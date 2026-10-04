Новини
Свят »
Израел »
Израел ликвидира член на елитно подразделение на „Хамас“
  Тема: Бъдещето на Газа

Израел ликвидира член на елитно подразделение на „Хамас“

4 Октомври, 2026 21:02 607 6

  • израел-
  • хамас-
  • ивицата газа-
  • дениз фенери-
  • 7 октомври 2023

Израелската армия твърди, че Сакр Кайси е участвал в нападението от 7 октомври 2023 г. и е подпомагал бойната дейност на групировката.

Израел ликвидира член на елитно подразделение на „Хамас“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелската армия съобщи, че е убила Сакр Набил Муса Кайси, когото идентифицира като член на елитното подразделение „Нухба“ на „Хамас“ и директор на турската хуманитарна организация „Дениз Фенери“ в Ивицата Газа. По данни на военните той е участвал в нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

Израелските сили посочват, че ударът е бил извършен в района на Хан Юнис в южната част на Газа. Според армията Кайси е бил ликвидиран заради участие в подготовката на атаки срещу израелски военнослужещи и цивилни, както и заради опити да възстанови военните способности на „Хамас“ в нарушение на прекратяването на огъня.

Палестински медицински източници съобщават за удар по автомобил край Дейр ал Балах в централната част на анклава. При него е загинал един човек, идентифициран като директора на „Дениз Фенери“ в Газа, а около 10 души са били ранени. В първоначалната информация на агенция ЕФЕ не е било уточнено дали Кайси е бил целта, но по-късно израелската армия е потвърдила, че операцията е била насочена срещу него.

Какво твърди израелската армия

Военните заявяват, че Кайси е използвал позицията си в „Дениз Фенери“, за да наема бойци и да осигурява финансова подкрепа за членове на „Хамас“. Армията твърди още, че организацията и нейни ръководни фигури представят дейността си като хуманитарна, но всъщност насърчават набирането на средства за групировката.

„Това представлява цинична експлоатация на хуманитарната сфера в подкрепа на терористична дейност“, заявяват израелските военни.

Според Израел Кайси е бил част от силите на „Нухба“, които са проникнали на израелска територия по време на атаката на 7 октомври 2023 г. Твърденията за ролята му в нападението и за финансовата му дейност не са независимо потвърдени в публикуваните до момента съобщения. „Хамас“ не е представил публична реакция, която да потвърди или отхвърли израелската версия.

Турската организация „Дениз Фенери“ публично се представя като структура за хуманитарна помощ и дейности в подкрепа на населението на Газа. Ударът срещу нейния ръководител в анклава добавя ново напрежение около ролята на неправителствените организации и обвиненията на Израел, че част от тях са използвани за подпомагане на „Хамас“.

Източници: Таймс ъв Израел, ЕФЕ, Израел Нешънъл Нюз


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ротшилд

    3 3 Отговор
    Четете нашите свободни медии

    21:08 04.10.2026

  • 2 Цецо

    1 2 Отговор
    Не тр ии съединител

    21:09 04.10.2026

  • 3 Пич

    4 4 Отговор
    Много странно!!! Хамаз сигурно се състои само от елитни командири, защото Израел само такива избива!? Сигурно и жените и децата са някакви елитни спецчасти наГаза!

    Коментиран от #5

    21:10 04.10.2026

  • 4 Слава ВЕЛИК ИЗРАЕЛ

    4 2 Отговор
    Всички про кремльовски фашаги на Ко ле не

    21:26 04.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Няма лабаво!

    1 0 Отговор
    Израел удря здраво!

    22:01 04.10.2026