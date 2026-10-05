Израел забрани на лидера на британските зелени да влиза в страната

Израел забрани на лидера на британската Зелена партия Зак Полански да влиза на израелска територия, след като членовете на формацията приеха резолюция, определяща ционизма като форма на расизъм. Решението беше обявено след партийна конференция в Брайтън, на която документът получи 1022 гласа „за“ срещу 813 „против“.

С резолюцията Зелената партия се определя като антиционистка. В текста ционизмът е описан като идеология, подкрепяща „етнонационалистическа еврейска държава“, а партията заявява подкрепа за създаването на „единна демократична палестинска държава“ върху територията на цяла историческа Палестина, с Йерусалим за столица.

Документът твърди, че материалното проявление на ционизма включва дехуманизиране, разселване, лишаване от собственост и граждански права, както и унищожаване на палестинци. Резолюцията също така подкрепя правото на палестинците да се съпротивляват на окупацията и настоява ционизмът да бъде третиран „както всяка друга форма на расизъм“.

Израел определи текста като антисемитски

Израелското външно министерство заяви, че резолюцията легитимира „унищожаването на Държавата Израел“. В актуализирано изявление ведомството определи текста като явно антисемитски според определението на Международния алианс за възпоменание на Холокоста, тъй като според него отрича правото на еврейския народ на самоопределение.

„Днес Зелената партия на Великобритания прие резолюция, която приравнява ционизма с расизма, легитимира въоръжената борба срещу Израел и призовава за създаването на палестинска държава от реката до морето, което означава унищожаване на Държавата Израел“, заяви израелското външно министерство.

Критици на това определение твърдят, че то смесва антиционизма с антиеврейските настроения и се използва за определяне на противниците на израелската политика като антисемити.

Полански не е участвал в гласуването

Зак Полански не е присъствал на гласуването. Той е напуснал конференцията след речта си в петък, за да участва в кампания за частични парламентарни избори в Лондон. В съвместно изявление с депутати от партията и свои заместници Полански заяви, че подкрепата за палестинските права не противоречи на правата на еврейския народ.

Резолюцията предизвика разногласия и в ръководството на формацията. Съпредседателят Мотин Али я подкрепи, докато Рейчъл Милуърд определи формулировката като „проблематична“. Еврейски организации критикуваха текста още преди гласуването и го определиха като атака срещу еврейската общност.

Израелската забрана за влизане на Полански е пряко свързана с позицията, приета от партията, макар лидерът ѝ да не е участвал в самото гласуване. Към момента не са посочени допълнителни подробности за срока или обхвата на забраната.

Източници: БНР, БТА