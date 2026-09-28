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Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия

Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия

28 Септември, 2026 12:18 798 18

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Посланикът на САЩ в Пекин разкри разговора, докато Вашингтон продължава да обсъжда бъдещи оръжейни доставки за Тайван

Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал китайския лидер Си Дзинпин дали Пекин би искал да закупи американски оръжия. Това съобщи посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пардю в интервю за „Fox News Sunday“, без да уточнява кога точно е станал разговорът, предава Фокус.

Пардю разказа за разговора, докато коментира американската политика спрямо Тайван и забавените оръжейни доставки за острова. По думите му Тръмп е представил продажбите на оръжие като практика, която САЩ прилагат спрямо държави по света, и в този контекст е отправил въпроса към Си.

Посланикът отхвърли предположенията, че Вашингтон ограничава подкрепата си за Тайван, за да избегне напрежение с Пекин. Той заяви, че Тръмп и Си продължават да обсъждат бъдещи американски оръжейни продажби на Тайван.

Темата е особено чувствителна, тъй като Китай категорично се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. В същото време Вашингтон има дългогодишна политика на предоставяне на средства и въоръжение за отбраната на острова.

След изявлението на Пардю обаче Държавният департамент уточни, че САЩ нямат предложение или план за продажба на оръжия на Китай, като посочи и че американското законодателство забранява подобни сделки.

Междувременно Тайван очаква решение на Вашингтон за нов пакет американско въоръжение на стойност около 14 млрд. долара, чието одобрение е забавено от месеци.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 най-доброто в НАТО

    7 7 Отговор
    Продай му новите ф16 блок 70.Стига да може да си ги позволи.

    12:20 28.09.2026

  • 2 не може да бъде

    12 1 Отговор
    Все пак е добре че не е попитал Си дали иска да пие американски чай!?

    12:21 28.09.2026

  • 3 Оз. Ген.Румянцев

    9 1 Отговор
    Те си имат достатъчно

    12:21 28.09.2026

  • 4 Дончо

    6 1 Отговор
    Превъзходна сделка .

    12:21 28.09.2026

  • 5 Бял джип

    15 0 Отговор
    Другаря СИ го попитал това виц ли е.

    Коментиран от #8

    12:23 28.09.2026

  • 6 Спроси у меня

    0 1 Отговор
    И я вернусь ..

    12:23 28.09.2026

  • 7 ха ха ха ....

    9 1 Отговор
    Искат да продават на китайците нашите ф16 ....

    12:24 28.09.2026

  • 8 Другарю ,

    2 3 Отговор

    До коментар #5 от "Бял джип":

    Какъв "модел " Си ?

    Коментиран от #10, #14

    12:24 28.09.2026

  • 9 старшинката

    16 0 Отговор
    Не могат да смогнат 8 самолета на нас да направят , тръгнали за китайския пазар да се слагат .
    На китайците не са им притрябвали вашите стари тояги .

    12:27 28.09.2026

  • 10 Такъв🟡

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарю ,":

    Жълт

    Коментиран от #13

    12:29 28.09.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 име

    11 0 Отговор
    И Си му отговорил, че няма нужда да ги купува, те си ги взимат директно от транспортните фирми като минат през Шанхай, но ако Тръмп много желае и им плати, може да вземат още!

    12:34 28.09.2026

  • 13 Другарю ,

    0 1 Отговор

    До коментар #10 от "Такъв🟡":

    Тъмнобял или китайско жълт ?

    Коментиран от #15, #16

    12:34 28.09.2026

  • 14 Бял джип⚪

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарю ,":

    Бял⚪ модел

    12:36 28.09.2026

  • 15 Урсул

    8 0 Отговор

    До коментар #13 от "Другарю ,":

    Като белия кокаинов влак на Шмерца, СтарМъра и Макарона съм. 🚆

    12:38 28.09.2026

  • 16 Другаря 🟨СИ

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Другарю ,":

    китайско жълто катоГащурите ти.🟨

    Коментиран от #17

    12:40 28.09.2026

  • 17 Другарю ,

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Другаря 🟨СИ":

    Яла да ги подушиш .. 😁

    Коментиран от #18

    12:58 28.09.2026

  • 18 (Българин)

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Другарю ,":

    Та ти фуниш от километри

    13:43 28.09.2026