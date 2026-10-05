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Никушор Дан търси нов премиер след провала на Мурешан
  Тема: Избори

Никушор Дан търси нов премиер след провала на Мурешан

5 Октомври, 2026 06:12 624 2

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Румънският президент събира парламентарно представените партии за нов кръг преговори. Очаква се след срещите да бъде обявена поредната номинация за министър-председател.

Никушор Дан търси нов премиер след провала на Мурешан - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Румънският президент Никушор Дан свиква нови консултации с парламентарно представените политически сили в опит да намери изход от продължаващата политическа криза и да номинира кандидат за министър-председател. Срещите ще се проведат в двореца „Котрочени“ в Букурещ и започват в 14:00 часа местно и българско време. Всяка делегация ще разполага с 30 минути за разговори с държавния глава.

Новият кръг от преговори идва след отхвърлянето на проектокабинета на Зигфрид Мурешан. Предложеното от него правителство е получило 182 гласа „за“ при необходими минимум 233, с което парламентът не му е дал вот на доверие. След края на консултациите се очаква Никушор Дан да обяви новата си номинация за премиер.

Партиите ще разговарят по ред

Първа при президента ще влезе Социалдемократическата партия. След нея са насрочени срещи с Алианса за обединение на румънците, Национално-либералната партия и Съюза за спасение на Румъния.

В графика са включени още Демократичният съюз на унгарците в Румъния, парламентарната група на националните малцинства, SOS Румъния и Партията на младите хора. Следват парламентарните групи „Обединени за Румъния“ и „МИР - Румъния на първо място“, а последни ще разговарят независимите сенатори и депутати.

Президентът отхвърля предсрочни избори

„В политиката и за формирането на мнозинство е нужен консенсус. Необходимо е всяка партия да отстъпи от позициите си, за да постигнем стабилност“, заяви Никушор Дан миналата седмица.

Държавният глава изключи възможността за предсрочни избори. По думите му Румъния не може да си позволи финансови рискове пред международните кредитори или забавяне на актуализацията на бюджета. Той посочи и че социологическите проучвания не показват съществена промяна в политическото статукво, което би принудило същите партии отново да преговарят.

Политическата криза в страната продължава близо пет месеца. Правителството на лидера на либералите Илие Боложан беше свалено през май с вот на недоверие, подкрепен от Социалдемократическата партия и Алианса за обединение на румънците.

До момента Никушор Дан е номинирал трима кандидати за премиер. Двама от тях са били отхвърлени от парламента, а един е върнал мандата си, преди да се стигне до гласуване.

Източници: БТА


Румъния
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наистина

    5 0 Отговор
    Гюрчо е нашия Никушор !

    06:20 05.10.2026

  • 2 Тико

    5 0 Отговор
    Няма какво да търси! Калин Джорджеску е в ареста. Направо да го назначава и да се приключва тая драма.

    07:08 05.10.2026

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