Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Директорът на ФБР Каш Пател се сгоди за кънтри певица
  Тема: Известни личности

Директорът на ФБР Каш Пател се сгоди за кънтри певица

5 Октомври, 2026 05:09, обновена 5 Октомври, 2026 05:10 422 0

  • каш пател-
  • алексис уилкинс-
  • фбр-
  • годеж-
  • съединени щати

Алексис Уилкинс показа годежния си пръстен в обща снимка с Пател. РБК съобщи за брак, но Асошиейтед прес описва събитието като годеж.

Директорът на ФБР Каш Пател се сгоди за кънтри певица - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри певицата Алексис Уилкинс са се сгодили. Уилкинс обяви новината със снимка, на която е застанала до Пател и показва пръстена на лявата си ръка.

„Взехме закона в свои ръце“, написа тя. Пател сподели публикацията и отговори с емоджита със сърце и годежен пръстен. Асошиейтед прес описва събитието като годеж, а не като вече сключен брак.

По-рано РБК съобщи, че двамата са сключили брак. В публикацията на американската агенция обаче става дума за годеж, а дата за сватба не е посочена.

Връзката им започва преди назначаването на Пател

Каш Пател е на 46 години, а Алексис Уилкинс е на 27. Двамата са във връзка от преди Пател да поеме ръководството на ФБР през 2025 г. Уилкинс присъства на церемонията по встъпването му в длъжност.

Уилкинс е кънтри певица и политически коментатор. Тя издава дебютния си албум през 2023 г. Пател стана директор на ФБР през февруари 2025 г., след като кандидатурата му беше одобрена от Сената.

Новината за годежа идва на фона на засиленото обществено внимание към личния живот на директора на ФБР и пътуванията му с държавни самолети. Асошиейтед прес припомня, че Пател е бил критикуван за използването на самолет на ФБР при пътуване до Пенсилвания, където Уилкинс е изпълнявала националния химн на спортно събитие.

Източници: РБК


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