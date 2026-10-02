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Дмитриев атакува Мерц и защити сближаването със САЩ
  Тема: Украйна

Дмитриев атакува Мерц и защити сближаването със САЩ

2 Октомври, 2026 05:54 484 2

  • кирил дмитриев-
  • фридрих мерц-
  • мария захарова-
  • еманюел макрон-
  • русия и сащ

Руският представител заяви, че германският канцлер дестабилизира Запада, а икономическите връзки с Вашингтон могат да преодолеят наследството на Байдън.

Дмитриев атакува Мерц и защити сближаването със САЩ - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Фридрих Мерц дестабилизира Германия и западната цивилизация с постоянни грешки и безперспективни клишета, заяви Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиционно-икономическо сътрудничество с чужбина и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции. Той публикува оценката си в социалната мрежа X.

„Мерц дестабилизира Германия и западната цивилизация със своите постоянни грешки и посредствени, безперспективни клишета“, написа Дмитриев.

Изявлението идва на фона на съобщения за спад в обществената подкрепа към германския канцлер. ТАСС цитира проучване на Infratest dimap за германската телевизия ARD, според което около един на всеки десет анкетирани е доволен или много доволен от работата на Мерц. Според същото съобщение това е най-ниското равнище за германски правителствен ръководител от началото на този тип проучвания през 1997 г.

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Захарова иронизира думите на Макрон

Официалният представител на руското Министерство на външните работи Мария Захарова реагира отделно на изказване на френския президент Еманюел Макрон за проблемите пред европейската икономика.

Макрон е посочил, че евтиният руски газ е бил един от основните фактори за конкурентоспособността на европейската промишленост. Френският президент е говорил и за загубата на китайския пазар като един от проблемите пред Европа.

В отговор Захарова цитира реплика от съветската комедия „Добре дошли, или забранено за външни лица“: „Зрителите ръкопляскат, ръкопляскат, свършиха да ръкопляскат“. Тя е представила думите си като ироничен коментар към признанието на Макрон за ролята на руския газ и китайския пазар за европейската конкурентоспособност.

Дмитриев очаква по-тясно руско-американско сътрудничество

В отделна публикация Дмитриев заяви, че икономическото сътрудничество между Русия и САЩ може да преодолее „късогледото мислене“ на бившия американски президент Джо Байдън.

„Икономическото сътрудничество ще преодолее късогледото мислене на Байдън“, написа той.

Дмитриев не посочи конкретни договори, срокове или нови икономически проекти, които да последват от тази позиция. По-рано той е свързвал подобно сътрудничество с възстановяване на двустранния диалог и развитие на икономически контакти между Москва и Вашингтон.

Трите изявления са политически оценки на руски представители и не съдържат обявяване на официални решения от страна на Германия, Франция, САЩ или Европейския съюз.

Източници: ТАСС, Газета.ру


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Елементарно

    1 1 Отговор
    Кремълският пудел се опитва да лъже американците за хипотетични сделки за да няма други санкции.

    Коментиран от #2

    06:16 02.10.2026

  • 2 Добре, че поне евролидерите ни

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Елементарно":

    не му се връзват а продължават твърдо в същата посока!

    06:28 02.10.2026