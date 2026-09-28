Тръмп попитал Си дали Китай иска да купи американски оръжия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е попитал китайския лидер Си Дзинпин дали Пекин би искал да закупи американски оръжия. Това съобщи посланикът на САЩ в Китай Дейвид Пардю в интервю за „Fox News Sunday“, без да уточнява кога точно е станал разговорът, предава Фокус.
Пардю разказа за разговора, докато коментира американската политика спрямо Тайван и забавените оръжейни доставки за острова. По думите му Тръмп е представил продажбите на оръжие като практика, която САЩ прилагат спрямо държави по света, и в този контекст е отправил въпроса към Си.
Посланикът отхвърли предположенията, че Вашингтон ограничава подкрепата си за Тайван, за да избегне напрежение с Пекин. Той заяви, че Тръмп и Си продължават да обсъждат бъдещи американски оръжейни продажби на Тайван.
Темата е особено чувствителна, тъй като Китай категорично се противопоставя на американските оръжейни доставки за Тайван. В същото време Вашингтон има дългогодишна политика на предоставяне на средства и въоръжение за отбраната на острова.
След изявлението на Пардю обаче Държавният департамент уточни, че САЩ нямат предложение или план за продажба на оръжия на Китай, като посочи и че американското законодателство забранява подобни сделки.
Междувременно Тайван очаква решение на Вашингтон за нов пакет американско въоръжение на стойност около 14 млрд. долара, чието одобрение е забавено от месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 най-доброто в НАТО
12:20 28.09.2026
2 не може да бъде
12:21 28.09.2026
3 Оз. Ген.Румянцев
12:21 28.09.2026
4 Дончо
12:21 28.09.2026
5 Бял джип
Коментиран от #8
12:23 28.09.2026
6 Спроси у меня
12:23 28.09.2026
7 ха ха ха ....
12:24 28.09.2026
8 Другарю ,
До коментар #5 от "Бял джип":Какъв "модел " Си ?
Коментиран от #10, #14
12:24 28.09.2026
9 старшинката
На китайците не са им притрябвали вашите стари тояги .
12:27 28.09.2026
10 Такъв🟡
До коментар #8 от "Другарю ,":Жълт
Коментиран от #13
12:29 28.09.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 име
12:34 28.09.2026
13 Другарю ,
До коментар #10 от "Такъв🟡":Тъмнобял или китайско жълт ?
Коментиран от #15, #16
12:34 28.09.2026
14 Бял джип⚪
До коментар #8 от "Другарю ,":Бял⚪ модел
12:36 28.09.2026
15 Урсул
До коментар #13 от "Другарю ,":Като белия кокаинов влак на Шмерца, СтарМъра и Макарона съм. 🚆
12:38 28.09.2026
16 Другаря 🟨СИ
До коментар #13 от "Другарю ,":китайско жълто катоГащурите ти.🟨
Коментиран от #17
12:40 28.09.2026
17 Другарю ,
До коментар #16 от "Другаря 🟨СИ":Яла да ги подушиш .. 😁
Коментиран от #18
12:58 28.09.2026
18 (Българин)
До коментар #17 от "Другарю ,":Та ти фуниш от километри
13:43 28.09.2026