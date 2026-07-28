Украйна атакува Московска област със стотици дронове преди посещението на Зеленски в Белия дом

Московска област бе атакувана през изминалата нощ с повече от 390 дрона, които са нанесли щети на жилищни сгради, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.
Атаката с дронове беше предприета преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, отбелязва АФП.
"Повече от 390 дрона се бяха насочили към Московска област, като по-голямата част от тях бяха свалени, преди да стигнат до столицата", написа в Телеграм кметът Собянин, като уточни, че "81 вражески дрона са били унищожени, докато са се приближавали към Москва".
Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи по-рано за удари по жилищна сграда и къщи в град Чехов край Москва, без да уточни дали има жертви или пострадали.
Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.
Жилищна сграда в град Чехов край руската столица Москва е била ударена при атака с дрон, а местните власти проверяват дали има жертви, заяви тази сутрин губернаторът на Московска област Андрей Воробьов в публикация в платформата за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс.
Воробьов добави към публикацията си снимка на висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи.
Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 реалистъ
Коментиран от #5, #18, #37
09:32 28.07.2026
2 2222
Коментиран от #10, #40, #50, #51
09:34 28.07.2026
3 Бруст
09:34 28.07.2026
4 Путин яде агнешко в чевермето в София
09:34 28.07.2026
5 А бе,
До коментар #1 от "реалистъ":гори, гори ама укрите ядат дървото !
Коментиран от #13, #38
09:35 28.07.2026
6 Другият път
09:35 28.07.2026
7 Пич
Коментиран от #33
09:36 28.07.2026
8 Папата
Ако Русия не иска повече кръв трябва да се предаде
Коментиран от #31
09:36 28.07.2026
9 няма край
Коментиран от #39
09:36 28.07.2026
10 Наистина
До коментар #2 от "2222":накрая ще отнесат копчето !
09:36 28.07.2026
11 !Трам
09:38 28.07.2026
12 Розовото пони зеля
Коментиран от #17, #26
09:39 28.07.2026
13 С 2 думи
До коментар #5 от "А бе,":Сега и столичаните ще опитат вкуса на дръвцето като им притопло под дупетата...
09:39 28.07.2026
14 Баба Ванга
Русия ке ……!
09:39 28.07.2026
15 Да се пробват с Иран
Коментиран от #24, #25
09:40 28.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Българин
До коментар #12 от "Розовото пони зеля":От урешника най-притеснени са в във Воронеж и Донецк. Защото Путин обясни, че: "Първо го пробвахме при нас си, за да погледаме какъв е ефекта." Путин на холопите басма не им цепи, това е сигурно!
09:43 28.07.2026
18 На ден днешен
До коментар #1 от "реалистъ":В Русия отбелязват Покръстването на руския народ през 988 година по времето на Равноапостол Владимир. Бог да пази всички свои чада!
09:44 28.07.2026
19 Копеи
До коментар #16 от "млад еврас":Ти да не пишеш от фронта
09:44 28.07.2026
20 Правилно
09:47 28.07.2026
21 Като се върне
09:47 28.07.2026
22 Нямат край
09:48 28.07.2026
23 Мишел
Коментиран от #27
09:49 28.07.2026
24 Ха ха
До коментар #15 от "Да се пробват с Иран":Точно украинците ако подпукат Иран, че и на терен, ни чалма, ни бурка ни хиджаб ще остане от тея смешници
09:49 28.07.2026
25 Те се пробваха
До коментар #15 от "Да се пробват с Иран":В Каспийско море и кВо? Те не са американците да ги жалят .Ще подпукат цялата Персия.
09:49 28.07.2026
26 Розовото пони Путин🦄
До коментар #12 от "Розовото пони зеля":Зеля не е от отбора на розовите понита. Аз съм лидер на този отбор.🦄🌈😂
09:52 28.07.2026
27 Миша
До коментар #23 от "Мишел":Москва отдавна излезе извън МКАД.Пак ти повтарям знам много добре Москва и Подмосковието.Живял съм там за разлика от тебе където си я виждал само по ТВ.
09:52 28.07.2026
28 Факт
09:53 28.07.2026
29 чичо Кольо
09:54 28.07.2026
30 Ъъъъх
09:55 28.07.2026
31 до Ана
До коментар #8 от "Папата":Папо, в грешка си чети историята
09:55 28.07.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 КерПИЧ
До коментар #7 от "Пич":🤡🤡🤡🤡🤡
09:56 28.07.2026
34 Този луд наркоман
09:56 28.07.2026
35 Аха, Зеления продажник
Коментиран от #46
09:57 28.07.2026
36 Факт
09:58 28.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ФАКТ
До коментар #5 от "А бе,":Май ка ти яде дърво в един ТИР
10:00 28.07.2026
39 Путин
До коментар #9 от "няма край":Сорос ми каза да се евг.
