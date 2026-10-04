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Мерц: В Киев три пъти чух сирената за въздушна тревога
  Тема: Украйна

Мерц: В Киев три пъти чух сирената за въздушна тревога

4 Октомври, 2026 18:30 645 17

  • фридрих мерц-
  • киев-
  • украйна-
  • руски атаки-
  • германска помощ

Германският канцлер посети украинската столица на фона на нови руски атаки и обявения пакет помощ от над 1 млрд. евро.

Мерц: В Киев три пъти чух сирената за въздушна тревога - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в Киев, че по време на посещението си е чул три пъти сирена за въздушна тревога. Той пристигна в украинската столица на фона на засилени руски атаки срещу града.

„Три пъти чух сирената за въздушна тревога. Но тук получаваме тясна и надеждна подкрепа от германското посолство и украинското правителство, особено в контекста на реалната заплаха“, каза Мерц пред журналисти в Киев.

Канцлерът допълни, че по време на визитата му не се е наложило да търси укритие. Изказването му е направено в деня, в който руските сили отново атакуваха Северния мост в Киев, при което са пострадали хора.

Мерц посети пострадала от удар сграда

По-рано на 4 октомври германският канцлер посети Националната академия на науките в Киев. Сградата е пострадала при руски удар.

Оттам Мерц отправи призив към руския президент Владимир Путин да прекрати атаките срещу Украйна и да покаже готовност за преговори.

Берлин обяви нова помощ за Украйна

В същия ден стана известно, че Германия е подготвила пакет помощ за Украйна на стойност над 1 млрд. евро. Новината беше съобщена по време на посещението на Мерц в украинската столица.

Източници: Европейската правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Скоро

    44 1 Отговор
    ще я чуе и в Берлин...

    Коментиран от #10, #13

    18:34 04.10.2026

  • 3 налюдател

    45 0 Отговор
    този е разбрал как дядо му е бягал през руската степ

    Коментиран от #11

    18:36 04.10.2026

  • 4 и аз вчера гледах какво става в Киев

    4 13 Отговор
    Хората пазаруват, Юска предлага три пъти повече артикули, едни хубави комплекси с озеленяване до езерото, ако Русия искаше, досега цялата тази красота нямаше да я има. И искам да поздравя киевчани, защото ми направи, че навсякъде е чисто.

    18:40 04.10.2026

  • 5 Гласове чува ли

    23 0 Отговор
    Да си пие редовно хапчетата.

    18:44 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Дядо ти я

    17 0 Отговор
    е чувал по-често, но и истински самолети е виждал, не като теб...

    19:01 04.10.2026

  • 8 Гост

    14 0 Отговор
    Аааа, и? Колко пъти са асра? Найс, а! Оп, оп...

    19:10 04.10.2026

  • 9 Аззз

    14 0 Отговор
    Що щеш там....

    19:10 04.10.2026

  • 10 Хи хи хи хи

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро":

    Няма да имаш достъп до не я за да я врътнеш

    19:10 04.10.2026

  • 11 А бе

    11 0 Отговор

    До коментар #3 от "налюдател":

    Мерц не е случайно в Киев,нещо замислят със Зеленски.

    19:14 04.10.2026

  • 12 театър

    10 0 Отговор
    Чул сирена,но нищо друго!
    Имал бол пари дал

    19:14 04.10.2026

  • 13 Чул сирената ..

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Скоро":

    браво, голям мъжага, марш всички немци да гласуват за този герой..

    19:17 04.10.2026

  • 14 Що не остана там

    9 0 Отговор
    Направо на амбразурата
    Но, топки йок !

    19:20 04.10.2026

  • 15 Поредните

    7 0 Отговор
    Милиарди, а някои питат защо се удвоиха цените за 4 години. Е откъде ги берат тези милиарди

    19:39 04.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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