използването на изкуствен интелект във войната може да превърне бойните действия в компютърна игра и да доведе до „одичане“. Путин предупреди и че евентуален цифров тоталитаризъм би бил толкова мрачен и безизходен, колкото тоталитарните режими от миналото.

Украйна, Западът и бъдещето на отношенията

Путин повтори руската версия за причините за войната в Украйна. „Не ние започнахме да воюваме, а започнаха да воюват с нас“, заяви той и обвини Запада, че е поставил Русия в положение, в което тя е била принудена да се защитава с оръжие.

Руският президент каза, че неутралният статут на Украйна остава цел на Москва. Той заяви, че руските сили следят произхода на оръжията, доставяни на Украйна, но това не означава, че Русия ще нанесе незабавни удари по предприятията, които ги произвеждат.

По думите му Русия е готова да възобнови диалога със САЩ за ограничаване на стратегическите въоръжения, както и да разговаря с Европейския съюз и отделни европейски държави без предварителни условия. Путин предложи и обсъждане на тристранен формат между Русия, САЩ и Китай.

Той заяви още, че 98% от руските ядрени сили са модернизирани, и каза, че Москва не иска разпадането на Европейския съюз, макар да смята, че самият блок може да бъде отслабен от вътрешните си икономически и политически проблеми.

Източници: Фонтанка, Mash