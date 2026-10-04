Израел ликвидира член на елитно подразделение на „Хамас“

Израелската армия съобщи, че е убила Сакр Набил Муса Кайси, когото идентифицира като член на елитното подразделение „Нухба“ на „Хамас“ и директор на турската хуманитарна организация „Дениз Фенери“ в Ивицата Газа. По данни на военните той е участвал в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелските сили посочват, че ударът е бил извършен в района на Хан Юнис в южната част на Газа. Според армията Кайси е бил ликвидиран заради участие в подготовката на атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и заради опити да възстанови военните способности на „Хамас“ в нарушение на прекратяването на огъня.

Палестински медицински източници съобщават за удар по автомобил край Дейр ал Балах в централната част на анклава. При него е загинал един човек, идентифициран като директора на „Дениз Фенери“ в Газа, а около 10 души са били ранени. В първоначалната информация на агенция ЕФЕ не е било уточнено дали Кайси е бил целта, но по-късно израелската армия е потвърдила, че операцията е била насочена срещу него.

Какво твърди израелската армия

Военните заявяват, че Кайси е използвал позицията си в „Дениз Фенери“, за да наема бойци и да осигурява финансова подкрепа за членове на „Хамас“. Армията твърди още, че организацията и нейни ръководни фигури представят дейността си като хуманитарна, но всъщност насърчават набирането на средства за групировката.

„Това представлява цинична експлоатация на хуманитарната сфера в подкрепа на терористична дейност“, заявяват израелските военни.

Според Израел Кайси е бил част от силите на „Нухба“, които са проникнали на израелска територия по време на атаката на 7 октомври 2023 г. Твърденията за ролята му в нападението и за финансовата му дейност не са независимо потвърдени в публикуваните до момента съобщения. „Хамас“ не е представил публична реакция, която да потвърди или отхвърли израелската версия.

Турската организация „Дениз Фенери“ публично се представя като структура за хуманитарна помощ и дейности в подкрепа на населението на Газа. Ударът срещу нейния ръководител в анклава добавя ново напрежение около ролята на неправителствените организации и обвиненията на Израел, че част от тях са използвани за подпомагане на „Хамас“.

Източници: Таймс ъв Израел, ЕФЕ, Израел Нешънъл Нюз