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Украйна атакува Московска област със стотици дронове преди посещението на Зеленски в Белия дом
  Тема: Украйна

Украйна атакува Московска област със стотици дронове преди посещението на Зеленски в Белия дом

28 Юли, 2026 09:31 1 397 52

  • украйна-
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  • русия-
  • московска област-
  • дронове

Московска област бе атакувана от повече от 390 украински дрона през нощта, съобщи кметът на Москва

Украйна атакува Московска област със стотици дронове преди посещението на Зеленски в Белия дом - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Московска област бе атакувана през изминалата нощ с повече от 390 дрона, които са нанесли щети на жилищни сгради, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин, цитиран от Франс прес, предаде БТА.

Атаката с дронове беше предприета преди посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Белия дом, отбелязва АФП.

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"Повече от 390 дрона се бяха насочили към Московска област, като по-голямата част от тях бяха свалени, преди да стигнат до столицата", написа в Телеграм кметът Собянин, като уточни, че "81 вражески дрона са били унищожени, докато са се приближавали към Москва".

Губернаторът на Московска област Андрей Воробьов съобщи по-рано за удари по жилищна сграда и къщи в град Чехов край Москва, без да уточни дали има жертви или пострадали.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.

Жилищна сграда в град Чехов край руската столица Москва е била ударена при атака с дрон, а местните власти проверяват дали има жертви, заяви тази сутрин губернаторът на Московска област Андрей Воробьов в публикация в платформата за съобщения Телеграм, предаде Ройтерс.

Воробьов добави към публикацията си снимка на висока жилищна сграда с изпочупени прозорци и черен дим, издигащ се от горните ѝ етажи.

Системите за противовъздушна отбрана на Русия са свалили няколко десетки дрона на други места в региона, включително в Подолск, Домодедово и Коломна, каза още Воробьов.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 реалистъ

    21 35 Отговор
    Русия гори, а крепостните се разхождат като зомбита сред разрушения и пушеци. Това не е народ.

    Коментиран от #5, #18, #37

    09:32 28.07.2026

  • 2 2222

    25 27 Отговор
    Представете си Мексико да изпрати 5 дрона към Вашингтон. Ще има ли Мексико след тази случка? Руските нещастници поемат по 400-500 дрона дневно и нищо не могат да направят.

    Коментиран от #10, #40, #50, #51

    09:34 28.07.2026

  • 3 Бруст

    16 13 Отговор
    Така на снимката не горат жилищни сгради. Така горят складове с военни материали и ГСМ, НПЗ и военни заводи.

    09:34 28.07.2026

  • 4 Путин яде агнешко в чевермето в София

    18 20 Отговор
    И яде патица по пекински в пекин и сега праща младежи на фронта и чака дронове от украйна

    09:34 28.07.2026

  • 5 А бе,

    27 18 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    гори, гори ама укрите ядат дървото !

    Коментиран от #13, #38

    09:35 28.07.2026

  • 6 Другият път

    19 31 Отговор
    със 780 дрона, и така докато невменяемото джудже не седне да подпише мирно споразумение и изтегли войските от Украйна.

    09:35 28.07.2026

  • 7 Пич

    11 16 Отговор
    Браво, браво!!! Значи, Румъния и Полша горят!!! Да внимават и в Турция!!!

    Коментиран от #33

    09:36 28.07.2026

  • 8 Папата

    13 31 Отговор
    Ви каза: Бялото знаме на Кремъл!
    Ако Русия не иска повече кръв трябва да се предаде

    Коментиран от #31

    09:36 28.07.2026

  • 9 няма край

    15 27 Отговор
    Няма край руския резил. Няма.

    Коментиран от #39

    09:36 28.07.2026

  • 10 Наистина

    17 9 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    накрая ще отнесат копчето !

    09:36 28.07.2026

  • 11 !Трам

    9 15 Отговор
    Освен Путин да спре да се крие, да излезе и да каже, че ще се ядоса и разплете левия си чорап невиждам какво друго да направи.

    09:38 28.07.2026

  • 12 Розовото пони зеля

    22 11 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 3та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    Коментиран от #17, #26

    09:39 28.07.2026

  • 13 С 2 думи

    10 14 Отговор

    До коментар #5 от "А бе,":

    Сега и столичаните ще опитат вкуса на дръвцето като им притопло под дупетата...

    09:39 28.07.2026

  • 14 Баба Ванга

    11 8 Отговор
    Какво беше казала?
    Русия ке ……!

    09:39 28.07.2026

  • 15 Да се пробват с Иран

    17 12 Отговор
    Ама Иран пердаши безпардонно, не пипа с ръкавички като Русия. Само една Иранска атака и от Кииф ще остане само метрото, може би.

