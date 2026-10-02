Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Йемен »
Хусите обявиха нови саудитски удари по Йемен

Хусите обявиха нови саудитски удари по Йемен

2 Октомври, 2026 06:08 397 0

  • хуси-
  • саудитска арабия-
  • йемен-
  • сана-
  • таиз

Съобщава се за атаки срещу Сана и още три провинции. Саудитската коалиция твърди, че е прехванала ракети и дронове, изстреляни от Йемен.

Хусите обявиха нови саудитски удари по Йемен - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Медии, свързани с хусите, съобщиха за нови саудитски въздушни удари по Сана и провинциите Саада, Таиз и Амран. По данни на хуситски източници и местни жители в столицата са били чути силни експлозии край Джебел Атан, Фадж Атан и Джебел ан-Нахдейн.

Военният говорител на хусите Яхя Сари заяви, че на 1 октомври са извършени 47 удара, насочени срещу комуникационна и гражданска инфраструктура. Твърдението не е потвърдено независимо, а данните за мащаба и щетите се различават според източника.

Йеменските правителствени сили, които са подкрепяни от Саудитска Арабия, съобщиха за 13 въздушни удара срещу позиции, подкрепления и военна техника на хусите в провинция Таиз. По-рано същите сили заявиха, че са извършили 27 удара по фронтовете в района, като са поразили склад за ракети, командни пунктове и снабдителни линии.

Ракети и дронове към Саудитска Арабия

На фона на ударите саудитската коалиция съобщи, че е прехванала два балистични ракетни снаряда и четири дрона, изстреляни към южните части на кралството. Единият снаряд и четирите дрона са били свалени над Хамис Мушайт, а другият снаряд - над Джазан.

Саудитската гражданска защита съобщи, че паднали отломки в Хамис Мушайт са причинили ограничени материални щети по сгради и автомобили, без да има жертви. Говорителят на коалицията генерал Турки ал-Малики заяви:

„Ще продължим да предприемаме оперативни мерки за възпиране на хуситите.“

Коалицията обвини хусите и за атака с дрон срещу електроразпределителна станция в Медина на 29 септември. Според саудитската страна е бил повреден един трансформатор, без това да засегне цялата електрическа мрежа. Медии, свързани с хусите, отрекоха отговорността за атаката.

Ескалация около Таиз

Сблъсъците между хусите и правителствените сили са се засилили и в източните квартали на Таиз. Според местен военен представител, цитиран от Асошиейтед прес, главният път, свързващ Таиз с Аден, е бил прекъснат заради боевете.

Новият обмен на удари се развива след седмици на засилени нападения с ракети и дронове и представлява най-сериозната ескалация между Саудитска Арабия и хусите след примирието, постигнато с посредничеството на ООН през 2022 г. Засега няма данни за ново договорено прекратяване на огъня или за непосредствено възобновяване на преговорите.

Източници: Ал Джазира, Араб нюз


Йемен
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