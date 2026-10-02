Бизнесмен от САЩ е обвинен за чипове Nvidia за $300 млн.

Федерални прокурори в САЩ обвиниха 38-годишния Грег Луи от Калифорния, че е участвал в схема за изпращане към Китай на компютърни сървъри с графични процесори Nvidia на стойност над 300 млн. долара. Луи е собственик на технологичната компания Earthmade Computer Inc. и е обвинен в заговор за нарушаване на американските правила за експортен контрол, контрабанда при износ и заговор за пране на пари.

Обвинителният акт е внесен от федерално жури на 29 септември, а Луи е арестуван в Калифорния. Той трябва да се яви за първи път пред федерален съд в Лос Анджелис на 2 октомври. Ако бъде признат за виновен по всички обвинения, може да получи до 50 години затвор – до 20 години по всяко от обвиненията за заговор и до 10 години за контрабандата.

Сървърите са минавали през Малайзия и Сингапур

Според прокуратурата между 2023 и 2024 г. Луи и неустановени съучастници са купували и изпращали към Китай високопроизводителни сървъри без необходимите лицензи от американското Министерство на търговията. Оборудването първоначално е било насочвано към Малайзия и Сингапур, където след това е било реекспортирано към Китай.

Американските власти твърдят, че при поръчките са били подавани документи, които представяли други крайни получатели и дестинации, за които не е било необходимо разрешение за износ. Първият федерален прокурор на САЩ Бил Если заяви: „Този обвиняем според твърденията е използвал фалшиви документи и доставки през трети държави, за да изпрати към Китай сървъри за над 300 млн. долара, подлежащи на експортен контрол.“

Поръчка за 27 сървъра за 7,6 млн. долара

В обвинителния акт е описан конкретен случай от януари 2024 г. Тогава Луи е поръчал от американски производител 27 сървъра за приблизително 7,614 млн. долара. Те са били изпратени от Лос Анджелис до Куала Лумпур, а документите за товара са посочвали, че съдържа графични процесори, чийто износ към Китай изисква лиценз.

През март 2024 г. съучастник е уведомил малайзийски държавен представител, че 27-те сървъра вече са били препратени към купувач в Китай. Между януари и октомври същата година Earthmade е получила над 176 млн. долара от две транспортни компании, базирани в Малайзия.

Министерството на правосъдието на САЩ уточнява, че обвиненията са твърдения и че Луи е невинен до доказване на вината му по несъмнен начин в съда. Според прокуратурата разследването се води от службата за контрол на износа към Министерството на търговията, разследващото звено на Министерството на отбраната и ФБР.

Източници: РБК, Блумбърг