САЩ укрепват отбраната си и пренасочват военна помощ

САЩ изпратиха още две батареи Patriot в Саудитска Арабия и Катар, докато Вашингтон увеличава производството на ракети-прехващачи и променя приоритетите си за военна помощ. Батареите са предназначени да защитават ключови петролни и газови съоръжения в двете държави, съобщи Аксиос, позовавайки се на двама американски представители и регионален източник.

Според публикацията през септември е била изпратена още една батарея Patriot в Саудитска Арабия, както и една в Катар. Целта е била да се даде гаранция на съюзниците, че енергийната им инфраструктура ще бъде защитена при евентуално подновяване на мащабните бойни действия срещу Иран.

Разполагането се извършва на фона на увеличаване на американското военно присъствие в региона. По данни на Аксиос към Близкия изток са насочени и допълнителни военни кораби, самолети и военнослужещи. Конкретните места на разполагане и оперативният статут на батареите не са публично обявени.

Вашингтон пренасочва 52 милиона долара

Администрацията на Доналд Тръмп е уведомила Конгреса, че ще прехвърли 52 милиона долара военна помощ от Словакия, Северна Македония, Тунис и Ирак към Панама, Перу, Еквадор и Колумбия. Това съобщи Вашингтон пост, позовавайки се на трима американски представители.

Решението е взето въпреки възраженията на сенатора Джийн Шахийн и конгресмена Грегъри Мийкс, които са поставили блокировка върху пренасочването. Те твърдят, че част от средствата са били одобрени през 2022 г. с конкретната цел да подпомогнат европейски държави, засегнати от войната в Украйна.

„Пренасочването на средства от Близкия изток и Европа към Западното полукълбо е в съответствие с Националната стратегия за сигурност“, заявява Държавният департамент. Според ведомството парите ще бъдат използвани за борба с нарко тероризма, укрепване на партньорствата в региона и сигурността на Панамския канал.

Raytheon получи договор за до 24,4 млрд. долара

Военноморските сили на САЩ са възложили на Raytheon, подразделение на RTX, многогодишен договор на стойност до 24,4 милиарда долара за производството на ракети-прехващачи SM-6, съобщи Ройтерс. Договорът е за пет години, с възможност за удължаване с още две години.

SM-6 може да се използва срещу въздушни цели, кораби и балистични ракети. Raytheon заявява, че производството ще бъде увеличено до над 500 ракети годишно. Сделката е част от по-широките усилия на Пентагона да попълни запасите от боеприпаси, изчерпани при военни операции в Близкия изток.

Инвестициите на Къшнър в израелския оръжеен сектор

Компанията Affinity на Джаред Къшнър е най-големият акционер във Phoenix Financial, която е инвестирала в девет израелски компании, свързани с производството и доставките на военно оборудване за Израел, съобщи CNN. Стойността на акциите на тези дружества, свързани с Phoenix, надхвърля 456 милиона долара.

Сред посочените компании е Elbit Systems, най-големият израелски производител на оръжие. CNN съобщава и за дружества, които произвеждат оборудване за танкове, електронни взриватели за артилерийски снаряди и военни кораби.

Адвокат на Къшнър заявява, че той не участва в инвестиционните решения на Phoenix, не е член на управителния съвет и никога не е заемал ръководна длъжност в компанията. През юли Affinity е продала около една четвърт от дела си във Phoenix за над 340 милиона долара, като възвръщаемостта е била повече от пет пъти над първоначалната инвестиция.

Белият дом заявява, че личната бизнес дейност на Къшнър няма общо с дипломатическите му ангажименти. Самият Къшнър е запазил инвестицията си във Phoenix, докато участва в дипломатически усилия, свързани с войната в Газа.

Източници: Аксиос, Вашингтон пост, CNN