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Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев

Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев

6 Ноември, 2026 13:56 1 748 59

  • урсула фон дер лaйен-
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В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция

Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Варна във вторник следващата седмица, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен, предаде БТА.

По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черно море, като програмата ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ. Там тя ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.


Белгия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    20 19 Отговор
    Ще се реши на тази среща ще има ли ядене за българския пенсионер през следващите години или не.катп гледам колко е умен другаря радев съм песимист относно възнаграждението на българските ждуни.

    Коментиран от #15, #33, #42

    13:57 06.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Чиба вещицата от България!

    67 5 Отговор
    Чиба!

    13:59 06.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Епщайн

    57 5 Отговор
    На протест срещу Урсула и "ценностите" им

    14:02 06.11.2026

  • 9 Не иде за добро

    55 4 Отговор
    Грам вяра и нямам на тази вещица

    14:02 06.11.2026

  • 10 Сега ще ти върне пластмасовите

    2 15 Отговор

    До коментар #2 от "ЕСССР":

    За да ти служат вовека в задгробния живот.

    Коментиран от #27

    14:02 06.11.2026

  • 11 Ковид 19

    33 1 Отговор
    се завръща с пфайзерката

    14:02 06.11.2026

  • 12 хехе

    41 1 Отговор
    Само да не се обадят, че в самолета има бомба, че голям майтап ще стане.

    14:02 06.11.2026

  • 13 🦉🦉🦉🦉

    37 2 Отговор
    Каква Европейска комисия бе 🤔❗
    Тя НЯМА правомощия над ПО-ГОЛЯМАТА част от Европа❗
    Това си е една Комисия на ЕсеС❗

    14:03 06.11.2026

  • 14 гост

    1 5 Отговор
    интересно

    14:04 06.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 имаш се за умен а си про

    29 1 Отговор

    До коментар #7 от "Баба Иванца":

    ст като овчарска гега .а колкото до урсула няма работа в България

    14:05 06.11.2026

  • 17 Майчице свята

    14 6 Отговор
    Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев!

    Голямо ромбане ще падне! Румене ромбай и се не бой! С теб сме! Тя е шлахетна, като певицата Дара на Евровизия!
    Румене, Урсула фон дер Лайен като роди варненче, в бъдеще ще гласуваме за него да стане Президенче на България! Давай Румене! Напред, на коне Юнаци Български!

    Коментиран от #19

    14:05 06.11.2026

  • 18 стоян георгиев

    5 26 Отговор

    До коментар #15 от "Млад еврас":

    Не и пука верно.на никой не му пука за предателите.само че българския фен на путин много харесва евро .

    Коментиран от #20, #23, #25, #32, #41

    14:07 06.11.2026

  • 19 Тя вече

    24 4 Отговор

    До коментар #17 от "Майчице свята":

    Пресъхнал кладенец! Освен да я пуснат на неопитни моряци да се учат от аристокрацията, все пак е фон...

    14:08 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 дано да

    19 2 Отговор
    и се разбии фърчопланина на файзъркътъ

    14:12 06.11.2026

  • 22 протест

    27 4 Отговор
    тази е за хубав протест с развалени яйца и брюкселско зеле..

    14:12 06.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Соваж бейби

    28 4 Отговор
    Няма ли да и спретнете някой протест на баба Яга ,ако може и по едно паве вместо цветя ?

    14:13 06.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Пич

    15 4 Отговор
    Леле.......как ми се иска да съм на тоз купон!
    Тъпата, и военния - ще бъде чутовно!!!

    14:15 06.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Маг Минчо

    16 4 Отговор
    Трябва на Румбата да му направя дистанционно силна защита против вещици и вампири !

    Коментиран от #31

    14:15 06.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Млад еврас

    16 2 Отговор
    То никой никъде не се среща с тва същество, та си е избрало Радев, че няма как да откаже, скоро не е правило някоя евраска седянка, то и на седянките и вече не искат да ходят.

