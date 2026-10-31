Един убит и шестима ранени при стрелба в Калифорния

Един човек е убит, а шестима са ранени при стрелба в магазин за стоки за Хелоуин в град Феърфийлд, щата Калифорния. Инцидентът е станал малко преди 20:30 часа местно време в търговски център на около 80 километра североизточно от Сан Франциско, съобщи полицията, цитирана от Франс прес.

„Седем души са били улучени от куршуми при стрелбата, като един е починал, а останалите са настанени в болница. Трима от тях остават в тежко състояние“, заяви началникът на полицията във Феърфийлд Дан Маршал.

Полицията все още не е идентифицирала извършителя. Не са съобщени данни за задържан или за мотивите за стрелбата. Обстоятелствата около нападението се изясняват, а разследването продължава.

Пострадалите са откарани в болница. Самоличността на загиналия и на ранените не е оповестена.

Източници: bta.bg, apnews.com