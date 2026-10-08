28 жертви при руски удари в Украйна, Русия съобщи за поразен кораб

Жертвите при руските удари по Украйна са станали 28, съобщиха украинските власти. Пет от загиналите са деца, като най-тежко е засегнат град Прилуки в Черниговска област, където ракета е поразила жилищна сграда.

При удара в Прилуки са загинали 20 души. Силният взрив е разрушил половината от пететажния блок и е изпочупил прозорците на съседни сгради. Сред жертвите са пет деца. Президентът Володимир Зеленски съобщи, че три от тях са били на по 12 месеца, а друго е било на осем години. По данни на украинските власти сред ранените има седем деца.

„Продължаващата употреба на ракети срещу Украйна, срещу народа ни, децата ни, е напълно умишлено избран начин за терор“, каза Володимир Зеленски.

Украинският президент заяви, че при атаките са били поразени и жилищни райони в други градове. Двама души са загинали при удар по многоетажна сграда в Кременчук, а още двама - в Олександрия. В Киев двама души са загинали при пожар, причинен от удар в Дарницкия район, като по-късно са съобщени още две жертви. Украинските власти посочиха, че общият брой на ранените при атаката е около 100.

Руската армия заяви, че е нанесла удари по военнопромишлени обекти в Киев и други украински градове. Москва не потвърди съобщенията за цивилните жертви и разрушенията, за които съобщиха украинските власти.

Москва съобщи за поразен кораб край Одеса

На този фон руското Министерство на отбраната заяви, че руските сили са поразили сухотоварен кораб, плаващ към украинското черноморско пристанище Одеса с товар, предназначен за украинската армия.

„При ударите по време на плаване в открито море беше поразен сухотоварен кораб, превозващ към пристанище Одеса товари, предназначени за подсигуряване на Въоръжените сили на Украйна“, се казва в съобщението на ведомството.

Русия съобщи също за удари с дронове по украинска пристанищна инфраструктура. Не бяха оповестени името на кораба, точното място на удара, видът и количеството на товара, както и информация за екипажа или евентуални пострадали.

Двете съобщения идват след нова серия от взаимни удари между Русия и Украйна. Украинската страна обяви, че при ответни действия са били поразени руски петролни обекти и военен учебен полигон, но руските власти не са представили подробности по тези твърдения.

Източници: bta.bg