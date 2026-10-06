Тръмп предрече, че New York Times ще бъде закрит

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че The New York Times ще бъде принуден да прекрати съществуването си в недалечно бъдеще. Той определи евентуалното закриване на вестника като „велик ден за Америка“.

„Някой ден в недалечното бъдеще The Times ще бъде принуден да затвори мръсните си врати и това ще бъде велик ден за Америка!“, написа Тръмп в Truth Social. Изявлението е част от поредната му атака срещу изданието и негови журналисти.

Поводът е публикация за митинг на президента

Тръмп реагира на материал за посещаемостта на негов митинг в Алабама, като погрешно свърза публикацията със събитие в Охайо. Той заяви, че на неговите прояви няма празни места и че интересът към тях е по-голям от всякога.

В отделно послание президентът обвини вестника, че е публикувал снимка на фасадата на неговия комплекс Trump National Doral край Маями, обработена така, че сградата да изглежда „мръсна“ и занемарена. Тръмп нарече The New York Times „корумпирано издание“ и заяви, че показателите му са спаднали заради липса на доверие.

Той отправи и лични нападки към журналистите Питър Бейкър и Маги Хабърман, като ги определи като „третокласни репортери“. Изявленията са оценки на президента, а не потвърдени данни за финансовото състояние или бъдещето на вестника.

Поредна ескалация в конфликта с медиите

Няма публично съобщение, че The New York Times планира да прекрати дейността си. Прогнозата за закриването е направена лично от Тръмп, без посочени финансови документи или друго доказателство, което да потвърждава подобен сценарий.

Сблъсъкът между президента и американски медии се изостри през септември. Тогава администрацията му забрани на CNN, MS NOW и Politico достъп до Белия дом, а журналистите на трите медии загубиха акредитациите си. Associated Press определи хода като значителна ескалация в конфликта на Тръмп с медиите.

Новото изявление срещу The New York Times засега остава политическа атака и лична прогноза на американския президент, а не обявено решение за закриване на изданието.

Източници: mediaite.com, thewrap.com, apnews.com