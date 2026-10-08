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Киев обясни спора със Сеул за двамата пленници от КНДР
  Тема: Украйна

Киев обясни спора със Сеул за двамата пленници от КНДР

8 Октомври, 2026 05:17 854 3

  • украйна-
  • южна корея-
  • кндр-
  • военнопленници-
  • георгий тихий

Украинското външно министерство заяви, че конфликтът е възникнал заради различно тълкуване на договореностите за конфиденциалност.

Киев обясни спора със Сеул за двамата пленници от КНДР - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Спорът между Украйна и Южна Корея за предаването на двама севернокорейски военнослужещи е възникнал заради различно тълкуване на договореностите за конфиденциалност. Това заяви представителят на украинското външно министерство Георгий Тихий, цитиран от „РБК-Украина“.

По думите му Киев и Сеул предварително са обсъдили подробностите около предаването. Южна Корея е поискала двамата пленници да бъдат приети като нейни граждани, като се е позовала на конституционното си разбиране, че територията на Република Корея обхваща целия Корейски полуостров. Украйна е предприела необходимите действия и е определила предаването като „жест на добра воля и приятелска стъпка“ към Сеул.

Тихий посочи, че последвалото напрежение не е било предизвикано от липса на предварителни разговори, а от разминаване в разбирането какво точно включват договореностите за неразгласяване. След публичната критика от Южна Корея двете страни са започнали работа по закрити дипломатически канали за разрешаване на случая.

Сеул поиска публично извинение

Украинският президент Володимир Зеленски съобщи за предаването на двамата севернокорейци на 23 септември по време на Общото събрание на ООН. Военнослужещите са били пленени от украинските сили в Курска област през януари 2025 г., след като са участвали във военните действия на страната на Русия.

Президентът на Южна Корея Ли Чжэ Мён заяви, че разгласяването на информацията е нарушило постигната между Киев и Сеул договореност. Той нарече ситуацията „позор“ и поиска Украйна да признае нарушението и да поднесе извинения.

Украинският външен министър Андрей Сибига е изпратил извинение до южнокорейската страна. На 6 октомври обаче южнокорейският външен министър Чо Хьон заяви пред парламента, че то не отговаря на очакваното от Сеул ниво. Южнокорейският президент вече предупреди, че страната му може да предприеме „допълнителни мерки“, ако Киев не признае публично съществуването на договореността за конфиденциалност.

Не е уточнено какъв ще бъде отговорът на Сеул

Южна Корея не е обявила какви конкретни действия обмисля. Дипломатическият спор засяга чувствителен въпрос, тъй като съдбата на севернокорейските военнослужещи може да има последици за отношенията между Сеул и Пхенян, както и за сигурността на техните семейства в Северна Корея.

Киев заявява, че иска да запази и развива отношенията си с Южна Корея. Засега двете страни продължават разговорите по закрити канали, а публично потвърдено решение на спора не е обявено.

Източници: apnews.com, vedomosti.ru


Украйна
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  • 1 УКРАИ НЕЦ И ЧЕСТНОСТ........

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    НААЙ голямата измет е в Покрайна.....

    05:27 08.10.2026

  • 2 бай Хой

    4 0 Отговор
    Това е показателно, колко доверие може да се има на Украйна,

    06:00 08.10.2026

  • 3 Анонимен

    3 0 Отговор
    Украйна са предатели!

    07:14 08.10.2026

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