Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Турция »
Турски съд забрани продажбата на нова книга, написана от отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

Турски съд забрани продажбата на нова книга, написана от отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу

31 Август, 2026 12:33 633 3

  • екрем имамоглу-
  • книга-
  • реджеп ердоган-
  • турция-
  • истанбул

В решението на съда, което е публикувано на 27 август, се посочва, че забраната се отнася до книгата „Народът е моят свидетел“

Турски съд забрани продажбата на нова книга, написана от отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турски съд постанови пълна забрана за разпространяване и продажба на нова книга, написана от отстранения от длъжност и намиращ се в затвора кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, съобщи сайтът „Търкиш минит“, цитиран от БТА.

В решението на съда, което е публикувано на 27 август, се посочва, че забраната се отнася до книгата „Народът е моят свидетел“ („Millet Şahidimdir”), в която е изложена защитата на Имамоглу по течащия съдебен процес срещу него и още 414 обвиняеми.

В рамките на процеса Имамоглу е обвинен в създаване на организирана престъпна група, корупция, некоректни практики, даване на подкупи и редица други престъпления, като турската прокуратура иска до 2352 години затвор за него и по-малки присъди за десетките му предполагаеми съучастници.

Планираното издаване на книгата е отговор на по-ранен отказ на съда да разгледа защитата на Имамоглу в рамките на течащия съдебен процес срещу него. След обявяването на съдебното постановление Имамоглу съобщи в социалните мрежи, че полицейски екипи са влезли в печатницата, където е подготвяна новата му книга и са иззели всички екземпляри, напечатани до момента. „Няма да се откажа, няма да мълча и няма да се предам“, написа Имамоглу в своя публикация по темата, добавяйки, че милиони ще прочетат неговата книга.

Лидерът на турската опозиционна „Нова партия“ Йозгюр Йозел също реагира на забраната, като обвини управляващите в Турция в опит за скриване на защитата на Имамоглу от обществеността и отправи повторен призив процесът срещу Имамоглу да бъде излъчван на живо по турската телевизия.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    6 4 Отговор
    Султана знае какво прави..! Ако се съюзи със западните кърлежи на практика Турция ще бъде ограбена..!

    12:39 31.08.2026

  • 2 Хааххх

    1 0 Отговор
    ИИ гой слоп книга,хаби хартия само

    12:39 31.08.2026

  • 3 Сър Пичук

    5 2 Отговор
    Аматьори! Какво е това да забраниш една опозиционна книга? Истински ред и справедливост ще настане, когато недоволните от управлението почнат да скачат от високите етажи, а опозицията не смее да се изкаже против. И когато президентът определя кои да назначи за опозиция. Ердоган много има да се учи от Вовата.

    12:43 31.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания