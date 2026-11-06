Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев!

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Варна във вторник следващата седмица, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".

Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен, предаде БТА.

По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черно море, като програмата ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ. Там тя ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.

В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.