    Коментиран от #24, #25

    09:40 28.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Българин

    5 9 Отговор

    До коментар #12 от "Розовото пони зеля":

    От урешника най-притеснени са в във Воронеж и Донецк. Защото Путин обясни, че: "Първо го пробвахме при нас си, за да погледаме какъв е ефекта." Путин на холопите басма не им цепи, това е сигурно!

    09:43 28.07.2026

  • 18 На ден днешен

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "реалистъ":

    В Русия отбелязват Покръстването на руския народ през 988 година по времето на Равноапостол Владимир. Бог да пази всички свои чада!

    09:44 28.07.2026

  • 19 Копеи

    3 4 Отговор

    До коментар #16 от "млад еврас":

    Ти да не пишеш от фронта

    09:44 28.07.2026

  • 20 Правилно

    8 9 Отговор
    Крепостните разбират само от тояга.Те нормално не могат да живеят.

    09:47 28.07.2026

  • 21 Като се върне

    9 6 Отговор
    Киев го НЯМА

    09:47 28.07.2026

  • 22 Нямат край

    7 7 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    09:48 28.07.2026

  • 23 Мишел

    4 2 Отговор
    Град Чехов е на над 80 км от Москва .

    Коментиран от #27

    09:49 28.07.2026

  • 24 Ха ха

    8 8 Отговор

    До коментар #15 от "Да се пробват с Иран":

    Точно украинците ако подпукат Иран, че и на терен, ни чалма, ни бурка ни хиджаб ще остане от тея смешници

    09:49 28.07.2026

  • 25 Те се пробваха

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Да се пробват с Иран":

    В Каспийско море и кВо? Те не са американците да ги жалят .Ще подпукат цялата Персия.

    09:49 28.07.2026

  • 26 Розовото пони Путин🦄

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Розовото пони зеля":

    Зеля не е от отбора на розовите понита. Аз съм лидер на този отбор.🦄🌈😂

    09:52 28.07.2026

  • 27 Миша

    3 4 Отговор

    До коментар #23 от "Мишел":

    Москва отдавна излезе извън МКАД.Пак ти повтарям знам много добре Москва и Подмосковието.Живял съм там за разлика от тебе където си я виждал само по ТВ.

    09:52 28.07.2026

  • 28 Факт

    2 3 Отговор
    Все едно София-Благоевград

    09:53 28.07.2026

  • 29 чичо Кольо

    6 5 Отговор
    Еваларката.Украинците са пичове.

    09:54 28.07.2026

  • 30 Ъъъъх

    11 6 Отговор
    Колко е прозрачен наркомана. Иска да покаже, че е нещо, за да му отпуснат още пари за кока.

    09:55 28.07.2026

  • 31 до Ана

    4 4 Отговор

    До коментар #8 от "Папата":

    Папо, в грешка си чети историята

    09:55 28.07.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 КерПИЧ

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Пич":

    🤡🤡🤡🤡🤡

    09:56 28.07.2026

  • 34 Този луд наркоман

    5 8 Отговор
    Няма ли кой да го спре

    09:56 28.07.2026

  • 35 Аха, Зеления продажник

    7 6 Отговор
    Иска да рапортува че следва плана им и този на Англия да тормози и избива цивилно население, за разлика от Русия, която се цели във военни обекти!!!

    Коментиран от #46

    09:57 28.07.2026

  • 36 Факт

    4 3 Отговор
    В Русия има над 150000 диверсанти внедрени още от 2008 година и сега работят здраво

    09:58 28.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ФАКТ

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "А бе,":

    Май ка ти яде дърво в един ТИР

    10:00 28.07.2026

  • 39 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "няма край":

    Сорос ми каза да се евг.

    10:01 28.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Димяща ушанка

    6 1 Отговор
    Утре влизам в Киев !!!

    10:02 28.07.2026

  • 42 Даа

    4 2 Отговор
    Вече е ежедневие Москва да гори.

    Коментиран от #52

    10:12 28.07.2026

  • 43 СВО МОСКВА

    7 2 Отговор
    ЧЕСТИТО МОСКАВЧАНИ. БЛАГОДАРЕТЕ НА путин!

