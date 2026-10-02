Руски удар отново порази Южния мост в Киев

Южният мост в Киев отново е бил атакуван през нощта, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му на мястото са изпратени аварийни служби.

„Снова попадение в Южния мост. Екстрените служби се отправят към мястото“, е заявил Кличко.

В Голосеевския район са паднали отломки върху открита територия. Повредени са прозорци на нежилищна сграда и няколко автомобила. Кметът е посочил, че няма пострадали хора и не е избухнал пожар.

Нови удари след атаката от 1 октомври

Атаката е извършена ден след като два безпилотни апарата са попаднали близо до опорната част на Южния мост. При предварителния оглед тогава не са били установени критични повреди по съоръжението, а движението на наземния обществен транспорт е започнало да се възстановява.

По-късно обаче е последвал нов удар по моста, след който са били спрени движението на метрото и наземния обществен транспорт. Последната атака е поредното попадение по ключовото транспортно съоръжение в Киев.

Информацията за удара и щетите е съобщена от Украинската правда, която цитира кмета на Киев Виталий Кличко. Към момента потвърдените последици са материални щети по нежилищна сграда и автомобили, без данни за ранени.

Източници: Украинската правда