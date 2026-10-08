Пожар избухна в руски завод с център за данни на „Яндекс“

Пожар избухна на територията на машиностроителния завод „Саста“ в Сасово, Рязанска област, където се намира дейта център на „Яндекс“. Публикации на Astra и Exilenova+ свързват инцидента с предполагаема атака, но към момента няма официално потвърждение от руските власти за причината за пожара.

Според Astra кадри от очевидци са анализирани от OSINT специалист, който е установил, че огънят е избухнал в района на „Саста“. На същата територия се намира и обектът „Яндекс ДЦ“, чиито служители през миналия месец са показали оборудването му и са посочили, че дата центърът е в Сасово.

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Заводът произвежда машини за промишлеността

„Саста“ е специализирана в производството на металообработващи машини с цифрово програмно управление. Оборудването се използва в отбранителната, авиокосмическата, транспортната и тежката промишленост на Русия.

Значението на предприятието за руския военно-промишлен комплекс не е свързано с производството на готово оръжие, а с осигуряването на производствена база. Машините са предназначени за изработването на високоточни метални детайли и възли. Преди това „Саста“ е доставяла специализирано оборудване на предприятия от „Роскосмос“.

Предприятието е включено в санкционни списъци на Канада, Швейцария, Европейския съюз, Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ и Япония.

Съобщено е и за прекъсвания в Yandex Cloud

Exilenova+ съобщава, че заводът е бил поразен, като допуска използването на ракети или реактивни безпилотни летателни апарати. „Вероятно по Сасово в Рязанска област е нанесен удар с ракети или реактивни БПЛА“, се посочва в публикацията, цитирана от „Украинская правда“. Твърдението не е независимо потвърдено.

След инцидента е съобщено за нарушения в електроснабдяването и широк срив в инфраструктурата Yandex Cloud. Според публикуваната информация са били засегнати изчислителни мощности, мрежи, хранилища на данни, бази данни, Kubernetes, облачни услуги, системи за изкуствен интелект, както и инструментите за сигурност и мониторинг.

Източници: pravda.com.ua