    10:14 28.07.2026

  • 44 атакували ууукрите

    0 2 Отговор
    с епилираните си розови бузки, хахаха

    10:39 28.07.2026

  • 45 Инна

    2 1 Отговор
    Веднага последваха ответни удари, тъй като руският президент Владимир Путин беше заявил: „Ще отговорим със същото, само че няколко пъти по-мощно.“ Масирани атаки бяха насочени към военни обекти на режима в Киев в Днепропетровска, Одеска, Черниговска, Николаевска, Сумска и Житомирска области, както и към окупираните територии на Херсонска и Запорожка области. Очевидци публикуват снимки и видеоклипове на горящи сгради в Кривой Рог, Николаевска, Сумска и Харков в украинските социални мрежи.

    Телеграм каналът „Хроники на Гераниума“ съобщава за удари по Киев. Балистични ракети може да са поразили голямата подстанция „Киевская“ 750 kV близо до село Макарово. Пет ракети „Гераний“ атакуваха сградите на Киевската ТЕЦ № 5.

    Всякакви неща летяха по украинските морски пристанища. Искандери, „Калибри“, Х-59/Х-69, „Оникси“, „Пакети“, „Герани“ и управляеми авиобомби с различен тонаж. Само имената са спиращи дъха, а това, което се случва там, където всичко това каца, е просто неописуемо.
    „Иличевск, Одеска област — серия от експлозии. Ракетен и безпилотников удар: 6 парцела и 3 Х-59/69“, пише Telegram каналът „Хроники на Герани“. Съдейки по откъслечна информация в украинските социални медии, там всичко гори с ужасяваща интензивност.

    Ескалацията обаче е засегнала не само големи градове с население над милион. Интересен детайл от последните 24 часа е разширяването на ударите на югозапад. Най-новото селище, което се появява в докладите, е село Вилково, разположено дир

    Коментиран от #47

    10:39 28.07.2026

  • 46 руска смешка

    2 2 Отговор

    До коментар #35 от "Аха, Зеления продажник":

    М.да Фашистка русия е добричка..взривява само електроцентрали, язовирни стени,кораби със зърно...

    10:39 28.07.2026

  • 47 Инна

    3 0 Отговор

    До коментар #45 от "Инна":

    Ескалацията обаче е засегнала не само големи градове с население над милион. Интересен детайл от последните 24 часа е разширяването на ударите на югозапад. Най-новото селище, което се появява в докладите, е село Вилково, разположено директно в устието на Дунав. Това е сериозен сигнал, тъй като разширява зоната на контрол и унищожение практически до границата с Румъния. Освен това продължава разчистването на инфраструктурата в Иличевск, където според източници са били използвани високоточни ракети „Оникс“ и безпилотни летателни апарати „Герани“.

    10:40 28.07.2026

  • 48 Пламен

    1 2 Отговор
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    10:41 28.07.2026

  • 49 ХойХой

    3 0 Отговор
    Путин ше ги думне с Лешник и шси седнат на дъ-то.

    10:44 28.07.2026

  • 50 Представете си

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    хиляди въоръжени до зъби да нападнат собствената си Дума, както нападнаха Капитолия. Или милиони бездомни наркомани, спящи под мостовете на Москва, както спят в десетки краварски градове. Или плъхове големи колкото котки в Московското метро, както в Нюйорското. Не можете да си представите, защото това могат да го поемат само краварските промити нещастници, хахахах

    10:48 28.07.2026

  • 51 Европеец

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "2222":

    Какво да кажа освен ,че си прав.... Чудя се, защо и до кога Либералния Путин ще продължава да търпи това унижение и Докога ще държи тия орешници в хангарите....

    10:49 28.07.2026

  • 52 Инна

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Даа":

    Над 390 безпилотни летателни апарата (БЛА) летяха към Московска област от понеделник вечерта до вторник сутринта. Повечето от тях бяха неутрализирани от сили за противовъздушна отбрана в покрайнините, съобщи кметът на Москва Сергей Собянин.

    Кметът добави, че 81 вражески БЛА са били унищожени при приближаването им към Москва.

    В град Чехов в Московска област безпилотен летателен апарат (БЛА) се е разбил в жилищен блок; информация за жертвите се изяснява. Системите за противовъздушна отбрана са унищожили няколко десетки БЛА над Домодедово, Подолск, Раменское и Коломна през нощта, съобщи губернаторът Андрей Воробьов на 28 юли.

    Според Воробьов, друг дрон се е разбил на открито място, причинявайки запалване на гуми. Пожарникари работят на мястото на инцидента.

    Освен това, частна къща се е запалила в село Ваулово, на територията на градинарското общество „Дубрава“. Пожарът е локализиран; по време на инцидента нямаше никой вътре.

    Също така, отломки от дрон са повредили лятна къща в градинарския комплекс „Ромашкино“ в село Дубна. В резултат на инцидента няма пострадали, уточни губернаторът.

    10:51 28.07.2026

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