Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал китайския лидер Си Дзинпин дали Пекин би искал да закупи американски оръжия. Това съобщи посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пардю в интервю за „Fox News Sunday“, без да уточнява кога точно е станал разговорът, предава Фокус.

Пардю разказа за разговора, докато коментира американската политика спрямо Тайван и забавените оръжейни доставки за острова. По думите му Тръмп е представил продажбите на оръжие като практика, която САЩ прилагат спрямо държави по света, и в този контекст е отправил въпроса към Си.

Посланикът отхвърли предположенията, че Вашингтон ограничава подкрепата си за Тайван, за да избегне напрежение с Пекин. Той заяви, че Тръмп и Си продължават да обсъждат бъдещи американски оръжейни продажби на Тайван.

Темата е особено чувствителна, тъй като Китай категорично се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. В същото време Вашингтон има дългогодишна политика на предоставяне на средства и въоръжение за отбраната на острова.

След изявлението на Пардю обаче Държавният департамент уточни, че САЩ нямат предложение или план за продажба на оръжия на Китай, като посочи и че американското законодателство забранява подобни сделки.

Междувременно Тайван очаква решение на Вашингтон за нов пакет американско въоръжение на стойност около 14 млрд. долара, чието одобрение е забавено от месеци.