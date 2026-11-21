Времето в събота, 21 ноември, ще бъде променливо и ветровито, с валежи на места. Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните – между 15° и 20°. В София се очакват около 6° сутринта и около 15° през деня.

„През почивните дни времето ще остане доста динамично, ветровито, с променлива облачност“, съобщава Националният институт по метеорология и хидрология. Вятърът ще се промени от югозападен към северозападен, като в Източна България и северно от планините временно ще бъде силен и поривист. В Дунавската равнина той ще се усилва. Съществени количества валежи не се очакват.

Дъжд по Черноморието и сняг в планините

През нощта срещу събота ще превалява дъжд главно в северните и източните райони. През деня валежи ще има предимно в планинските, западните и южните части на страната. Над планините облачността ще бъде по-често значителна, а над 1800 метра дъждът ще преминава в сняг. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 1°.

По Черноморието преди обяд ще има по-значителна облачност и на много места ще вали дъжд. Следобед облачността ще намалее и ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат между 16° и 17°, температурата на морската вода – от 13° до 15°, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Източници: bta.bg