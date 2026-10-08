Ердоган и Путин обсъдиха Черно море, САЩ задълбочават съюза с Гърция

Сигурността в Черно море, войната в Украйна и укрепването на съюзническите отношения в региона бяха сред водещите теми в два дипломатически разговора в сряда. Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обсъди по телефона с руския си колега Владимир Путин отношенията между Турция и Русия, докато в Атина държавният секретар на САЩ Марко Рубио и гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис договориха нови мерки в областта на сигурността и енергетиката.

Ердоган е подчертал значението на усилията за осигуряване на безопасно корабоплаване в Черно море. Турският президент е заявил също, че Анкара е готова да допринесе за инициативи, насочени към започване на преки контакти между Русия и Украйна.

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По време на разговора Ердоган е поздравил Путин за рождения му ден, както и за успеха на партията му на изборите за Държавната дума. Според съобщението на Дирекцията по комуникации към турското президентство двамата са обсъдили и регионални, и глобални въпроси.

Вашингтон и Атина разширяват сътрудничеството

В Атина Марко Рубио и Йоргос Герапетритис обявиха, че САЩ и Гърция ще подпишат нов меморандум за обмен на информация между правоохранителните органи. Документът е насочен към противодействие на тероризма и престъпните организации.

„Не искаме при никакви обстоятелства да видим родното място на Запада застрашено от лоши решения, бездействие и неспособност да се посрещнат предизвикателствата“, заяви Марко Рубио.

Американският държавен секретар определи Гърция като важен и силен съюзник в НАТО. Той заяви, че съюзът между двете страни е „източник на стабилност в нестабилен свят“ и подчерта общото им разбиране за заплахите пред обществата им.

Рубио посочи, че Гърция вече отделя 3,5% от брутния си вътрешен продукт за основна отбрана и е на път да изпълни ангажимента за 5% от БВП. По думите му европейските държави трябва да поемат по-голям дял от отговорността за сигурността на континента, а Гърция вече прави това.

Енергетика, бази и военни способности

Герапетритис заяви, че стратегическият диалог със САЩ укрепва регионалната стабилност. Той определи Вертикалния коридор като основен маршрут за транспортиране на американски втечнен природен газ към Европа и посочи, че гръцкият търговски флот превозва една четвърт от американския LNG.

Гръцкият външен министър посочи базите в Суда и Александруполис като важна част от американското стратегическо присъствие в региона. Той отбеляза и модернизирането на гръцките F-16 до версия Viper, както и интегрирането на изтребителите F-35 като елементи от отбранителното партньорство.

На срещата са обсъдени още Близкият изток, Украйна, ситуацията в Субсахарска Африка, сигурността и свободата на корабоплаването. Вашингтон и Атина планират да задълбочат сътрудничеството в нововъзникващите технологии, да разширят вноса на американски LNG и да изградят нови газови и електрически връзки.

Гърция и САЩ работят и по ограничаване на трафика на антики към Съединените щати, който според Рубио финансира престъпни организации и нанася щети на американския пазар на изкуство.

Източници: bta.bg