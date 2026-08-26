7 загинали и 9 изчезнали при пожар в нов химически завод в Русия

Броят на загиналите при мащабния пожар в строящия се Амурски газохимически комплекс (АГХК) нарасна до седем души, съобщиха официално от пресслужбата на предприятието на 26 август. Спасителните екипи, които разчистват отломките след инцидента, са открили телата на още четирима работници. Черната статистика към момента показва, че при промишлената авария са загинали шестима граждани на Китай и един руски гражданин.
Неизвестна съдба и десетки ранени в Амурска област
Въпреки че основните огнища на пожара на строителната площадка вече са напълно ликвидирани, издирвателните операции продължават с пълна сила. Към този час съдбата на още девет служители на китайския подизпълнител на обекта остава в неизвестност.
Според актуална информация, разпространена от руската информационна агенция Интерфакс, общо 152 души са потърсили медицинска помощ след избухването на огъня. От тях 36 работници са настанени в болница с изгаряния и травми с различна степен на тежест, а други 116 души са прегледани на място за порезни рани и натъртвания. Най-тежко пострадалите се подготвят за транспортиране към специализирани клиники в Москва с извънреден полет на МЧС.
Какви са причините за пожара в Амурския ГХК?
Инцидентът започна сутринта на 25 август 2026 г. по време на пусково-наладъчни работи в предприятието, намиращо се в близост до град Свободни. По предварителни данни на разследващите, взрив и последващ пожар са възникнали във спомагателния технологичен участък на инсталацията за пиролиза. По информация на ura.news, основното скъпоструващо оборудване на комплекса не е засегнато от пламъците.
Руските следствени органи вече започнаха наказателно дело по член 217 от Наказателния кодекс на РФ за нарушение на изискванията за промишлена безопасност на опасни производствени обекти.
Значението на проекта АГХК
Амурският газохимически комплекс е ключов международен проект и се изгражда като едно от най-големите предприятия в света за производство на полиетилен и полипропилен. Обектът е съвместна инвестиция между руската компания „Сибур“ (притежаваща 60% дял) и китайската държавна корпорация Sinopec (с 40% дял). Първоначално обектът трябваше да бъде завършен по-рано, но пускането му в експлоатация бе отложено за втората половина на 2026 година поради наложителна подмяна на западни доставчици и лицензианти на оборудване.
Екологичните служби в региона и мобилните лаборатории на Роспотребнадзор извършват постоянен мониторинг на въздуха в района. Към момента не са отчетени превишения на пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферата над град Свободни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #5, #9, #10
10:51 26.08.2026
2 Комундел Крадев
Коментиран от #4
10:54 26.08.2026
3 Смър на украинските терористи
Коментиран от #6
10:54 26.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ФАКТ
До коментар #1 от "Българин":Няма нито един осъден за изнасилване на бебета на острова на Епщайн. Толкова за западните "ценности" .
Всеки, който ги прокламира, е с интелект на ученик от помощно училище
Коментиран от #14
10:56 26.08.2026
6 Антирашист 4074
До коментар #3 от "Смър на украинските терористи":Дописвай думите ! Украинците защитават родината си . Знаеш ли какво е родина ?
Коментиран от #12
11:01 26.08.2026
7 Опорка
11:03 26.08.2026
8 Преклонете се пред Украйна
11:03 26.08.2026
9 Точно така
До коментар #1 от "Българин":Трепане!
11:04 26.08.2026
10 Лошо
До коментар #1 от "Българин":Лошото е, че Русия ще отговори, само, че по-силно. Бог да пази от нови жертви!
Коментиран от #11
11:05 26.08.2026
11 Путин многоходовия
До коментар #10 от "Лошо":Не можем, децата ни са на запад. Това ни прави многоходови.
11:08 26.08.2026
12 Хахахаха
До коментар #6 от "Антирашист 4074":Естествено, че русороба знае какво е родина. Нали за това защитава раша, тя му е родина.
11:53 26.08.2026
13 орнитолог
12:06 26.08.2026
14 фъктания
До коментар #5 от "ФАКТ":и на колко месеца беши
12:07 26.08.2026