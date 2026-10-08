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Пожар избухна в руски завод с център за данни на „Яндекс“
  Тема: Украйна

Пожар избухна в руски завод с център за данни на „Яндекс“

8 Октомври, 2026 04:42, обновена 8 Октомври, 2026 04:44 636 2

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  • русия

Огънят е на територията на машиностроителния завод „Саста“ в Сасово. Публикации свързват инцидента с предполагаема атака, но официално потвърждение няма.

Пожар избухна в руски завод с център за данни на „Яндекс“ - 1
Снимка: Exilenova+
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Пожар избухна на територията на машиностроителния завод „Саста“ в Сасово, Рязанска област, където се намира дейта център на „Яндекс“. Публикации на Astra и Exilenova+ свързват инцидента с предполагаема атака, но към момента няма официално потвърждение от руските власти за причината за пожара.

Според Astra кадри от очевидци са анализирани от OSINT специалист, който е установил, че огънят е избухнал в района на „Саста“. На същата територия се намира и обектът „Яндекс ДЦ“, чиито служители през миналия месец са показали оборудването му и са посочили, че дата центърът е в Сасово.

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Заводът произвежда машини за промишлеността

„Саста“ е специализирана в производството на металообработващи машини с цифрово програмно управление. Оборудването се използва в отбранителната, авиокосмическата, транспортната и тежката промишленост на Русия.

Значението на предприятието за руския военно-промишлен комплекс не е свързано с производството на готово оръжие, а с осигуряването на производствена база. Машините са предназначени за изработването на високоточни метални детайли и възли. Преди това „Саста“ е доставяла специализирано оборудване на предприятия от „Роскосмос“.

Предприятието е включено в санкционни списъци на Канада, Швейцария, Европейския съюз, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Япония.

Съобщено е и за прекъсвания в Yandex Cloud

Exilenova+ съобщава, че заводът е бил поразен, като допуска използването на ракети или реактивни безпилотни летателни апарати. „Вероятно по Сасово в Рязанска област е нанесен удар с ракети или реактивни БПЛА“, се посочва в публикацията, цитирана от „Украинская правда“. Твърдението не е независимо потвърдено.

След инцидента е съобщено за нарушения в електроснабдяването и широк срив в инфраструктурата Yandex Cloud. Според публикуваната информация са били засегнати изчислителни мощности, мрежи, хранилища на данни, бази данни, Kubernetes, облачни услуги, системи за изкуствен интелект, както и инструментите за сигурност и мониторинг.

Източници: pravda.com.ua


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хаха

    0 3 Отговор
    Яндекс Клауд.

    04:51 08.10.2026

  • 2 дата център с чипове от пералня

    1 0 Отговор
    обаче откъде са намерили руснаците чипове за тоя дейта център?

    не е ли странно?

    това ще да е правено със чипове от пералня рига

    06:00 08.10.2026

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