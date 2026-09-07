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Трагедия в Мексико: 10 загинаха при взрив на религиозен фестивал

Трагедия в Мексико: 10 загинаха при взрив на религиозен фестивал

7 Септември, 2026 19:37, обновена 7 Септември, 2026 19:41 478 1

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Мощна експлозия на фойерверки край църква в Темаскалсинго отне живота на десет души и рани десетки по време на религиозен празник

Трагедия в Мексико: 10 загинаха при взрив на религиозен фестивал - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ужасяваща трагедия разтърси централната част на Мексико, след като детонация на склад за пиротехнически материали помрачи традиционен религиозен фестивал. При инцидента, станал в събота вечерта на 5 септември, загинаха най-малко 10 души, а други 64 получиха сериозни наранявания, съобщават световните агенции.

Инцидентът е възникнал в общността Санта Мария Канчесда, разположена в община Темаскалсинго (щат Мексико), на около 160 километра северозападно от столицата Мексико Сити. Стотици вярващи са били събрани в и около църквата „Нуестра Сеньора де ла Лус“ за честванията в чест на местната светица покровителка, когато съхраняваните за празничното шоу фойерверки неочаквано са се взривили.

Взривната вълна е била толкова мощна, че е предизвикала частично срутване на покрива и прилежаща стена на църковната постройка. Много от присъстващите са останали затиснати под отломките. Местният епископ потвърди, че сред ранените има и двама свещеници, а според данни на регионалните здравни служби в болниците са приети и малки деца.

Осем от жертвите са починали на място вследствие на травмите си, а други двама са издъхнали по-късно в лечебни заведения. На мястото веднага са изпратени екипи на Червения кръст, пожарникари, военнослужещи и Националната гвардия, които са започнали незабавна спасителна операция за изваждане на затрупаните хора. Специалисти от Института по пиротехника на щата Мексико също са били мобилизирани, за да обезопасят района и да неутрализират останалите експлозиви.

Главната прокуратура на щата Мексико вече е започнала официално разследване за установяване на точните причини за детонацията. Инцидентите с пиротехника са относително чести в страната, където фойерверките се използват масово по време на улични шествия, обществени събития и религиозни фестивали без винаги да се спазват строги мерки за безопасност.


Мексико
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