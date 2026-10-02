В САЩ откриха 11 камери Flock без известен собственик

Властите в окръг Сейнт Луси, Флорида, са открили 14 камери за автоматично разпознаване на регистрационни номера, за които не са знаели, че са поставени по улиците. Три от устройствата са идентифицирани от шерифската служба като нейни, но за останалите 11 няма публично установен собственик. Не е ясно и кой има достъп до данните, които те събират.

Камерите Flock заснемат преминаващите автомобили, регистрационните им номера, както и времето и мястото на всяко засичане. Окръжните власти са публикували уведомления върху откритите устройства и са дали 30 дни за премахването им. Сроковете изтичат между 16 и 20 октомври в зависимост от датата, на която е поставено съответното уведомление.

След като окръгът е разпространил списъка с неразрешените камери, шерифската служба е поела отговорност за три от тях. Другите две правоохранителни служби в района са заявили, че устройствата не са техни. Междувременно служители са планирали да покрият камерите с пластмасови торби, докато изтече срокът за премахването им.

Жителите не знаят кой следи автомобилите им

„Не съм доволен, освен ако не знам чии са. А не знам“, заявява пред The Washington Post Тод Рихтър, управител на магазин във Форт Пиърс, разположен срещу една от камерите. Той казва, че не е непременно против системите за разчитане на регистрационни номера, но го притеснява липсата на информация кой ги е поставил и използва.

Говорителят на Flock Парис Люебъл заявява, че компанията се е свързала с окръг Сейнт Луси и е готова да провери устройствата. По думите му Flock подава заявления за разрешителни, когато това се изисква, но правилата са различни в отделните райони.

Окръгът обаче изисква разрешение от отдела за планиране и развитие. Засега не е съобщено дали компанията е предоставила информация за камерите или техните собственици.

Системата е подложена на растящ натиск

Flock е основана през 2017 г. в Атланта, а мрежата ѝ вече включва над 120 000 автоматизирани камери във всички американски щати без Аляска. Компанията представя технологията като средство за откриване на откраднати автомобили, издирване на изчезнали хора и установяване на заподозрени.

Системата обаче е изправена пред растящи критики заради опасенията за личната неприкосновеност и случаи на злоупотреба. Във Форт Пиърс бившият полицай Джоузефър Кръчфийлд е бил задържан, след като е установено, че е влизал 382 пъти в базата данни, за да следи бившата си приятелка.

През август губернаторът на Флорида Рон Десантис разпореди отмяна на съществуващите разрешителни за камери за разпознаване на регистрационни номера по държавните пътища, като се позова на случаи на злоупотреба и опасения за защитата на данните. На местните власти беше даден срок до 30 септември да премахнат устройствата от тези терени.

Източници: Вашингтон пост