    14:17 06.11.2026

  • 31 Да изяде

    17 1 Отговор

    До коментар #28 от "Маг Минчо":

    Едно шкембе с много чесън и две бири..

    Коментиран от #35

    14:17 06.11.2026

  • 32 ивайло

    10 0 Отговор

    До коментар #18 от "стоян георгиев":

    На пазвантите незавършили 8ми клас и работещи на 12часови смени на соларни паркове им се отнема думата .

    14:18 06.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 стоян георгиев

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "ти мразиш Русия и руснаците":

    що само в задния двор бе миши .парата прави борбата .винаги съм готов за екшън ...хахах .

    14:28 06.11.2026

  • 39 Зеления чорап ще ходи при акушерка та да

    5 7 Отговор
    Ражда пари за урко фашистите

    14:28 06.11.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Урсула няма да отпусне на нас

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    но ще задължи Радев да изплаща максимални помощи за камилари и украинци. Не се интересува от теб че я подкрепяш , тя обича тези за които говоря.

    14:29 06.11.2026

  • 43 Тая

    8 2 Отговор
    ще запали колонията...

    14:34 06.11.2026

  • 44 вярвам, че

    17 4 Отговор
    варненци ще посрещнат подобаващо този ва.мпир, който идва, за да провери готовността на военноморския ни флот за бойни действия срещу Русия. За хубаво не идва в.ампира.

    Коментиран от #51, #57

    14:36 06.11.2026

  • 45 УдоМача

    11 2 Отговор
    Добре, че не идва в Бургас да ни омърси тая мърла. Ако беше тук щеше да има няколко сурови яйца от мен!

    14:36 06.11.2026

  • 46 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Ха ха ха Урсула ще ходи в малката Москва:)

    14:43 06.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Яйца и домати

    10 2 Отговор
    Тоя спаруженяк за чий идва тук?
    Радев, предателю, какво прави това чудовище в нашето военноморско училище?
    Пак обикаля да проси за Украйна!
    Вън.

    14:50 06.11.2026

  • 49 Самолетът и ще кацне

    6 1 Отговор
    В Одеса

    14:53 06.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Нали

    4 3 Отговор

    До коментар #44 от "вярвам, че":

    радеф ще копа дъното при Варна, за да могат дълбокогазещите бойни кораби да акустират безпроблемно. Все пак, война подготвят, ама пак на наша територия.

    14:58 06.11.2026

  • 52 вън тая змия

    8 2 Отговор
    цяла варна да излезе да я оплюе тая усойница, виновна за бедите на цяла Европа.

    15:08 06.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Истината

    3 1 Отговор
    От вътрешни хора знам, че Фон Дер Лайен идва за да връчи акредитивните документи за Йотова и Радев, да ходят да измолят мир от путин.

    15:10 06.11.2026

  • 55 МИРКО

    1 1 Отговор
    Нали сме за мир,какво значение има всичко останало?Важнито е да си за мир,нищо че няма един кораб да разтоварва и да товари на пристанището във Варна.От този мир хиляди варненци остават без работа.Вън син чорап!

    15:17 06.11.2026

  • 56 🦉🦉🦉🦉

    1 1 Отговор
    таА Хищна Хиена сигурно още помни как БорисOF я вкарА вместо през Парадния вход във ВМЗ Сопот, през една полянка😀😀😀

    15:21 06.11.2026

  • 57 И аз силно

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "вярвам, че":

    Се надявам на Варна да покаже на това недоразумение колко е нежелана и обичана!!!

    15:23 06.11.2026

  • 58 буммм и чао

    0 0 Отговор
    сега е момента да и светнат масълцето

    15:30 06.11.2026

  • 59 Дърта смрад

    0 0 Отговор
    Дано първата истинска бомба да е в нейният самолет и да се взриви при излитане!

    15:30 06.11.2026

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