Турски съд забрани продажбата на нова книга, написана от отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Турски съд постанови пълна забрана за разпространяване и продажба на нова книга, написана от отстранения от длъжност и намиращ се в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

В решението на съда, което е публикувано на 27 август, се посочва, че забраната се отнася до книгата „Народът е моят свидетел“ („Millet Şahidimdir”), в която е изложена защитата на Имамоглу по течащия съдебен процес срещу него и още 414 обвиняеми.

В рамките на процеса Имамоглу е обвинен в създаване на организирана престъпна група, корупция, некоректни практики, даване на подкупи и редица други престъпления, като турската прокуратура иска до 2352 години затвор за него и по-малки присъди за десетките му предполагаеми съучастници.

Планираното издаване на книгата е отговор на по-ранен отказ на съда да разгледа защитата на Имамоглу в рамките на течащия съдебен процес срещу него. След обявяването на съдебното постановление Имамоглу съобщи в социалните мрежи, че полицейски екипи са влезли в печатницата, където е подготвяна новата му книга и са иззели всички екземпляри, напечатани до момента. „Няма да се откажа, няма да мълча и няма да се предам“, написа Имамоглу в своя публикация по темата, добавяйки, че милиони ще прочетат неговата книга.

Лидерът на турската опозиционна „Нова партия“ Йозгюр Йозел също реагира на забраната, като обвини управляващите в Турция в опит за скриване на защитата на Имамоглу от обществеността и отправи повторен призив процесът срещу Имамоглу да бъде излъчван на живо по турската телевизия.