Мерц: В Киев три пъти чух сирената за въздушна тревога

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в Киев, че по време на посещението си е чул три пъти сирена за въздушна тревога. Той пристигна в украинската столица на фона на засилени руски атаки срещу града.

„Три пъти чух сирената за въздушна тревога. Но тук получаваме тясна и надеждна подкрепа от германското посолство и украинското правителство, особено в контекста на реалната заплаха“, каза Мерц пред журналисти в Киев.

Канцлерът допълни, че по време на визитата му не се е наложило да търси укритие. Изказването му е направено в деня, в който руските сили отново атакуваха Северния мост в Киев, при което са пострадали хора.

Мерц посети пострадала от удар сграда

По-рано на 4 октомври германският канцлер посети Националната академия на науките в Киев. Сградата е пострадала при руски удар.

Оттам Мерц отправи призив към руския президент Владимир Путин да прекрати атаките срещу Украйна и да покаже готовност за преговори.

Берлин обяви нова помощ за Украйна

В същия ден стана известно, че Германия е подготвила пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро. Новината беше съобщена по време на посещението на Мерц в украинската столица.

Източници: Европейската правда