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Руски удар отново порази Южния мост в Киев
  Тема: Украйна

Руски удар отново порази Южния мост в Киев

2 Октомври, 2026 05:43 566 2

  • южен мост-
  • киев-
  • виталий кличко-
  • руски удари-
  • украйна

Кметът Виталий Кличко съобщи за повредени прозорци и автомобили в Голосеевския район. Няма данни за пострадали и пожар.

Руски удар отново порази Южния мост в Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южният мост в Киев отново е бил атакуван през нощта, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко. По думите му на мястото са изпратени аварийни служби.

„Снова попадение в Южния мост. Екстрените служби се отправят към мястото“, е заявил Кличко.

В Голосеевския район са паднали отломки върху открита територия. Повредени са прозорци на нежилищна сграда и няколко автомобила. Кметът е посочил, че няма пострадали хора и не е избухнал пожар.

Нови удари след атаката от 1 октомври

Атаката е извършена ден след като два безпилотни апарата са попаднали близо до опорната част на Южния мост. При предварителния оглед тогава не са били установени критични повреди по съоръжението, а движението на наземния обществен транспорт е започнало да се възстановява.

По-късно обаче е последвал нов удар по моста, след който са били спрени движението на метрото и наземния обществен транспорт. Последната атака е поредното попадение по ключовото транспортно съоръжение в Киев.

Информацията за удара и щетите е съобщена от Украинската правда, която цитира кмета на Киев Виталий Кличко. Към момента потвърдените последици са материални щети по нежилищна сграда и автомобили, без данни за ранени.

Източници: Украинската правда


Украйна
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Отново поразен

    7 0 Отговор
    За първото поразяване не Южния мост не ни съобщихте, защо :)

    05:46 02.10.2026

  • 2 Мдаммм

    3 0 Отговор
    Снова снова ха ха ха Аха тия спиващи тъдява и Руски ще проговорят

    06:28 02.10.2026

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