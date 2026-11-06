Варна посреща Урсула фон дер Лайен: важна среща с Румен Радев!

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще посети Варна във вторник следващата седмица, където ще се срещне с премиера Румен Радев и ще посети Висшето военноморско училище "Никола Вапцаров".
Това съобщи говорител на комисията на пресконференция при представянето на седмичната програма на Фон дер Лайен, предаде БТА.
По думите на говорителя Фон дер Лайен ще бъде на мисия в района на Черно море, като програмата ще започне в понеделник с пътуване до Букурещ. Там тя ще разговаря с румънския президент Никушор Дан и премиера Лука Никулеску.
В сряда Фон дер Лайен ще участва в конференция за изменението на климата, организирана от ООН в Турция.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 стоян георгиев
Коментиран от #15, #33, #42
13:57 06.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
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4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Чиба вещицата от България!
13:59 06.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Епщайн
14:02 06.11.2026
9 Не иде за добро
14:02 06.11.2026
10 Сега ще ти върне пластмасовите
До коментар #2 от "ЕСССР":За да ти служат вовека в задгробния живот.
Коментиран от #27
14:02 06.11.2026
11 Ковид 19
14:02 06.11.2026
12 хехе
14:02 06.11.2026
13 🦉🦉🦉🦉
Тя НЯМА правомощия над ПО-ГОЛЯМАТА част от Европа❗
Това си е една Комисия на ЕсеС❗
14:03 06.11.2026
14 гост
14:04 06.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 имаш се за умен а си про
До коментар #7 от "Баба Иванца":ст като овчарска гега .а колкото до урсула няма работа в България
14:05 06.11.2026
17 Майчице свята
Голямо ромбане ще падне! Румене ромбай и се не бой! С теб сме! Тя е шлахетна, като певицата Дара на Евровизия!
Румене, Урсула фон дер Лайен като роди варненче, в бъдеще ще гласуваме за него да стане Президенче на България! Давай Румене! Напред, на коне Юнаци Български!
Коментиран от #19
14:05 06.11.2026
18 стоян георгиев
До коментар #15 от "Млад еврас":Не и пука верно.на никой не му пука за предателите.само че българския фен на путин много харесва евро .
Коментиран от #20, #23, #25, #32, #41
14:07 06.11.2026
19 Тя вече
До коментар #17 от "Майчице свята":Пресъхнал кладенец! Освен да я пуснат на неопитни моряци да се учат от аристокрацията, все пак е фон...
14:08 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 дано да
14:12 06.11.2026
22 протест
14:12 06.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Соваж бейби
14:13 06.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Пич
Тъпата, и военния - ще бъде чутовно!!!
14:15 06.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Маг Минчо
Коментиран от #31
14:15 06.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Млад еврас
14:17 06.11.2026
31 Да изяде
До коментар #28 от "Маг Минчо":Едно шкембе с много чесън и две бири..
Коментиран от #35
14:17 06.11.2026
32 ивайло
До коментар #18 от "стоян георгиев":На пазвантите незавършили 8ми клас и работещи на 12часови смени на соларни паркове им се отнема думата .
14:18 06.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 стоян георгиев
До коментар #23 от "ти мразиш Русия и руснаците":що само в задния двор бе миши .парата прави борбата .винаги съм готов за екшън ...хахах .
14:28 06.11.2026
39 Зеления чорап ще ходи при акушерка та да
14:28 06.11.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Урсула няма да отпусне на нас
До коментар #1 от "стоян георгиев":но ще задължи Радев да изплаща максимални помощи за камилари и украинци. Не се интересува от теб че я подкрепяш , тя обича тези за които говоря.
14:29 06.11.2026
43 Тая
14:34 06.11.2026
44 вярвам, че
Коментиран от #51, #57
14:36 06.11.2026
45 УдоМача
14:36 06.11.2026
46 Атина Палада
14:43 06.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Яйца и домати
Радев, предателю, какво прави това чудовище в нашето военноморско училище?
Пак обикаля да проси за Украйна!
Вън.
14:50 06.11.2026
49 Самолетът и ще кацне
14:53 06.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Нали
До коментар #44 от "вярвам, че":радеф ще копа дъното при Варна, за да могат дълбокогазещите бойни кораби да акустират безпроблемно. Все пак, война подготвят, ама пак на наша територия.
14:58 06.11.2026
52 вън тая змия
15:08 06.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Истината
15:10 06.11.2026
55 МИРКО
15:17 06.11.2026
56 🦉🦉🦉🦉
15:21 06.11.2026
57 И аз силно
До коментар #44 от "вярвам, че":Се надявам на Варна да покаже на това недоразумение колко е нежелана и обичана!!!
15:23 06.11.2026
58 буммм и чао
15:30 06.11.2026
59 Дърта смрад
15:30 06.11.2026