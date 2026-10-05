Директорът на ФБР Каш Пател се сгоди за кънтри певица

Директорът на ФБР Каш Пател и кънтри певицата Алексис Уилкинс са се сгодили. Уилкинс обяви новината със снимка, на която е застанала до Пател и показва пръстена на лявата си ръка.
„Взехме закона в свои ръце“, написа тя. Пател сподели публикацията и отговори с емоджита със сърце и годежен пръстен. Асошиейтед прес описва събитието като годеж, а не като вече сключен брак.
По-рано РБК съобщи, че двамата са сключили брак. В публикацията на американската агенция обаче става дума за годеж, а дата за сватба не е посочена.
Връзката им започва преди назначаването на Пател
Каш Пател е на 46 години, а Алексис Уилкинс е на 27. Двамата са във връзка от преди Пател да поеме ръководството на ФБР през 2025 г. Уилкинс присъства на церемонията по встъпването му в длъжност.
Уилкинс е кънтри певица и политически коментатор. Тя издава дебютния си албум през 2023 г. Пател стана директор на ФБР през февруари 2025 г., след като кандидатурата му беше одобрена от Сената.
Новината за годежа идва на фона на засиленото обществено внимание към личния живот на директора на ФБР и пътуванията му с държавни самолети. Асошиейтед прес припомня, че Пател е бил критикуван за използването на самолет на ФБР при пътуване до Пенсилвания, където Уилкинс е изпълнявала националния химн на спортно събитие.
Източници: РБК
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