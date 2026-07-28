Украйна атакува Московска област със стотици дронове преди посещението на Зеленски в Белия дом

Московска област бе атакувана през изминалата нощ с повече от 390 дрона, които са нанесли щети на жилищни сгради, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Атаката с дронове беше предприета преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, отбелязва АФП.

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"Повече от 390 дрона се бяха насочили към Московска област, като по-голямата част от тях бяха свалени, преди да стигнат до столицата", написа в Телеграм кметът Собянин, като уточни, че "81 вражески дрона са били унищожени, докато са се приближавали към Москва".

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи по-рано за удари по жилищна сграда и къщи в град Чехов край Москва, без да уточни дали има жертви или пострадали.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.

Жилищна сграда в град Чехов край руската столица Москва е била ударена при атака с дрон, а местните власти проверяват дали има жертви, заяви тази сутрин губернаторът на Московска област Андрей Воробьов в публикация в платформата за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс.

Воробьов добави към публикацията си снимка на висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.