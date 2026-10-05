Двама убити и 35 ранени при стрелба в Джорджия

Двама души загинаха, а 35 бяха ранени при стрелба по време на квартално улично събиране във Виена, щата Джорджия. Инцидентът е станал около 1:25 часа местно време на 4 октомври, съобщи Бюрото за разследвания на Джорджия.

Заместници на шерифа на окръг Дули са патрулирали в района, когато са чули изстрелите. По предварителни данни стрелбата е започнала от района на 900-ия блок на „Пайн стрийт“. При пристигането си служителите са открили няколко простреляни души, а двама мъже на 20 и 23 години са били намерени мъртви в района на 600-ия блок на същата улица.

Пострадалите са откарани в няколко регионални болници. Властите не са уточнили колко от 35-те ранени са получили огнестрелни рани, нито каква е тежестта на травмите им. По данни на местните власти на мястото е имало над 1000 души, а са били произведени повече от 50 изстрела на поне две места, разделени от около един квартал.

„Хората бяха във всички посоки“, каза шерифът на окръг Дули Крейг Пийви, описвайки хаоса след началото на стрелбата.

Събирането е било организирано през уикенда, свързан със среща на випускници от гимназията в окръг Дули. Училищната система обаче уточни, че партито не е било училищно събитие. Учебните занятия са били планирани да се проведат, като са били предвидени допълнителни мерки за сигурност.

Разследването продължава

Бюрото за разследвания на Джорджия работи по случая по искане на шерифската служба на окръг Дули. Аутопсиите на двамата загинали ще бъдат извършени от медицинската служба на бюрото.

Към последно съобщените данни няма задържан или публично посочен заподозрян. Не е обявен и мотив за стрелбата. Разследването продължава, а властите призовават хората с информация да се свържат с регионалния офис на Бюрото за разследвания в Пери.