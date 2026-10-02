Тръмп: Победа на демократите ще доведе до импийчмънт и криза

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че победа на демократите на изборите за Конгрес на 3 ноември може да доведе до нов опит за импийчмънт срещу него и до тежка икономическа криза. В разговор с журналисти той заяви, че при загуба на републиканците страната може да изпадне във „финансова депресия“, сравнима с 1929 г.

„Ако демократите спечелят, ще стигнем до депресия, каквато не сме виждали досега. Ще бъде като през 1929 г.“, каза Тръмп, представяйки прогнозата като своя оценка. Той определи демократите като „грубо некомпетентни“ и заяви, че нямат план за управление.

Тръмп свързва изборите с бъдещето на войната

В отделно интервю президентът остави отворени различни сценарии за конфликта с Иран. Той допусна военните действия да приключат преди междинните избори, но едновременно с това заяви, че САЩ могат да възобновят бомбардировките след вота на 3 ноември.

„Иран много скоро ще приключи по един или друг начин“, каза Тръмп пред репортери. По думите му войната може да приключи вследствие на военен натиск или заради икономическия срив на Иран. Американският президент обаче не представи конкретен срок или условия за прекратяване на бойните действия.

Тръмп защити решението за започване на операцията с твърдението, че Иран е бил на три или четири седмици от получаването на ядрено оръжие. Той не представи публични доказателства за тази оценка. Американската администрация по-рано също твърдеше, че Техеран е бил близо до възможност за производство на оръжие, но ядрени експерти поставиха под въпрос липсата на публикувани данни за достатъчно количество материал и за подновено обогатяване.

Натиск върху Европа заради дизеловата криза

Тръмп заяви, че може да поиска от европейски държави да освободят част от дизеловите си резерви, за да бъде увеличено предлагането и да бъдат ограничени цените. „Може да направим това. Те имат дизел“, каза той пред журналисти.

Вашингтон вече е настоял Франция и Германия да използват аварийните си запаси. По информация на Ройтерс американската администрация е поискала от Европейския съюз освобождаване на до 120 милиона барела дизел в рамките на шест месеца. САЩ паралелно обсъждат ограничаване на износа на дизелово гориво, което би намалило доставките за международните пазари.

Цената на дизела в САЩ достигна 6,53 долара за галон, а поскъпването засилва натиска върху Белия дом преди изборите. Европейският комисар по търговията Марош Шефчович предупреди, че евентуална американска забрана за износ ще има неблагоприятни последици за икономиката на Европа. Тръмп заяви, че континентът е „изяждан жив“ от кризата, докато европейските държави координират мерки за освобождаване на резерви.

Изказванията идват на фона на продължаващия повече от седем месеца конфликт с Иран, нарушените доставки през Ормузкия проток и нарастващите цени на горивата. Според Асошиейтед прес в района се придвижват допълнителни американски военни кораби, което поддържа опасенията от ново разширяване на войната.

Източници: Аксиос, Ройтерс