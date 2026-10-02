Танкер се запали след атака в Ормузкия проток

Танкер е бил поразен от неизвестен снаряд при преминаване през Ормузкия проток, след което на борда е избухнал пожар. За инцидента съобщи Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO), която е получила информацията от трета страна.

„UKMTO получи съобщение от трета страна за поразен танкер от неизвестен снаряд по време на преминаването му през Ормузкия проток, след което на борда на плавателния съд възникна пожар“, се посочва в съобщението на агенцията.

По данни на UKMTO екипажът е в безопасност. Няма информация за замърсяване или други щети върху околната среда.

Агенцията не е посочила името на танкера, неговия порт на приписване или националността на плавателния съд. Не е съобщено и кой е отговорен за атаката.

Поредица от инциденти в протока

Случаят идва след обстрела на три нефтени танкера под либерийски флаг на 29 септември. И трите плавателни съда са били атакувани с неустановени снаряди, докато преминавали през Ормузкия проток.

В подадената информация не се посочва дали новият инцидент е свързан с нападенията от 29 септември. Отговорност за атаките не е поета, а британската агенция не е посочила предполагаем извършител.