10:01 28.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Димяща ушанка
10:02 28.07.2026
42 Даа
Коментиран от #52
10:12 28.07.2026
43 СВО МОСКВА
10:14 28.07.2026
44 атакували ууукрите
10:39 28.07.2026
45 Инна
Телеграм каналът „Хроники на Гераниума“ съобщава за удари по Киев. Балистични ракети може да са поразили голямата подстанция „Киевская“ 750 kV близо до село Макарово. Пет ракети „Гераний“ атакуваха сградите на Киевската ТЕЦ № 5.
Всякакви неща летяха по украинските морски пристанища. Искандери, „Калибри“, Х-59/Х-69, „Оникси“, „Пакети“, „Герани“ и управляеми авиобомби с различен тонаж. Само имената са спиращи дъха, а това, което се случва там, където всичко това каца, е просто неописуемо.
„Иличевск, Одеска област — серия от експлозии. Ракетен и безпилотников удар: 6 парцела и 3 Х-59/69“, пише Telegram каналът „Хроники на Герани“. Съдейки по откъслечна информация в украинските социални медии, там всичко гори с ужасяваща интензивност.
Ескалацията обаче е засегнала не само големи градове с население над милион. Интересен детайл от последните 24 часа е разширяването на ударите на югозапад. Най-новото селище, което се появява в докладите, е село Вилково, разположено дир
Коментиран от #47
10:39 28.07.2026
46 руска смешка
До коментар #35 от "Аха, Зеления продажник":М.да Фашистка русия е добричка..взривява само електроцентрали, язовирни стени,кораби със зърно...
10:39 28.07.2026
47 Инна
До коментар #45 от "Инна":Ескалацията обаче е засегнала не само големи градове с население над милион. Интересен детайл от последните 24 часа е разширяването на ударите на югозапад. Най-новото селище, което се появява в докладите, е село Вилково, разположено директно в устието на Дунав. Това е сериозен сигнал, тъй като разширява зоната на контрол и унищожение практически до границата с Румъния. Освен това продължава разчистването на инфраструктурата в Иличевск, където според източници са били използвани високоточни ракети „Оникс“ и безпилотни летателни апарати „Герани“.
10:40 28.07.2026
48 Пламен
Кой сега ще ги спасява от Украйна
10:41 28.07.2026
49 ХойХой
10:44 28.07.2026
50 Представете си
До коментар #2 от "2222":хиляди въоръжени до зъби да нападнат собствената си Дума, както нападнаха Капитолия. Или милиони бездомни наркомани, спящи под мостовете на Москва, както спят в десетки краварски градове. Или плъхове големи колкото котки в Московското метро, както в Нюйорското. Не можете да си представите, защото това могат да го поемат само краварските промити нещастници, хахахах
10:48 28.07.2026
51 Европеец
До коментар #2 от "2222":Какво да кажа освен ,че си прав.... Чудя се, защо и до кога Либералния Путин ще продължава да търпи това унижение и Докога ще държи тия орешници в хангарите....
10:49 28.07.2026
52 Инна
До коментар #42 от "Даа":Над 390 безпилотни летателни апарата (БЛА) летяха към Московска област от понеделник вечерта до вторник сутринта. Повечето от тях бяха неутрализирани от сили за противовъздушна отбрана в покрайнините, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.
Кметът добави, че 81 вражески БЛА са били унищожени при приближаването им към Москва.
В град Чехов в Московска област безпилотен летателен апарат (БЛА) се е разбил в жилищен блок; информация за жертвите се изяснява. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили няколко десетки БЛА над Домодедово, Подолск, Раменское и Коломна през нощта, съобщи губернаторът Андрей Воробьов на 28 юли.
Според Воробьов, друг дрон се е разбил на открито място, причинявайки запалване на гуми. Пожарникари работят на мястото на инцидента.
Освен това, частна къща се е запалила в село Ваулово, на територията на градинарското общество „Дубрава“. Пожарът е локализиран; по време на инцидента нямаше никой вътре.
Също така, отломки от дрон са повредили лятна къща в градинарския комплекс „Ромашкино“ в село Дубна. В резултат на инцидента няма пострадали, уточни губернаторът.
10:51 28.07.2026