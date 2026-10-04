Мерц: В Киев три пъти чух сирената за въздушна тревога

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в Киев, че по време на посещението си е чул три пъти сирена за въздушна тревога. Той пристигна в украинската столица на фона на засилени руски атаки срещу града.
„Три пъти чух сирената за въздушна тревога. Но тук получаваме тясна и надеждна подкрепа от германското посолство и украинското правителство, особено в контекста на реалната заплаха“, каза Мерц пред журналисти в Киев.
Канцлерът допълни, че по време на визитата му не се е наложило да търси укритие. Изказването му е направено в деня, в който руските сили отново атакуваха Северния мост в Киев, при което са пострадали хора.
Мерц посети пострадала от удар сграда
По-рано на 4 октомври германският канцлер посети Националната академия на науките в Киев. Сградата е пострадала при руски удар.
Оттам Мерц отправи призив към руския президент Владимир Путин да прекрати атаките срещу Украйна и да покаже готовност за преговори.
Берлин обяви нова помощ за Украйна
В същия ден стана известно, че Германия е подготвила пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро. Новината беше съобщена по време на посещението на Мерц в украинската столица.
Източници: Европейската правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Скоро
Коментиран от #10, #13
18:34 04.10.2026
3 налюдател
Коментиран от #11
18:36 04.10.2026
4 и аз вчера гледах какво става в Киев
18:40 04.10.2026
5 Гласове чува ли
18:44 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Дядо ти я
19:01 04.10.2026
8 Гост
19:10 04.10.2026
9 Аззз
19:10 04.10.2026
10 Хи хи хи хи
До коментар #2 от "Скоро":Няма да имаш достъп до не я за да я врътнеш
19:10 04.10.2026
11 А бе
До коментар #3 от "налюдател":Мерц не е случайно в Киев,нещо замислят със Зеленски.
19:14 04.10.2026
12 театър
Имал бол пари дал
19:14 04.10.2026
13 Чул сирената ..
До коментар #2 от "Скоро":браво, голям мъжага, марш всички немци да гласуват за този герой..
19:17 04.10.2026
14 Що не остана там
Но, топки йок !
19:20 04.10.2026
15 Поредните
19:39 04.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.