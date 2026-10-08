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Стачка в Испания след смъртта на жената, изгонена от дома си
  Тема: Недвижими имоти

Стачка в Испания след смъртта на жената, изгонена от дома си

8 Октомври, 2026 03:53 643 0

  • испания-
  • жилищна криза-
  • марикармен абаскал-
  • профсъюзи-
  • стачка

Най-големите профсъюзи насрочиха протест за 11 ноември заради жилищната криза и заплатите. Случаят с 87-годишната Марикармен Абаскал предизвика общонационално недоволство.

Стачка в Испания след смъртта на жената, изгонена от дома си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Испанските профсъюзи свикаха обща стачка на 11 ноември заради жилищната криза, високите разходи и размера на възнагражденията. Решението идва след смъртта на 87-годишната Мария дел Кармен Абаскал, известна като Марикармен, чието принудително извеждане от дома ѝ в Мадрид предизвика протести в цялата страна.

Призивът е отправен от Общия съюз на трудещите се и Профсъюзната конфедерация на работническите комисии. Двете най-големи синдикални организации настояват за „мобилизация в името на по-добро заплащане на труда, достойни жилища и въвеждането на ценови контрол заради инфлацията, която подяжда нашата покупателна способност“.

Случаят с Марикармен се превърна в символ

Абаскал е живяла в жилището си около седем десетилетия. Тя е била изнесена от дома си на носилка и след това е приета в болница. Кадрите от принудителното извеждане предизвикаха недоволството на десетки хиляди хора, които излязоха на улиците с искания за по-силна защита на наемателите и мерки срещу поскъпването на жилищата.

Смъртта на жената беше потвърдена, след което испанският премиер Педро Санчес поднесе съболезнования. Случаят ѝ се превърна в символ на последиците от жилищната криза и на трудностите, пред които са изправени хората с ниски доходи и наемателите в Испания.

Протестите оказаха и политически натиск върху правителството. Санчес свика предсрочни парламентарни избори, след като не успя да прокара в парламента мерки за решаване на жилищния проблем. Насрочената за 11 ноември стачка ще се проведе преди вота и ще постави жилищата, заплатите и покупателната способност сред основните теми на предизборния дебат.

Профсъюзите свързват исканията си с растящата инфлация и настояват за действия, които да ограничат натиска върху домакинствата. Очаква се стачката да обедини трудови и граждански организации около искания за по-достъпни жилища, по-високи доходи и контрол върху цените.

Източници: bta.bg


Испания
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