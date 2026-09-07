Трагедия в Мексико: 10 загинаха при взрив на религиозен фестивал

Ужасяваща трагедия разтърси централната част на Мексико, след като детонация на склад за пиротехнически материали помрачи традиционен религиозен фестивал. При инцидента, станал в събота вечерта на 5 септември, загинаха най-малко 10 души, а други 64 получиха сериозни наранявания, съобщават световните агенции.

Инцидентът е възникнал в общността Санта Мария Канчесда, разположена в община Темаскалсинго (щат Мексико), на около 160 километра северозападно от столицата Мексико Сити. Стотици вярващи са били събрани в и около църквата „Нуестра Сеньора де ла Лус“ за честванията в чест на местната светица покровителка, когато съхраняваните за празничното шоу фойерверки неочаквано са се взривили.

Взривната вълна е била толкова мощна, че е предизвикала частично срутване на покрива и прилежаща стена на църковната постройка. Много от присъстващите са останали затиснати под отломките. Местният епископ потвърди, че сред ранените има и двама свещеници, а според данни на регионалните здравни служби в болниците са приети и малки деца.

Осем от жертвите са починали на място вследствие на травмите си, а други двама са издъхнали по-късно в лечебни заведения. На мястото веднага са изпратени екипи на Червения кръст, пожарникари, военнослужещи и Националната гвардия, които са започнали незабавна спасителна операция за изваждане на затрупаните хора. Специалисти от Института по пиротехника на щата Мексико също са били мобилизирани, за да обезопасят района и да неутрализират останалите експлозиви.

Главната прокуратура на щата Мексико вече е започнала официално разследване за установяване на точните причини за детонацията. Инцидентите с пиротехника са относително чести в страната, където фойерверките се използват масово по време на улични шествия, обществени събития и религиозни фестивали без винаги да се спазват строги мерки за безопасност.